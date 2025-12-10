Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα και φετινή τιμώμενη με το Νόμπελ Ειρήνης, δεν θα παραστεί σήμερα στην τελετή απονομής στο Όσλο. Σύμφωνα με τον διευθυντή του νορβηγικού Ινστιτούτου Νόμπελ, την πολιτικό θα εκπροσωπήσει η κόρη της, Άνα Κορίνα Σόσα Ματσάδο.

«Η κόρη της, η Άνα Κορίνα Ματσάδο, θα παραλάβει το βραβείο εξ ονόματος της μητέρας της», δήλωσε ο Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν στο νορβηγικό ραδιοσταθμό NRK. «Θα είναι η κόρη που θα εκφωνήσει την ομιλία που η Μαρία Κορίνα έγραψε η ίδια», πρόσθεσε.

Η 58χρονη πολιτικός επρόκειτο να παραλάβει το βραβείο στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί στη 1 μ.μ. (τοπική ώρα, 14:00 ώρα Ελλάδας) στο Δημαρχείο του Όσλο, παρουσία του βασιλιά Χάραλντ, της βασίλισσας Σόνια και λατινοαμερικανών ηγετών, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντάνιελ Νομπόα.

Η Ματσάδο είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει στη Νορβηγία αψηφώντας τη δεκαετή ταξιδιωτική απαγόρευση που της έχει επιβάλει το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο. Η ίδια παραμένει σε καθεστώς παρανομίας για περισσότερο από έναν χρόνο, αποφεύγοντας τη σύλληψη.

«Δυστυχώς δεν είναι στη Νορβηγία και δεν θα βρίσκεται στη 1 μ.μ. στο Δημαρχείο του Όσλο, όταν θα αρχίσει η τελετή», ανέφερε ο Χαρπβίκεν στον NRK.

Σε ερώτηση για το πού βρίσκεται η Ματσάδο, ο ίδιος απάντησε: «δεν γνωρίζω», επισημαίνοντας ότι λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν τις μετακινήσεις της, λόγω της καταπιεστικής φύσης του καθεστώτος στη Βενεζουέλα. Το Ινστιτούτο Νόμπελ δεν προχώρησε σε περαιτέρω σχόλια σχετικά με την υπόθεση.