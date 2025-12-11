Ξεπερνούν τις 20.000 οι πρώτοι ωφελούμενοι που έχουν υπαχθεί στην πρώτη απόφαση υπαγωγής ωφελουμένων του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» που εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών των ελληνικών νοικοκυριών.

Στην πρώτη αυτή φάση υπάγονται συνολικά, όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 20.840 ωφελούμενοι από όλη τη χώρα, των οποίων οι αιτήσεις έχουν συνολική επιδότηση (με δέσμευση των σχετικών κονδυλίων) ύψους 464.897.111,57 ευρώ και συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό δαπανών και λοιπών δαπανών 586.767.055,31 ευρώ. Οι ωφελούμενοι μέσω του πληροφοριακού συστήματος θα λαμβάνουν Απόσπασμα Απόφασης Υπαγωγής με πλήρη εικόνα του έργου για το οποίο έχουν κάνει σχετική αίτηση, δηλαδη αναλυτική περιγραφή παρεμβάσεων, χρονοδιάγραμμα, επιλέξιμο προϋπολογισμό, ποσοστό επιχορήγησης.

Σε περίπτωση χρηματοδότησης μέσω δανείου, ο ωφελούμενος θα ενημερώνεται για την υποχρέωση έναρξης της διαδικασίας της υπογραφής της δανειακής σύμβασης, όπου αυτή απαιτείται. Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως και 30 ημέρες από την ενημέρωση του ωφελουμένου για την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής του έργου.

Ωστόσο εάν η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως με ευθύνη του ωφελουμένου, τότε προβλέπεται ότι θα κινείται η προβλεπόμενη διαδικασία τροποποίησης του χρηματοδοτικού σχήματος και ο ωφελούμενος θα κληθεί να καλύψει την ιδιωτική συμμετοχή με ίδια κεφάλαια εάν το επιθυμεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση θα οδηγείται σε απένταξη.

Οπως ανακοινώθηκε, αποκλειστικά για τους ωφελουμένους που εντάσσονται στο πλαίσιο της πρώτης υπαγωγής παρατείνεται η σχετική προθεσμία υπογραφής δανειακής σύμβασης έως τις 30 Ιανουαρίου 2026.

Την ίδια ώρα το υπουργείο καλεί τους ενδιαφερομένους του «Εξοικονομώ 2025» να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος https://exoikonomo2025.gov.gr/.