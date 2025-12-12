Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν την Ουκρανία να αποσύρει τα στρατεύματά της από το Ντονμπάς και να δημιουργήσει μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στα τμήματα της περιοχής αυτής που ελέγχει τώρα το Κίεβο, αποκάλυψε χθες ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έκανε γνωστό ότι παρουσίασε στις ΗΠΑ μια ενημερωμένη έκδοση ενός ειρηνευτικού σχεδίου. Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές χώρες ξεκίνησαν μια διαδικασία που αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι εκτός από το σχέδιο των 20 σημείων, το ειρηνευτικό πλαίσιο θα περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας και συμφωνία για την ανοικοδόμηση της χώρας του. Τόνισε πάντως ότι τυχόν εδαφικές παραχωρήσεις θα πρέπει να τεθούν σε δημοψήφισμα. Προηγουμένως, οι ΗΠΑ είχαν προτείνει να παραδώσουν οι Ουκρανοί τα τμήματα της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς που ελέγχει στη Ρωσία, αλλά τώρα η Ουάσιγκτον έχει προτείνει μια συμβιβαστική εκδοχή στην οποία τα ουκρανικά στρατεύματα θα αποσυρθούν, αλλά τα ρωσικά στρατεύματα δεν θα προχωρήσουν σε αυτό το έδαφος, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Οσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι είχε μια «εποικοδομητική και σε βάθος συζήτηση» με την αμερικανική ομάδα μέσω βιντεοκλήσης με τους υπουργούς Εξωτερικών και Αμυνας των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Σε ανάρτησή του ανέφερε στη συνέχεια ότι η χώρα πρέπει να γνωρίζει πώς θα απαντήσουν οι εταίροι της στην περίπτωση που η Ρωσία εξαπολύσει νέα επίθεση, μετά την ειρηνευτική συμφωνία. «Ποιος θα κυβερνήσει αυτό το έδαφος, που αποκαλούν “ελεύθερη οικονομική ζώνη” ή “αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη”, δεν το γνωρίζουν», είπε, τονίζοντας πως δεν πιστεύει ότι το σχέδιο αυτό είναι δίκαιο αφού δεν περιλαμβάνει εγγυήσεις ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν θα καταλάβουν τη ζώνη μετά την ουκρανική αποχώρηση. «Εάν τα στρατεύματα της μιας πλευράς πρέπει να υποχωρήσουν και η άλλη πλευρά παραμείνει εκεί που είναι, τότε τι θα εμποδίσει τους Ρώσους; Ή τι θα τους εμποδίσει να μεταμφιεστούν σε πολίτες και να καταλάβουν αυτήν την ελεύθερη οικονομική ζώνη; Ολα αυτά είναι πολύ σοβαρά. Αν μιλάμε για συμβιβασμό, τότε πρέπει να είναι ένας δίκαιος συμβιβασμός», ανέφερε, σημειώνοντας ότι για να συμφωνήσει το Κίεβο σε ένα τέτοιο σχέδιο θα έπρεπε να διεξαχθούν εκλογές ή δημοψήφισμα για την επικύρωσή του.

Χθες πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη η λεγόμενη «ομάδα των προθύμων» και συζήτησαν για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο ζήτημα της αξιοποίησης δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας ενώ ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κατά τη συνάντησή του με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε γνωστοποίησε ότι στην αρχή της επόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο συνάντηση για την Ουκρανία. Πρόσθεσε ότι, μέχρι στιγμής, δεν είναι σαφές εάν θα συμμετάσχουν οι ΗΠΑ. O Ρούτε προειδοποίησε ότι οι χώρες της συμμαχίας «είναι οι επόμενοι στόχοι της Μόσχας».

Oι Ευρωπαίοι πάντως συνεχίζουν τις προετοιμασίες τους για τη μελλοντική χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, με τον υπουργό Οικονομικών της Ιρλανδίας Σάιμον Χάρις να λέει χθες στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης ότι η Ευρώπη θα λάβει μέτρα τις επόμενες ημέρες σχετικά με τα κεφάλαια αυτά. «Η ανάγκη χρηματοδότησης είναι επείγουσα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία θα πληρώσει», δήλωσε ο Χάρις, προσθέτοντας ότι θα ήταν «καλό» να ληφθεί απόφαση την επόμενη εβδομάδα στη σύνοδο κορυφής.