Ξεκινά η συντονισμένη «μάχη» κατά της παχυσαρκίας, με την αποστολή των πρώτων SMS για τη χορήγηση θεραπευτικής αγωγής στους δικαιούχους, οι οποίοι εκτιμώνται σε περίπου 8.000 σε όλη τη χώρα. Το πράσινο φως για τις ειδοποιήσεις μέσω μηνύματος έδωσε η έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις ένταξης στο δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας και περιγράφει βήμα προς βήμα τη διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα «κουμπώνει» με αυτό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για τον καρδιαγγειακό έλεγχο, καθώς μέσα από αυτό θα εντοπίζονται οι δικαιούχοι. Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, παραπέμπονται αυτόματα για ιατρική εξέταση όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα καρδιαγγειακού κινδύνου «Προλαμβάνω» και παρουσιάζουν:

Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) ≥ 40 ή

BMI 37-40, εφόσον συνοδεύεται από τουλάχιστον μία σχετιζόμενη συννοσηρότητα.

Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται τα εξής νοσήματα:

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2.

Προδιαβήτης.

Σύνδρομο υπνικής άπνοιας επιβεβαιωμένο με μελέτη ύπνου.

Στεφανιαία νόσος (ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου, αγγειοπλαστική στεφανιαίων, παρακαμπτήριες επεμβάσεις στεφανιαίων, αγωγή για σταθερή στηθάγχη).

Αρτηριακή υπέρταση.

Καρδιακή ανεπάρκεια με γνωμάτευση από τον καρδιολόγο.

Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια με γνωμάτευση από τον καρδιολόγο.

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Υποαερισμός λόγω της παχυσαρκίας (σύνδρομο Pickwick).

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Στεατωτική ηπατική νόσος σχετιζόμενη με μεταβολική δυσλειτουργία.

Χρόνια νεφρική νόσος με/χωρίς λευκωματινουρία.

Ακράτεια ούρων που οφείλεται στην παχυσαρκία, μετά τον αποκλεισμό άλλων αιτίων (ανατομικά προβλήματα, πρόπτωση μήτρας, νευρογενή νοσήματα).

Χρόνια κινητικά προβλήματα (εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, τραυματισμοί, ρευματολογικά ή νευρολογικά νοσήματα).

Περιφερική αρτηριακή νόσος (επεμβάσεις επαναιμάτωσης στα κάτω άκρα, αιμοδυναμικά σημαντικές στενώσεις σε υπερηχοτομογραφία ή σε αρτηριογραφία των αρτηριών των κάτω άκρων, κνημοβραχιόνιος δείκτης).

Εκδοση παραπεμπτικού

Το παραπεμπτικό, όπως προβλέπει ο νομοθέτης, έχει χρονική διάρκεια ενός μήνα και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

Μοναδικό αριθμό παραπεμπτικού (barcode), στοιχεία εκδότη, στοιχεία δικαιούχου, ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος, αιτιολογία, στοιχεία εξέτασης, την περιγραφή «Προληπτική εξέταση στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ)» Ιατρική εξέταση για την Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας» «Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης – NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η ιατρική εξέταση

Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης φάσης του ελέγχου (δηλαδή της εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου) και την έκδοση παραμετρικού, η εξέταση πραγματοποιείται από ενδοκρινολόγο/διαβητολόγο/μεταβολιστή στις δημόσιες μονάδες υγείας. Στην περίπτωση που οι συγκεκριμένες ειδικότητες απουσιάζουν από τη μονάδα, τότε δύναται η εξέταση να διενεργηθεί από γενικό γιατρό/παθολόγο. Επειτα οι γιατροί καταχωρίζουν υποχρεωτικά στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης τα αποτελέσματα της ιατρικής εξέτασης, καθώς και την ύπαρξη ή μη δυνατότητας διάθεσης σχετικής φαρμακευτικής αγωγής στους δικαιούχους. Αν κριθεί ότι δεν ενδείκνυται η διάθεση φαρμακευτικής αγωγής το πρόγραμμα ολοκληρώνεται. Στην περίπτωση όμως που ο γιατρός κρίνει αναγκαία τη θεραπευτική παρέμβαση, τότε επιλέγει φαρμακευτική αγωγή από τη λίστα δραστικών ουσιών με σειρά αποτελεσματικότητας, ενώ ταυτοχρόνως παρέχεται και διατροφική συμβουλευτική.

Η θεραπεία

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθευτούν τη φαρμακευτική αγωγή από οποιοδήποτε συνεργαζόμενο με τη δράση φαρμακείο. Η συνταγή εντούτοις έχει χρονική διάρκεια 15 ημερών. Μάλιστα, και όπως προβλέπει το ίδιο σχέδιο, με την εκτέλεσή της εκδίδεται αυτόματα μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης παραπεμπτικό για τη διενέργεια νέας ιατρικής εξέτασης εντός 45 ημερών, ώστε να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής προσέγγισης και να αποφασίζεται η περαιτέρω συνέχιση ή τροποποίησή της. Επιπρόσθετα, ο νομοθέτης προβλέπει ότι «η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται, εφόσον είναι αναγκαίο, με ανώτατο όριο τις οκτώ συνολικά ιατρικές επισκέψεις και τη διάθεση οκτώ συνολικά φαρμακευτικών αγωγών».

Είναι σημαντικό, δε, να υπογραμμιστεί ότι η καταχώριση των αποτελεσμάτων στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας των δικαιούχων αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης των συμμετεχόντων στη δράση παρόχων υπηρεσιών υγείας.

Η αποζημίωση των γιατρών για την ιατρική εξέταση αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ ανά επίσκεψη, ενώ η φαρμακευτική αγωγή αποζημιώνεται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον δελτίο τιμών φαρμάκων.

Ποιοι εξαιρούνται

Ο νομοθέτης προβλέπει εντούτοις και κάποιες εξαιρέσεις, άτομα δηλαδή που παρότι εμπίπτουν στα γενικά κριτήρια δεν δύναται να λάβουν θεραπευτική αγωγή. Αναλυτικότερα και σύμφωνα με όσα σημειώνονται στην σχετική ΚΥΑ αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα όσοι πάσχουν, σύμφωνα με τεκμηριωμένη συνταγογράφηση της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, από τις παρακάτω καρδιαγγειακές καταστάσεις:

Στηθάγχη

Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

Υποτροπιάζον έμφραγμα του μυοκαρδίου

Αλλες οξείες ισχαιμικές καρδιοπάθειες

Χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια

Υπερτασική καρδιοπάθεια με (συμφορητική) καρδιακή ανεπάρκεια

Αλλες μορφές μυοκαρδιοπάθειας

Αλκοολική μυοκαρδιοπάθεια

Μυοκαρδιοπάθεια σε μεταβολικά νοσήματα

Καρδιακή ανεπάρκεια

Επιπλοκές και ασαφείς περιγραφές καρδιοπάθειας

Αθηροσκλήρωση

Αλλες λειτουργικές διαταραχές έπειτα από καρδιακή χειρουργική επέμβαση

Πνευμονικό οίδημα

Παρουσία αγγειακών εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων (π.χ. stent, βαλβίδες).

Υπενθυμίζεται επίσης ότι καθώς «θεμέλιο» του νέου προγράμματος είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων, στο πλαίσιο του οποίου γίνονται ήδη προληπτικές εξετάσεις και έλεγχος σε άτομα ηλικίας από 30 έως 70 χρόνων, άτομα μικρότερης ή μεγαλύτερης ηλικίας αποκλείονται και από το δωρεάν Πρόγραμμα Παχυσαρκίας Ενηλίκων.

Η «νέα» επιδημία

Η παχυσαρκία εξελίσσεται σε μείζον θέμα δημόσιας υγείας που κοστίζει χρόνια ζωής και «καταναλώνει» σημαντικά κεφάλαια από το σύστημα υγείας, εξού και έχει αναγνωριστεί ως χρόνια νόσος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μελέτες δείχνουν πως η συνολική οικονομική επιβάρυνση της παχυσαρκίας στην Ελλάδα ξεπερνά σε ετήσια βάση τα 4,9 δισ. ευρώ – αγγίζει, δηλαδή, το 2% του ΑΕΠ της χώρας. Τα ίδια δεδομένα δείχνουν πως το κόστος αυτό προκύπτει είτε από άμεσα ιατρικά κόστη (χειρουργικές επεμβάσεις, επανεισαγωγές κ.ο.κ.) είτε από έμμεσα όπως είναι για παράδειγμα η χαμένη παραγωγικότητα.

Εν τω μεταξύ, οι εκτιμήσεις της επιστημονικής κοινότητας δείχνουν ότι ένας στους δύο Ελληνες αναμένεται να είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος έως το 2035, με αυξανόμενες τάσεις και συνεπακόλουθα σημαντικές συνέπειες στο σύστημα υγείας.