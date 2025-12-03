Πριν από τη λήξη του 2025 αναμένεται – εκτός απροόπτου – να αποσταλούν τα πρώτα SMS για τη δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας σε όσους τα έχουν ανάγκη. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 8.000 δικαιούχους. Απαραίτητη, ωστόσο, προϋπόθεση για να τους εντοπίσει το σύστημα είναι να έχουν προηγουμένως συμμετάσχει στο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, ώστε να ενταχθούν αυτομάτως στη σχετική δεξαμενή.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που θα καθορίζει όλες τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος είναι προς δημοσίευση, γεγονός που θα ξεκλειδώσει το αμέσως επόμενο διάστημα και την αποστολή των μηνυμάτων σε εκείνους τους πολίτες που πληρούν τα κριτήρια. Πρόκειται για άτομα 30-70 ετών με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) πάνω από 40 ή 37 και άνω με συνοδά νοσήματα (σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική νόσο, υπνική άπνοια κ.ο.κ.).

Ειδοποίηση όμως θα λάβουν μόνον όσοι έχουν ολοκληρώσει τις δωρεάν εργαστηριακές εξετάσεις (περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γενική αίματος, ολική χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, προσδιορισμό λιποπρωτεΐνης α) και έχουν κλείσει ραντεβού για ιατρική εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Υπενθυμίζεται ότι το «κάλεσμα» αφορά συνολικά 5,5 εκατομμύρια πολίτες, που διαθέτουν ΑΜΚΑ, σε μία προσπάθεια έγκαιρης ανίχνευσης και διάγνωσης επικίνδυνων καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Αξιολόγηση

Εν τω μεταξύ και όπως προβλέπεται από το ίδιο σχέδιο, η δωρεάν χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής προϋποθέτει αξιολόγηση από ενδοκρινολόγο, παθολόγο ή γενικό γιατρό, ενώ προβλέπεται και υποστήριξη από διατροφολόγο και ψυχολόγο, δημιουργώντας έτσι ένα «σφιχτό» και ολιστικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Μάλιστα, στην περίπτωση που οι δικαιούχοι αποδειχθούν ασυνεπείς στα προγραμματισμένα ραντεβού με τον διατροφολόγο τους, τότε – όπως όλα δείχνουν – θα διακόπτεται και η δωρεάν θεραπευτική παρέμβαση, με τους ιθύνοντες του σχετικού προγράμματος να επαναλαμβάνουν πως τα φάρμακα δεν ισοδυναμούν με «μαγική λύση».

Είναι αξιοσημείωτο ότι η παχυσαρκία εξελίσσεται σε μείζον θέμα δημόσιας υγείας που κοστίζει χρόνια ζωής και «καταναλώνει» κεφάλαια από το σύστημα υγείας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μελέτες δείχνουν πως η συνολική οικονομική επιβάρυνση της παχυσαρκίας στην Ελλάδα ξεπερνά σε ετήσια βάση τα 4,9 δισ. ευρώ, που αγγίζει το 2% του ΑΕΠ της χώρας. Τα ίδια δεδομένα δείχνουν ότι το κόστος αυτό προκύπτει είτε από άμεσα ιατρικά κόστη (χειρουργικές επεμβάσεις, επαναεισαγωγές κ.ά.) είτε από έμμεσα όπως είναι για παράδειγμα η χαμένη παραγωγικότητα.