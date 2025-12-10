Η Βενεζουελανή Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι ασφαλής και θα είναι σήμερα στο Όσλο για την απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, ανακοίνωσε σήμερα το νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ.
Φρίκη: Σύζυγος στραγγάλισε και διαμέλισε τη γυναίκα του πριν την πολτοποιήσει στο μπλέντερ
Σοκ στη Βασιλεία προκαλεί η υπόθεση της δολοφονίας της πρώην φιναλίστ των καλλιστείων Miss Switzerland, Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μπίνινγκεν τον Φεβρουάριο του 2024. Ο 41χρονος σύζυγός της, γνωστός στα ελβετικά μέσα με το ψευδώνυμο «Τόμας» λόγω των νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατηγορείται για τη δολοφονία και τον […]
Μαρόκο: Τουλάχιστον 19 νεκροί από την κατάρρευση δύο κτιρίων στην πόλη Φεζ
Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 16 τραυματίστηκαν έπειτα από την κατάρρευση δύο κτιρίων νωρίς το πρωί στην πόλη Φεζ του Μαρόκου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Σύμφωνα με το πρακτορείο MAP, 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η ίδια πηγή διευκρινίζει ότι «οι επιχειρήσεις έρευνας βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη για τη διάσωση άλλων ανθρώπων […]
Έγραψαν ιστορία με συγχρονισμένη ανθρώπινη πτήση μεταξύ των πύργων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου του Μπαχρέιν – Δείτε το απίστευτο video
Ο Dani Roman και ο Fred Fugen ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή συγχρονισμένη πτήση με wingsuit μεταξύ των δίδυμων πύργων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου του Μπαχρέιν, μετά από εκτενή τεχνική προετοιμασία και προσομοίωση πτήσης. Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην ομάδα του Bahrain Wingsuit Project, καθώς οι δύο άνδρες πήδηξαν από ένα ελικόπτερο, πέτυχαν απίστευτες ταχύτητες κι […]
Λονδίνο: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύντροφό του μετά από καβγά για σεξουαλικώς ματαδιδόμενο νόσημα
Ένας εύπορος Αμερικανός φοιτητής, που σύμφωνα με τους φίλους του «είχε τα πάντα μπροστά του», προσπάθησε να εξαφανίσει ενοχοποιητικά στοιχεία και επέστρεψε στο σπίτι του με ταξί μετά τη δολοφονία της συντρόφου του, κατά τη διάρκεια καβγά για σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο του Λονδίνου. Ο 26χρονος Joshua Michals καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, […]
Tελετή Νόμπελ: Η κόρη της Ματσάδο θα παραλάβει το βραβείο εξ ονόματος της μητέρας της
Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα και φετινή τιμώμενη με το Νόμπελ Ειρήνης, δεν θα παραστεί σήμερα στην τελετή απονομής στο Όσλο. Σύμφωνα με τον διευθυντή του νορβηγικού Ινστιτούτου Νόμπελ, την πολιτικό θα εκπροσωπήσει η κόρη της, Άνα Κορίνα Σόσα Ματσάδο. «Η κόρη της, η Άνα Κορίνα Ματσάδο, θα παραλάβει το βραβείο […]