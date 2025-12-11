Σήμερα στις Βρυξέλλες είναι η εκλογή του νέου επικεφαλής του Eurogroup, αξίωμα που διεκδικούν δύο: ο δικός μας Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης του Βελγίου και υπουργός Οικονομικών Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ. Θα «ψηφίσουν» (εντός εισαγωγικών η λέξη, διότι έχει ένα παρασκήνιο το οποίο θα εξηγήσω εν συνεχεία) οι 20 υπουργοί Οικονομικών των χωρών που μετέχουν στη ζώνη του ευρώ, οι οποίοι συνεδριάζουν σήμερα στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Εχει πιθανότητες ο Πιερρακάκης; Εχει, και μάλιστα αρκετές, παρότι ο αντίπαλός του δεν είναι τυχαία προσωπικότητα, και επιπλέον προέρχεται από μια χώρα η οποία εκ παραδόσεως λειτουργεί ως εξισορροπητικός παράγοντας μεταξύ των μελών της ΕΕ και της ευρωζώνης. Οι επαΐοντες περί το θέμα θεωρούν ότι ο Βαν Πετέγκεμ έχει ένα désavantage: έχει ταχθεί εναντίον της πρόθεσης της ΕΕ να κατασχέσει τα δεσμευμένα δις των Ρώσων στις ευρωπαϊκές τράπεζες και να τα διαθέσει για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Ο δικός μας δεν έχει πάρει θέση, ακόμη…

Επανέρχομαι στα σημερινά: γιατί «ψηφίζουν» μόνο 20 χώρες; Διότι τόσες είναι οι χώρες που συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ. Αν η «ψηφοφορία» πραγματοποιούνταν τον Ιανουάριο, θα «ψήφιζαν» 21 υπουργοί, δεδομένης της εισόδου, στη ζώνη, της Βουλγαρίας την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ο Κεραυνός και η «κάλπη»

Η «ψηφοφορία» (σε εισαγωγικά πάντα, οι εξηγήσεις παρακάτω) για τον επικεφαλής του Eurogroup εμπεριέχει στοιχεία τα οποία θυμίζουν κάτι από τη διαδικασία που ακολουθεί το… Κονκλάβιο προκειμένου να αναδείξει τον νέο… Πάπα και μετά αναφωνούν όλοι μαζί χαρούμενα «Habemus Papam»!

Προσέξτε διαδικασία, όπως εγκύρως ενημερώθηκα χθες: ο υπουργός Οικονομικών της χώρας που προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και εν προκειμένω ο υπουργός Οικονομικών της Δανίας, είναι ο αρμόδιος για τη διεξαγωγή της. Επειδή όμως η Δανία δεν μετέχει της ευρωζώνης (κορόνα έχουν ως νόμισμα οι άνθρωποι, όχι ευρώ), το «έργο» το αναλαμβάνει ο υπουργός Οικονομικών της αμέσως επόμενης χώρας που θα προεδρεύει της ΕΕ. Αυτή η χώρα είναι η Κύπρος και αυτός που θα διεξαγάγει την «ψηφοφορία» είναι ο περίφημος Μιχάλης Κεραυνός, υπουργός Οικονομικών της Κύπρου – ο αποκαλούμενος από τους φίλους του και… Μάικ Θάντερ!..

Ο Μάικ Θάντερ, λοιπόν, θα κηρύξει την έναρξη και εν συνεχεία θα καλέσει τους συμμετέχοντες να γράψουν σε ένα χαρτί ποιον εκ των δύο υποψηφίων προτείνουν για επικεφαλής του Eurogroup…

Οι «επιθυμίες» βγάζουν πρόεδρο

Κατόπιν, ο κύπριος υπουργός Οικονομικών, κρατώντας στα χέρια ένα κουτί, θα περιέλθει το τραπέζι της συνεδρίασης και ο κάθε υπουργός θα ρίξει μέσα το χαρτί με την προτίμησή του. Αφού ολοκληρωθεί η ρίψη των χαρτιών, που ΔΕΝ είναι ψηφοδέλτια αλλά δήλωση προτίμησης, ο Κεραυνός θα αποσυρθεί για να κάνει την καταμέτρηση. Θα επανέλθει, ενημερώνοντας τους συναδέλφους του για το τι συμπέρασμα προέκυψε από την ανάγνωση των χαρτιών με τις επιθυμίες τους. Εκεί θα ανακοινώσει ποιος εκ των δύο είναι πρώτος σε «επιθυμίες» και ποιος ακολουθεί. Χωρίς να δώσει αριθμούς. Η προδικασία αυτή μπορεί να καταλήξει σε ψηφοφορία, μόνο εάν ένας εκ των δύο υποψηφίων το ζητήσει. Αν θελήσει δηλαδή οι «επιθυμίες» των συναδέλφων του να μετατραπούν σε κανονικές ψήφους. Συνήθως αυτό δεν συμβαίνει. Ο δεύτερος αποδέχεται την ήττα του στις «επιθυμίες» των συναδέλφων του και τελειώνει το έργο, με αγκαλιές και συγχαρητήρια, έστω και για τα μάτια του κόσμου. Σήμερα θα μπορούσε να συμβεί στην περίπτωση ισοψηφίας των δύο υποψηφίων, επειδή είναι 20 τα μέλη του Eurogroup. Να λάβουν δηλαδή από εννέα «προτιμήσεις» συν τη δική τους.

Μόνον αφού ολοκληρωθεί η φάση αυτή, θα γίνει η σχετική ανακοίνωση από τον πρόεδρο της… εφορευτικής επιτροπής Μάκη Κεραυνό.

Αυτά έμαθα, αυτά μεταφέρω, αν και το ρεπορτάζ έχει ένα μικρό έλλειμμα – δεν κατάφερα να πληροφορηθώ αν μετά την ανακοίνωση του ονόματος του νικητή προβλέπεται να χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες στην Grand Platz των Βρυξελλών…

(Για εδώ, μπορώ να φανταστώ. Θα χτυπήσουν οι «καμπάνες» του Μεγάρου Μαξίμου…)

«Πόρτα» στην αντιπολίτευση

Δεν βλέπω να γίνεται δεκτό το αίτημα της αξιωματικής και της ελάσσονος αντιπολίτευσης για κλήση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του Στ. Τρίμπαλη, αχυρανθρώπου του περίφημου Λαβράνου στην εταιρεία που έφερε και λειτούργησε το Predator, με το οποίο παρακολουθούνταν η μισή κυβέρνηση, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφοι κ.λπ.

Οπως εγκύρως ενημερώθηκα, ύστερα από σχετική ερώτηση που υπέβαλαν επισήμως και αρμοδίως, το «αίτημα» των τριών κομμάτων (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά) παραπέμφθηκε στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, προκειμένου τα μέλη του να αποφανθούν εάν είναι δυνατή η κλήση μάρτυρα Εξεταστικής Επιτροπής (αυτής των υποκλοπών) που πλέον δεν υφίσταται, για να επανεξεταστεί από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του κοινοβουλίου.

Αν και δεν πρέπει να βιάζεται κανείς να προκαταλάβει την απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, οι πρώτες πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει υποστηρίζουν ότι πλην του γεγονότος ότι η Εξεταστική στην οποία ήταν μάρτυρας ο συγκεκριμένος δεν υπάρχει πια, επειδή έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της, υπάρχει και το γεγονός ότι ταυτόχρονα βρίσκεται εν εξελίξει δίκη για τις υποκλοπές στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

«Πριονοκορδέλα» για τα… παραμύθια

Απόλαυσα πρωί πρωί (ευγενική χορηγία φίλου μου) μια «πριονοκορδέλα» που πέρασε, για μία ακόμη φορά, τον εξ εφέδρων πρόεδρο Τσίπρα το «Documento» του Κώστα Βαξεβάνη!

Με δύσκολα υποκρυπτόμενη ικανοποίηση που το «παραμύθι με… όνομα» δεν τα πάει και τόσο καλά από πωλήσεις, ο Κώστας αποκαλύπτει ότι τα 70.000 αντίτυπα που στάλθηκαν στα βιβλιοπωλεία δεν είναι πωλήσεις, αλλά τοποθετήσεις του εκδοτικού οίκου. Οπως δεν είδα στο κείμενο καμία στεναχώρια που το «κόμμα» Τσίπρα με δυσκολία φτάνει στο 9%, με αποτέλεσμα να αναρωτιέται, και σωστά, ο Βαξεβάνης πώς είναι δυνατόν να έχεις παραιτηθεί από ένα κόμμα που έλαβε σε εκλογές 17% για να δημιουργήσεις ένα άλλο που δεν συγκινεί την πλειοψηφία που πίστευες. Απάντηση, φυσικά, δεν θα του κάνει τη χάρη να του δώσει ο άλλος, ωστόσο το πολιτικό ερώτημα παραμένει.

Ενδιαφέρον από την… πριονοκορδέλα έχει και κάτι ακόμη: αφήνεται να εννοηθεί ότι ο εκδοτικός οίκος Gutenberg κυκλοφόρησε σκόπιμα φήμες πως δεν βρίσκει χαρτί να τυπώσει και άλλα αντίτυπα του «παραμυθιού» λόγω της ζήτησης και πως ψάχνεται στη… Φινλανδία να αγοράσει ποσότητες χαρτιού. Ο Βαξεβάνης, που είναι «κιμπάρης», τους προτείνει να τους χορηγήσει αυτός χαρτί από το απόθεμα που διαθέτει!!

Πλάκα δεν έχει όλο αυτό; Εχει!..

Πολιτική με αέρα κοπανιστό

Δεν ξέρω ποιος συνέγραψε την ανακοίνωση των έξι βουλευτών της ΝουΔου που ζητούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνει λίγο τα… στραβά μάτια στους ελέγχους, ώστε να πάρουν ενισχύσεις και όσοι τέλος πάντων δεν έχουν και τόσο σόι τα αποδεικτικά δικαιολογητικά τους για να αποζημιωθούν. Πολιτικό είναι το θέμα, ας κρίνουν τους έξι (Φ. Αραμπατζή, Θ. Καράογλου, Ν. Παναγιωτόπουλος, Δ. Κυριαζίδης, Ι. Πασχαλίδης και Ι. Γιώργος) οι ψηφοφόροι τους. Εγώ σε άλλο θέλω να αναφερθώ. Οτι στην ανακοίνωσή τους υπήρχε και μια αναφορά σε «ΑΙΟΛΑ ΝΟΜΙΚΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ και ΤΕΧΝΙΚΑ κριτήρια» – το οποίο σε εμένα διέφυγε, αλλά ο καλός άγγελος της γραμματικής και της ορθογραφίας της στήλης Θανάσης Νιάρχος το επεσήμανε. Και μου τηλεφώνησε για να μου δηλώσει ότι αυτό το «ΑΙΟΛΑ» βγάζει μάτι. Οπως έβγαλε και το δικό του.

Θανάση μου, ο αγράμματος που έγραψε την ανακοίνωση αγνοεί το «έωλα»…

Πιστεύει ότι είναι… «ΑΙΟΛΑ», αέρας κοπανιστός, όπως οι πολιτικές τους.