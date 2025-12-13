Ενα παλιό αστείο έψαχνε το κοινό σημείο ανάμεσα στο Playboy και στο National Geographic. Και τα δύο περιοδικά σου δείχνουν μέρη που δεν πρόκειται να επισκεφτείς ποτέ. Απολύτως εύστοχο. Διότι η πορνογραφία λειτουργεί, περίπου, όπως η ταξιδιωτική περιγραφή. Και στις δύο περιπτώσεις φαντάζεσαι τον εαυτό σου μέσα στο σκηνικό, αλλά είναι δύσκολο ή πανάκριβο για να βρεθείς εκεί. Αλλωστε το πορνό δεν αναφέρεται μόνο στο σεξ. Το σεξ είναι η πιο απλή εκδοχή.

Οι φωτογραφίες του αυτοκινήτου που χαζεύεις είναι πορνό. Γεννούν πόθο που, εν αντιθέσει με το σεξουαλικό ερέθισμα, μένει ανικανοποίητος. Το ρούχο που δεν μπορείς να αγοράσεις είναι πορνό. Το σπίτι του influencer.

Τα Χριστούγεννα στις Αλπεις είναι πορνό και μάλιστα σκληρό. Ενίοτε και οι εικόνες οικογενειακής θαλπωρής και ευτυχίας. Εξαρτάται τι λείπει από τον καθένα. Ομοίως και το νικητήριο γκολ της ομάδας σου στο 90′ λειτουργεί ως πορνογραφία. Υποσυνείδητα αντικαθιστάς τον πορνοστάρ με τον σέντερ φορ, παρεμβάλλοντας, ανάμεσά τους, τον εαυτό σου. Ας μείνουμε, λοιπόν, μόνο στο σεξ.

Το Pornhub είναι ο μεγαλύτερος δικτυακός τόπος προβολής πορνογραφικού περιεχομένου – το σημειώνω λες και δεν το ξέρατε. Στο τέλος κάθε χρόνου δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία που περιγράφουν τις προτιμήσεις των χρηστών. Και επειδή μιλάμε για δισεκατομμύρια ανθρώπους, τα συμπεράσματα θεωρούνται απολύτως ασφαλή. Τι βλέπει ο πλανήτης; Ποια φανταστική συντροφιά επιλέγει για να βαδίσει τον μοναχικό δρόμο προς την ηδονή σε μία διαδρομή που διαρκεί, κατά μέσο όρο, εννιά λεπτά; Νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία δεύτερη, εντός του έτους, Γιορτή της Μητέρας. Διότι η κατηγορία MILF παραμένει πρώτη.

Το ακρωνύμιο αναφέρεται μητέρες με τις οποίες θα επιθυμούσες να συνευρεθείς ερωτικά, πλην όμως περιλαμβάνει κάθε κυρία που βρίσκεται στη χώρα της ωριμότητας. Πρόκειται για επιλογή που λειτουργεί υπέρ της συμπερίληψης και κατά του ηλικιακού ρατσισμού. Είναι μία γροθιά στην κατεστημένη αντίληψη περί ομορφιάς που θέλει τη γυναίκα να στριμώχνεται στο στενό καλούπι της Barbie.

Το ανδρικό κοινό, των συμπατριωτών μας συμπεριλαμβανομένων, εκφράζει την εμπιστοσύνη του στην ωριμότητα. Αυτό, υποθέτω, επιδέχεται ψυχαναλυτική ανάλυση με φροϋδικό φίλτρο και παραπομπή στο καταπιεσμένο Οιδιπόδειο που κρύβεται στις κατακόμβες του υποσυνείδητου. Ασφαλώς υπάρχουν χώρες που διαφοροποιούνται. Να, για παράδειγμα η Ρωσία. Στην απέραντη χώρα του ορθόδοξου ξανθού γένους, εκεί όπου η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στενάζει κάτω από σκληρή απαγόρευση, η πρώτη προτίμηση αφορά τις τρανς γυναίκες. Και έτσι μπορούμε εύκολα να φανταστούμε τον ομόδοξο Ρώσο να ακούει το διάγγελμα του μεγάλου προέδρου και, εν συνεχεία, να κατεβάζει δύο βότκες μονοκοπανιά, να πέφτει στον καναπέ και να βλέπει κορίτσια κάπως διαφορετικά από τα υπόλοιπα.

Λογικά η διαπίστωση αυτή θα ανησυχήσει το Κρεμλίνο διότι, αν μη τι άλλο, υπονομεύεται και το εθνικό αίσθημα. Να, Γερμανοί, Γάλλοι, Ιταλοί έχουν δώσει την πρωτιά στην εθνική παραγωγή αισθησιακού περιεχομένου. Εμείς όχι. Ωστόσο η εθνική μας παραγωγή στέκεται πλέον με διεθνείς αξιώσεις και ανταγωνιστικές βλέψεις. Χωρίς επιδοτήσεις και παρά την αδιαφορία της πολιτείας.

Κάποτε πορνό έβλεπαν μόνοι οι άνδρες ή, πιο σωστά, ήταν αυτοί που είχαν αποκλειστική πρόσβαση. Σήμερα το 38% των χρηστών του Pornhub είναι γυναίκες. Και η μέση ηλικία χρήστη είναι περίπου τα 38 χρόνια, δηλαδή στην ακμή της ερωτικής ζωής. Ωστόσο υπάρχει ένας μεγάλος αστερίσκος πάνω από όλα αυτά. Πλέον πορνό μπορεί να δει και ένα παιδί του Δημοτικού. Και οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις στη σεξουαλική συμπεριφορά τους.

Το πορνό δημιουργεί μία στρεβλή εντύπωση για το σεξ και την ερωτική χορογραφία. Σκεφτείτε ότι τα νεαρά αγόρια καταναλώνουν σκηνές στις οποίες συμμετέχουν γυναίκες με πληθωρικό στήθος και μεγάλες καμπύλες που κάνουν τα πάντα.

Είναι πειθήνιες απέναντι στις ορμές του αρσενικού, αποδέχονται τον εξευτελισμό ως κομμάτι του ερωτικού παιχνιδιού. Τα αγόρια εκπαιδεύονται πάνω σε πρότυπα που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Δεν είναι τυχαίο που η κατηγορία hentai (animation) είναι πολύ ψηλά στις αναζητήσεις. Η φαντασία δεν χορταίνει με αυτό που βλέπει. Θέλει και εκείνο που δεν υπάρχει.