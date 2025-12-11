«Κάθε μέρα είναι σημαντική τώρα, γιατί προσθέτει νέα στοιχεία στη συνεργασία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και τους φίλους μας του G7. Ο ρυθμός είναι πολύ γρήγορος, υπάρχουν πολύ καλές ιδέες και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ειρήνη που θα επιτύχουμε θα είναι πραγματικά βιώσιμη»: η δήλωση που έκανε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την επικοινωνία του με τον φινλανδό ομόλογό του αποτυπώνει τον πυρετώδη ρυθμό που κυριαρχεί στο διπλωματικό μέτωπο της Ουκρανίας. Εμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μερτς και Κιρ Στάρμερ είχαν χθες 40λεπτη τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο ουκρανός πρόεδρος έκανε λόγο για συνομιλίες ουκρανών και αμερικανών αξιωματούχων με θέμα τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάκαμψη της χώρας του – το ένα από τα τρία έγγραφα, μαζί με το ειρηνευτικό σχέδιο αυτό καθαυτό καθώς και τις εγγυήσεις ασφαλείας, που συγκροτούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πακέτο των διαπραγματεύσεων. Οσο για το αναθεωρημένο από την Ευρώπη και το Κίεβο ειρηνευτικό σχέδιο, αυτό –σύμφωνα με το Βloomberg– στάλθηκε στην Ουάσιγκτον την ώρα που οι τρεις ηγέτες συνομιλούσαν τηλεφωνικά με τον Τραμπ. Στο μεταξύ, μια νέα τηλεδιάσκεψη της συμμαχίας των προθύμων προγραμματίζεται για σήμερα και μια μίνι-σύνοδος κορυφής, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 12 ηγετών, ανάμεσά τους τόσο ο γάλλος πρόεδρος όσο και ο βρετανός πρωθυπουργός, φέρεται ότι είναι στα σκαριά για τη Δευτέρα στο Βερολίνο.

Η τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ με τον αμερικανό πρόεδρο πραγματοποιήθηκε μόλις ένα 24ωρο μετά την κυκλοφορία της διαβόητης πια συνέντευξης του Τραμπ στο «Politico», όπου ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτηρίζει την ΕΕ «αδύναμη», με έθνη «σε αποσύνθεση» και αποφαίνεται ότι ο στρατός του Ζελένσκι χάνει τον πόλεμο, άρα ο ίδιος πρέπει να αρχίσει να «δέχεται πράγματα». «Πολύ σημαντική» χαρακτήρισε τη συνέντευξη αυτή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Από πολλές απόψεις», σχολίασε, οι δηλώσεις του Τραμπ «συνάδουν με τη δική μας αντίληψη. Από πολλές απόψεις, ο πρόεδρος Τραμπ προσέγγισε τις βαθιές αιτίες της σύγκρουσης» πρόσθεσε.

Όσο για τη δήλωση που έκανε ο Ζελένσκι, απαντώντας στις επανειλημμένες κριτικές του Τραμπ, ότι είναι «έτοιμος για εκλογές» εφόσον ΗΠΑ και Ευρώπη προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας, για «σκηνή από κουκλοθέατρο» έκανε λόγο με το γνωστό της ύφος η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Οι ευρωπαίοι ηγέτες, ωστόσο, επιμένουν να εστιάζουν στα πιο σημαντικά: «Οι ηγέτες συζήτησαν τα τελευταία νέα σε σχέση με τις εν εξελίξει υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ειρηνευτικές συνομιλίες, καλωσορίζοντας τις προσπάθειές τους για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία και τον τερματισμό της αιματοχυσίας» δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ μετά το τηλεφώνημα των «3» με τον Τραμπ. Οι ηγέτες, προσέθετε η ανακοίνωση, συμφώνησαν ότι πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία και είπαν ότι οι εντατικές εργασίες για το ειρηνευτικό σχέδιο θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες.

Επικαλούμενος τις πηγές του, αμερικανούς και ουκρανούς αξιωματούχους, ο γνωστός αρθρογράφος της «Washington Post» Ντέιβιντ Ιγκνάσιους, περιέγραψε χθες «μερικές από τις ιδέες που εξετάζονται»: Η Ουκρανία θα μπορούσε να ενταχθεί στην ΕΕ ήδη από το 2027 – η κυβέρνηση Τραμπ πιστεύει ότι μπορεί να ξεπεράσει την αντίσταση της Ουγγαρίας. Οι ΗΠΑ θα παράσχουν εγγυήσεις ασφάλειας «παρόμοιες με αυτές του άρθρου 5» της Συνθήκης του ΝΑΤΟ για την προστασία της Ουκρανίας σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας από τη Ρωσία – η Ουκρανία ζητεί την επικύρωση της σχετικής συμφωνίας από το Κογκρέσο, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες θα υπογράψουν ξεχωριστές εγγυήσεις ασφάλειας. Θα δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη κατά μήκος όλης της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, από την επαρχία Ντονέτσκ στα βορειοανατολικά έως τις πόλεις Ζαπορίζια και Χερσώνα στα νότια – πίσω από αυτή την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη θα υπάρχει μια βαθύτερη ζώνη όπου θα απαγορεύεται η χρήση βαρέων όπλων, η οποία θα παρακολουθείται στενά, όπως η αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που χωρίζει τη Βόρεια και τη Νότια Κορέα. Οσο για το εδαφικό, το πλέον ακανθώδες ζήτημα, Ουκρανία και ΗΠΑ εξακολουθούν να διαπραγματεύονται, σύμφωνα με τον Ιγκνάσιους, τον τρόπο χάραξης των συνόρων.

Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να παραδώσει το 25% περίπου του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να κατέχει. Η ομάδα του Τραμπ υποστηρίζει ότι η Ουκρανία πιθανότατα θα χάσει μεγάλο μέρος των εδαφών αυτών σε μάχες τους επόμενους έξι μήνες και ότι θα πρέπει να κάνει παραχωρήσεις τώρα για να αποφύγει απώλειες. Τέλος, καταθέτει ο αμερικανός αρθρογράφος, το σχέδιο προβλέπει ότι ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, δεν θα βρίσκεται πλέον υπό ρωσική κατοχή: οι διαπραγματευτές αξιολογούν το ενδεχόμενο να αναλάβει η Αμερική τη διαχείριση της εγκατάστασης.