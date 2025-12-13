Είναι μια χώρα του ευρωπαϊκού Νότου. Αποδιοπομπαίος τράγος της ευρωπαϊκής οικογένειας μέχρι πρόσφατα. Βίωσε πτώχευση εντός ευρώ και μια γεμάτη δεκαετία διαρκών παλινδρομήσεων, ματαιώσεων και διαψεύσεων κάθε λογής βεβαιοτήτων και φαντασιώσεων. Και σ’ αυτή τη χώρα, όπως σε πολλές άλλες, υπάρχει κακοδιαχείριση. Επικρίθηκε η κακοδιαχείριση για ένα κομμάτι των δεινών που τη βρήκαν. Αυτή η χώρα εδώ και περίπου δεκαεπτά χρόνια ακούει διαρκώς για μεταρρύθμιση, ανασυγκρότηση, αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα της. Για ανάγκη ριζικών τομών που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την αξιοκρατία.

Σ’ αυτή τη χώρα λοιπόν, που της λένε ότι έχει αφήσει πίσω της τα δεινά του παρελθόντος και πως με μια τεχνοκρατική μεταρρυθμιστική φιλελεύθερη κυβέρνηση να τη διοικεί εδώ και πέντε – σύντομα έξι – χρόνια, το κράτος μετασχηματίζεται, μεταρρυθμίζεται και με επιτελικό τρόπο εκσυγχρονίζεται. Σκάει όμως ένα μεγάλο σκάνδαλο με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Μόνο του αποκαλύφθηκε; Οχι. Από κάποια δικαστική έρευνα; Ούτε. Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι των αγροτικών επιδοτήσεων; Μια υπάλληλος του αρμόδιου Οργανισμού λέγεται πως ξεκίνησε να το ξετυλίγει πριν από πέντε χρόνια. Τι έγινε στη συνέχεια με αυτή την υπάλληλο;

Μετατέθηκε το 2020, μετά τα πρώτα της ευρήματα, επί υπουργίας Μάκη Βορίδη, από τη Διεύθυνση Ελέγχου στην Εκπαίδευση. Της αφαιρέθηκε επίσης η αρμοδιότητα των ελέγχων καθώς και η πρόσβασή της στο πληροφορικό σύστημα του Οργανισμού. Το 2022 επανήλθε στους ελέγχους για να μετατεθεί ξανά το 2023 επί υπουργίας Λευτέρη Αυγενάκη. Τότε, εκτός από τα παραπάνω, της κλείδωσαν το γραφείο και άδειασαν τα ντουλάπια της από τους φακέλους που διαχειριζόταν.

Τελείωσαν εκεί οι περιπέτειές της; Οχι. Σεπτέμβρη του 2024 της ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη για παράβαση καθήκοντος. Η ίδια, μιλώντας στη Βουλή, ανέφερε απειλές και εκφοβισμούς προς το πρόσωπό της. Σήμερα έχουν ασκηθεί εναντίον της τρεις πειθαρχικές διαδικασίες, δύο μηνύσεις, μία αγωγή, δύο δυσμενείς μεταθέσεις και μία απόρριψη προαγωγής.

Τον περασμένο Μάιο, ζητήθηκε η απόσπασή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ώστε να διευκολύνει στη διερεύνηση του σκανδάλου αλλά η απόσπαση άργησε αδικαιολόγητα να υπογραφεί από τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε και πάλι η ίδια, τον Οκτώβριο στη Βουλή, εργάζεται πια στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού, αν και δεν είναι το αντικείμενό της, ενώ έχει υποστεί και δυσμενή μείωση μισθού.

Τη λένε Παρασκευή Τυχεροπούλου. Και σε αυτό το πρώην αποσυνάγωγο κράτος προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της και δεν μπορεί. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια διαρκής υπενθύμιση ότι αποσυνάγωγους της Ευρώπης δεν μας έκανε μόνο το ποσοστό του χρέους, αλλά και η παθογένεια του συστήματος που οικοδομήσαμε. Μια υπενθύμιση πως σχεδόν όλα όσα μας κατέστησαν αποσυνάγωγους βρίσκονται ακόμα εδώ.