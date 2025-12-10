Ύστερα από εβδομάδες σεναρίων και φημών, το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ ανακοίνωσε ότι η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ταξιδεύει προς το Όσλο προκειμένου να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης.

«Κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραστεί στην τελετή σήμερα», αναφέρει το Ινστιτούτο στη σημερινή του ανακοίνωση. Παρότι δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στην τελετή και στις εκδηλώσεις της ημέρας, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επιβεβαιώνουμε ότι είναι ασφαλής και ότι θα βρεθεί κοντά μας στο Όσλο».

Οι δημοκρατίες οφείλουν να υπερασπίζονται την ελευθερία τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν

«Οι δημοκρατίες οφείλουν να υπερασπίζονται την ελευθερία τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν», δήλωσε η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σε ομιλία που εκφωνήθηκε εκ μέρους της από την κόρη της, κατά τη διάρκεια της τελετής στο Δημαρχείο του Όσλο, όπου η ίδια δεν μπόρεσε να παραστεί.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας τόνισε ότι η βράβευσή της έχει βαθιά σημασία όχι μόνο για τη χώρα της, αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη.

«Το βραβείο υπενθυμίζει στον κόσμο ότι η δημοκρατία είναι απαραίτητη για την ειρήνη», ανέφερε στο μήνυμά της. Και το πιο σημαντικό, το μάθημα που μπορούν να μοιραστούν οι Βενεζουελάνοι με τον κόσμο είναι ένα μάθημα που σφυρηλατήθηκε σε μια μακρά και δύσκολη πορεία: Αν θέλουμε δημοκρατία, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για την ελευθερία».

Η ίδια συνέχισε: «Η ελευθερία κατακτάται κάθε μέρα, αρκεί να είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για αυτήν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η υπόθεση της Βενεζουέλας ξεπερνά τα σύνορά μας. Ένας λαός που επιλέγει να είναι ελεύθερος όχι μόνο απελευθερώνει τον εαυτό του, αλλά συμβάλλει και στην απελευθέρωση ολόκληρης της ανθρωπότητας».

Ανατρέχοντας στη σύγχρονη ιστορία της χώρας της, η Ματσάδο παραδέχθηκε ότι οι Βενεζουελάνοι δεν αντιλήφθηκαν έγκαιρα την υποχώρηση των δημοκρατικών θεσμών. «Όταν καταλάβαμε πόσο εύθραυστοι είχαν γίνει οι θεσμοί μας, ήταν ήδη πολύ αργά», σημείωσε.

Αναφερόμενη στον Ούγκο Τσάβες, που εξελέγη το 1999 μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 1992, η Ματσάδο σχολίασε: «Όταν ο ηγέτης ενός στρατιωτικού πραξικοπήματος κατά της δημοκρατίας εξελέγη πρόεδρος, πολλοί πίστευαν ότι το χάρισμα μπορούσε να αντικαταστήσει το κράτος δικαίου». Και πρόσθεσε: «Από το 1999, το καθεστώς έχει αφιερωθεί στην αποσύνθεση της δημοκρατίας μας».

Την ίδια ώρα, ο διάδοχός του, Νικολάς Μαδούρο, που κυβερνά από το 2013 επιμένει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε επιδιώξει την ανατροπή του με στόχο τον έλεγχο των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας, υποστηρίζοντας ότι τόσο ο λαός όσο και οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας θα αντισταθούν σε οποιαδήποτε απόπειρα επέμβασης.

Σύμφωνα με πηγές του Reuters με γνώση των επιχειρησιακών σχεδιασμών, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν εξετάσει σενάρια ανταρτοπόλεμου και τακτικών πρόκλησης χάους σε περίπτωση αεροπορικής ή χερσαίας επίθεσης από τις ΗΠΑ.

Δείτε εδώ live την τελετή απονομής του βραβείου:

Παράλληλα, η ίδια η Μαρία Κορίνα Ματσάδο επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι ταξιδεύει προς τη νορβηγική πρωτεύουσα. «Θα είμαι στο Όσλο, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι καθ’ οδόν», ανέφερε σε συνομιλία της με τον πρόεδρο της Επιτροπής Νόμπελ, Γιόργκεν Βάτνε Φρίνες, σε ηχογράφηση που δημοσιοποίησε το Νορβηγικό Ινστιτούτο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κόρη της, Άνα Κορίνα Σόσα Ματσάδο, θα είναι εκείνη που θα παραλάβει το βραβείο και θα εκφωνήσει ομιλία εκ μέρους της μητέρας της στην τελετή.