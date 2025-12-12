Μικρές αυξήσεις, της τάξεως του 2,4% μεικτά, θα λάβουν για το νέο έτος οι συνταξιούχοι, παράλληλα με την κατά το ήμισυ περικοπή της προσωπικής διαφοράς για τους παλιούς συνταξιούχους (πριν το 2016). Κι αυτό καταγράφεται την ίδια ώρα όπου στα 130 δισ. ευρώ και πλέον, σωρευτικά, έχουν χάσει οι συνταξιούχοι από το 2010 μέχρι σήμερα (2025), με τους μνημονιακούς νόμους.

Επισημαίνεται ότι «κλείδωσε» η πληρωμή των αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου 2026, παράλληλα με τη μισή μείωση της προσωπικής διαφοράς. Η καταβολή των αυξημένων κατά 2,4% συντάξεων (όπως έγραψαν «ΤΑ ΝΕΑ») θα γίνει στις 19 και 22 Δεκεμβρίου 2025.

Πληρωμές

Αναλυτικά οι ημερομηνίες καταβολής:

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 : Καταβάλλονται οι συντάξεις στους νέους συνταξιούχους (έκδοση σύνταξης μετά την 1/1/2017) των Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

: Καταβάλλονται οι συντάξεις στους νέους συνταξιούχους (έκδοση σύνταξης μετά την 1/1/2017) των Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025: Πληρώνονται οι συντάξεις από τα Ταμεία ΙΚΑ (μισθωτοί ιδιωτικού τομέα), ΝΑΤ (ναυτικοί), Δημόσιο και από τα λοιπά Ταμεία μισθωτών του ΕΦΚΑ.

Οι πιστώσεις εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, μετά τις 5 μ.μ., μέσω ATM.

Προσωπική διαφορά

Ετσι οι συνταξιούχοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Με μηδενική προσωπική διαφορά την 31.12.2025 , οι οποίοι λαμβάνουν όλο το ποσοστό της χορηγούμενης αύξησης για το έτος 2026, το οποίο θα είναι 2,4% (μεικτά).

, οι οποίοι λαμβάνουν όλο το ποσοστό της χορηγούμενης αύξησης για το έτος 2026, το οποίο θα είναι 2,4% (μεικτά). Με προσωπική διαφορά μικρότερη του 50% του ποσού της αύξησης των κύριων συντάξεων του 2026. Αυτοί λαμβάνουν, μετά τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς, το ποσό της αύξησης που εναπομένει, ανάλογα με το ύψος της διαφοράς, με κατώτατο ποσό αύξησης το 50% της συνολικής αύξησης.

της συνολικής αύξησης. Με προσωπική διαφορά μεγαλύτερη του 50% της αύξησης των κύριων συντάξεων του 2026. Αυτοί λαμβάνουν, μετά τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς με το 50% της αύξησης, το υπολειπόμενο 50% της αύξησης.

Από το 2027 και εφεξής θα χορηγείται πλήρης αύξηση στο ποσό των κύριων συντάξεων, όπως έχει διαμορφωθεί την 31.12.2026, χωρίς συμψηφισμό του εναπομείναντος υπερβάλλοντος ποσού λόγω προσωπικής διαφοράς.

Οι απώλειες

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, εκτός από τα 130 δισ. ευρώ και πλέον που σωρευτικά έχουν χάσει οι συνταξιούχοι από το 2010 μέχρι σήμερα (2025) με μνημονιακούς νόμους – που δυστυχώς εξακολουθούν ακόμη να ισχύουν – θα χάσουν επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ μόνο για το 2026. Ειδικότερα θα χάσουν:

2,2 δισ. ευρώ για την εισφορά υπέρ υγείας (6%).

888 εκατ. ευρώ λόγω της φορο-εισφοράς υπέρ ΕΑΣ σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.

500 εκατ. ευρώ για την προσωπική διαφορά.

Οσον αφορά την προσωπική διαφορά, μέχρι πρότινος οι συνταξιούχοι που θα έβλεπαν τις αυξήσεις στην τσέπη ανέρχονταν σε 1,9 εκατ. Ωστόσο, μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δύο δόσεις, στους δικαιούχους θα προστεθούν άλλοι 671.000 συνταξιούχοι. Το 45% του συνόλου των 671.000 συνταξιούχων, δηλαδή περίπου 300.000, θα λάβουν με τις συντάξεις του Ιανουαρίου 2026 το 100% της αύξησης, ενώ οι υπόλοιποι που διατηρούν υψηλή προσωπική διαφορά θα λάβουν το 50% της αύξησης. Ωστόσο, υπάρχει και μια ενδιάμεση ζώνη συνταξιούχων που έχουν μικρό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, που στο σύνολό του δεν θα ξεπερνά το 50% της ετήσιας αύξησης. Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα πάρουν από 50,01% έως 99,99% της αύξησης, ανάλογα με το αποτέλεσμα του συμψηφισμού. Από 1/1/2027 απαλείφεται εντελώς η προσωπική διαφορά και κάθε χρόνο θα παίρνουν το 100% της ετήσιας αύξησης όλοι οι συνταξιούχοι.

Μικρά ποσά

Την ίδια ώρα τα νέα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας για το ύψος των συντάξεων στη χώρα μας είναι άκρως απογοητευτικά. Ετσι, επί του συνόλου των συνταξιούχων τον Οκτώβριο 2025 (2.517.615) προκύπτουν τα εξής: