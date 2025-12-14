Στις μέρες μας, αξίες όπως η κοινωνική προσφορά, η αλληλεγγύη, η φιλοζωία και η συμπερίληψη προβάλλουν πιο σημαντικές από ποτέ. Γι’ αυτό και αποκτούν ιδιαίτερο βάρος όταν μετουσιώνονται σε πράξη. Με αυτό το πνεύμα, η Kaizen Gaming δημιούργησε πρόσφατα το «The Collective», το εθελοντικό της πρόγραμμα που στοχεύει στην αξιοποίηση της δύναμης του εθελοντισμού των εργαζομένων για να δημιουργήσει ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο και μια θετική διαφορά στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται.

Μέσα από στοχευμένες συνεργασίες με οργανισμούς και φορείς, συμβάλλει ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ανθρώπων, την προστασία των ζώων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Για το 2025, ανέπτυξε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δωρεών και συνεργασιών, το οποίο περιλαμβάνει 11 οργανισμούς από όλη την Ελλάδα που εργάζονται για αυτούς τους (κοινούς) σκοπούς. Ανάμεσά τους, τα «Αδεσποτούλια Ξάνθης», εθελοντές που φροντίζουν τα αδέσποτα της πόλης, ο Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας, που χρησιμοποιεί τη «μαγική» δύναμη και ενέργεια των αλόγων για προγράμματα θεραπευτικής ιππασίας και ιπποθεραπείας σε άτομα με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες, η «Τράπεζα Τροφίμων» που δραστηριοποιείται με στόχο την καταπολέμηση της πείνας αλλά και της σπατάλης των τροφίμων και ο «Ανέστιος – Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων», που προσφέρει δεύτερη ευκαιρία επανένταξης σε ανθρώπους που βρέθηκαν εκτός κοι-νωνικού ιστού.

Ενα θαύμα συνέβη στην Ξάνθη

Συχνά περνάμε δίπλα τους και τα αγνοούμε. Κι όμως. Τα αδέσποτα ζώα υπάρχουν ανάμεσά μας (ανεύθυνοι συμπολίτες μας «φροντίζουν» για αυτό), εκτεθειμένα στη βροχή, το κρύο, την κακοποίηση και την πείνα. Τα «Αδεσποτούλια Ξάνθης» είναι μια ομάδα εθελοντών που δραστηριοποιείται με στόχο την προστασία και την ευζωία των αδέσποτων ζώων της πόλης της Θράκης. Κι όταν το βαν τους (απαραίτητο για τις μετακινήσεις και τη φροντίδα των ζώων) καταστράφηκε από εμπρησμό, το έργο τους έγινε πολύ πιο δύσκολο. Ομως… γίνονται και θαύματα. Οπως λέει η ιδρύτρια της ομάδας, Αννα-Μαρία Ζαφειριάδου: «Πιστεύετε στα θαύματα; Εμείς ναι – και τα βλέπουμε να γίνονται μπροστά μας! Οταν μας έκαψαν το αμάξι, αναρτήσαμε ένα ποστ. Το ποστ αυτό έφτασε στα μάτια της υπέροχης εταιρείας Kaizen Gaming, που αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την αγορά ενός ολοκαίνουργιου βαν! Ενα βανάκι που θα μεταφέρει ζώα σε ασφάλεια, θα σώζει ζωές και θα γεμίζει ξανά τις διαδρομές μας με ελπίδα. Δεν υπάρχουν λέξεις αρκετές για να πούμε “ευχαριστώ”. Ξέρουμε μόνο ότι σας αγαπάμε, γιατί μέσα στο σκοτάδι μάς χαρίσατε φως».

Δεν πετάμε τίποτα

Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων καταλήγουν στα σκουπίδια μας κάθε χρόνο, τη στιγμή που περίπου το 11% του πληθυσμού αντιμετωπίζει επισιτιστική ανασφάλεια στην Ελλάδα. Απέναντι σε αυτό το… παράλογο, δημιουργήθηκε η «Τράπεζα Τροφίμων», ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συλλέγει πλεονάζοντα τρόφιμα από εταιρείες, παραγωγούς και σουπερμάρκετ, τα οποία στη συνέχεια διανέμει δωρεάν σε ιδρύματα, κοινωνικές δομές και φιλανθρωπικούς οργανισμούς που στηρίζουν ανθρώπους σε ανάγκη. Η συνεισφορά της Kaizen Gaming ενίσχυσε σημαντικά το έργο της «Τράπεζας Τροφίμων», μέσω εθελοντικής δράσης των εργαζομένων της. Συνολικά, προσφέρθηκαν 3.600 γευμάτα (595 κιλά τροφίμων) ενώ μέσω εταιρικής δωρεάς ο οργανισμός μπόρεσε να αναδιανείμει επιπλέον 55.500 κιλά προϊόντων σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Δεύτερη ευκαιρία

Ενα κοινωνικό εγχείρημα που δημιουργήθηκε από πρώην αστέγους, ο «Ανέστιος – Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων», προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία επανένταξης σε ανθρώπους που βρέθηκαν εκτός κοινωνικού ιστού. Πουλώντας μεταχειρισμένα βιβλία, δίνει νέα ζωή τόσο στα βιβλία όσο και στους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτόν, προάγοντας την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Οταν υπήρξε κίνδυνος να κλείσει ο «Ανέστιος», η Kaizen Gaming στήριξε ενεργά το εγχείρημα, αναλαμβάνοντας τα λειτουργικά και διαχειριστικά κόστη του οργανισμού (π.χ. ενοίκιο και λογαριασμούς) για έναν χρόνο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιωσιμότητα και τη συνέχιση μιας πρωτοβουλίας με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα. «Τη στιγμή που υπήρχε ο κίνδυνος για να κλείσει το παλαιοβιβλιοπωλείο και να χαθούν τα βιβλία της αποθήκης που είναι περισσότερα από 90.000 τόμοι, η δική σας προσφορά μας έδωσε τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε τις εκκρεμότητες και να συνεχίσουμε. Τρεις άστεγοι συνάνθρωποί σας σάς ευγνωμονούν. Χίλιες ευχαριστίες» λέει με ευγνωμοσύνη απευθυνόμενος στους ανθρώπους της Kaizen Gaming ο κ. Λεωνίδας, από το «Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων».

Τα άλογα που θεραπεύουν

Ο Alby, ο Amigo, ο Avalon, ο Cassidy, ο Dosey, η Jan, ο Ringo, ο Sunny, η Tara και ο Μανώλης είναι τα άλογα του Συνδέσμου Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που προσφέρει προγράμματα θεραπευτικής ιππασίας και ιπποθεραπείας σε παιδιά και ενηλίκους με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες. Με την καθοδήγηση εξειδικευμένων επαγγελματιών και τη συμβολή ειδικά εκπαιδευμένων αλόγων, ο ΣΘΙΕ συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής ευεξίας των συμμετεχόντων, ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική τους ένταξη. Στο πλαίσιο ενίσχυσης του έργου του Συνδέσμου, η Kaizen Gaming υποστηρίζει το έργο του, συμβάλλοντας στην καλύτερη δυνατή φροντίδα για τα άλογα, στη συνέχιση των προπονήσεων και των θεραπειών, καθώς και στη συμμετοχή των αθλητών στους αγώνες ιππασίας των Special Olympics Hellas.