Πρωταγωνίστρια στο θρίλερ της κλιμακούμενης κρίσης ΗΠΑ – Βενεζουέλας έγινε τα τελευταία 24ωρα, άθελά της αλλά όχι και κόντρα στις επιθυμίες της, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η ηγέτιδα της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης που τιμήθηκε με το φετινό Νομπέλ Ειρήνης. Επειτα από ένα «ακραία επικίνδυνο ταξίδι», η Ματσάδο κατάφερε τελικά να φτάσει στο Οσλο τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, αρκετές ώρες μετά την τελετή απονομής του βραβείου, το οποίο αναγκάστηκε να παραλάβει αντ’ αυτής η κόρη της, και λίγες ώρες μετά τη σύλληψη πετρελαιοφόρου δεξαμενοπλοίου από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην Καραϊβική, ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας. «Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους πολίτες του κόσμου πως είμαι πολύ αισιόδοξη ότι η Βενεζουέλα θα απελευθερωθεί και ότι θα μετατρέψουμε τη χώρα σε έναν φάρο ελπίδας, ευκαιριών και δημοκρατίας» δήλωσε η 58χρονη Ματσάδο από το Οσλο. Οσο για τη σύλληψη του τάνκερ, τη χαρακτήρισε ένα «πολύ απαραίτητο βήμα» για την αντιμετώπιση του «εγκληματικού» καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο.

Το καρτέλ

O τεράστιος πετρελαϊκός πλούτος της Βενεζουέλας, δήλωσε η Ματσάδο, δεν χρησιμοποιήθηκε από τη δικτατορία του Μαδούρο για τη χρηματοδότηση νοσοκομείων, τη σίτιση φτωχών εκπαιδευτικών ή τη βελτίωση της ασφάλειας. Αντίθετα, το καθεστώς τον διοχέτευσε στην αγορά όπλων για την καταστολή των αντιπάλων του. «Ναι, πρέπει να σταματήσουμε αυτούς τους εγκληματίες και η εξάλειψη των πηγών χρηματοδότησης παράνομων δραστηριοτήτων είναι ένα πολύ απαραίτητο βήμα» τόνισε. Η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει από τον Αύγουστο αρμάδα πολεμικών πλοίων και στρατιωτικών αεροσκαφών στην Καραϊβική, επισήμως για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, ενώ έχει εξαπολύσει τουλάχιστον 22 πλήγματα εναντίον ταχυπλόων που κατ’ αυτήν μετέφεραν ναρκωτικά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 87 ανθρώπους. Η κυβέρνηση Τραμπ, που έχει προαναγγείλει και πλήγματα στη στεριά, κατηγορεί τον Μαδούρο ότι διοικεί ένα «ναρκοτρομοκρατικό» καρτέλ στέλνοντας ναρκωτικά στις ΗΠΑ, αν και – όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά οι «New York Times» – πολλοί νυν και πρώην αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον θεωρούν πως η αμερικανική επιχείρηση έχει ως απώτερο στόχο την αλλαγή καθεστώτος. Αναμενόμενο λοιπόν να ερωτηθεί η Ματσάδο αν θα στήριζε μια εισβολή των ΗΠΑ στην πατρίδα της.

Υπό εισβολή

Η χώρα της, απάντησε, βρίσκεται ήδη υπό εισβολή από παράγοντες όπως ρώσοι και ιρανοί πράκτορες και καρτέλ ναρκωτικών. «Αυτό έχει μετατρέψει τη Βενεζουέλα σε κόμβο του εγκλήματος της Αμερικής. Και αυτό που συντηρεί το καθεστώς είναι ένα πολύ ισχυρό και ισχυρά χρηματοδοτούμενο σύστημα καταστολής» πρόσθεσε, έχοντας στο πλευρό της τον νορβηγό πρωθυπουργό, Γιούνας Γκαρ Στόρε. «Από πού προέρχονται αυτά τα κεφάλαια; Λοιπόν, από το εμπόριο ναρκωτικών, από τη μαύρη αγορά πετρελαίου, από το εμπόριο όπλων και από την παράνομη διακίνηση ανθρώπων. Πρέπει να κόψουμε αυτές τις ροές».

Ηταν οι πρώτες δημόσιες εμφανίσεις της 58χρονης από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν είχε συμμετάσχει σε διαδήλωση διαμαρτυρίας στο Καράκας για την ορκωμοσία του Μαδούρο για τρίτη θητεία. Στην πραγματικότητα, η Ματσάδο ζει κρυμμένη από τον Αύγουστο του 2024, με το καθεστώς να την καταζητεί για «συνωμοσία, υποκίνηση μίσους και τρομοκρατία». Από το Όσλο, η ίδια ευχαρίστησε τους άνδρες και τις γυναίκες που διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να τη βοηθήσουν να φύγει από τη Βενεζουέλα, αλλά δεν επεκτάθηκε σε λεπτομέρειες, είπε απλά ότι έλαβε στήριξη από την αμερικανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τη «Wall Street Journal», ξεκίνησε την απόδρασή της το απόγευμα της Δευτέρας, μεταμφιεσμένη και φορώντας περούκα. Πρώτα χρειάστηκε να μεταβεί από τα προάστια του Καράκας, όπου κρυβόταν εδώ και έναν χρόνο, σε ένα παραθαλάσσιο ψαροχώρι. Κατόπιν, την Τρίτη, πραγματοποίησε ένα επικίνδυνο πέρασμα της Καραϊβικής Θάλασσας, για να συναντήσει στο Κουρασάο έναν ειδικό σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, βοήθεια που έδωσε η κυβέρνηση Τραμπ. Στη συνέχεια, την Τετάρτη πήρε ιδιωτική πτήση για το Οσλο. Είχε να δει τα παιδιά της σχεδόν δύο χρόνια και τη μητέρα της 16 μήνες. Αφού τους αγκάλιασε όλους, γύρω στις 2.30 χθες το πρωί, βγήκε στο μπαλκόνι της σουίτας του Grand Hotel, όπου παραδοσιακά καταλύει η προσωπικότητα που τιμάται με Νομπέλ, για να χαιρετίσει τους δεκάδες υποστηρικτές της που φώναζαν ενθουσιασμένοι «Θαρραλέα!» και «Ελευθερία». Και κατά την επίσκεψή της στο νορβηγικό κοινοβούλιο και κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, η Ματσάδο διαβεβαίωσε ότι παρά τον κίνδυνο σκοπεύει να επιστρέψει στην πατρίδα της.