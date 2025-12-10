Ηταν, άραγε, υπεύθυνο ένα μολυσμένο υπόλειμμα από κάποιο σάντουιτς το οποίο είχε εγκαταλειφθεί σε πάρκο της Βαρκελώνης και έγινε τροφή για τους αγριόχοιρους που υπάρχουν εκεί; Ή μήπως ένοχος είναι ένας ιός ο οποίος, όπως ενδεχομένως συνέβη και με εκείνον που προκάλεσε την πανδημία της Covid-19, «ξέφυγε» από κάποιο εργαστήριο της περιοχής;

Οποιο από τα δύο παραπάνω σενάρια και αν επιβεβαιωθεί από τις έρευνες (αν επιβεβαιωθεί…), η πραγματικότητα δεν αλλάζει: η αφρικανική πανώλη περνά τα σύνορα της μεγαλύτερης από τις δύο χώρες της Ιβηρικής έπειτα από 30 και πλέον χρόνια, αναγκάζοντας τις Αρχές της να σημάνουν συναγερμό στο φόντο του θανάτου στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της Καταλωνίας δεκάδων αγριόχοιρων. Το κάνουν δε προκειμένου να προλάβουν μία εξέλιξη η οποία θα μπορούσε να καταφέρει ένα πολύ ισχυρό πλήγμα στην οικονομία της χώρας, στην οποία αντιστοιχεί το ένα τέταρτο της συνολικής παραγωγής της ΕΕ στον συγκεκριμένο κλάδο: την εκδήλωση μιας επιδημίας αφρικανικής πανώλης, η οποία θα μεταδοθεί από τους αγριόχοιρους στις φάρμες εκτροφής, οδηγώντας στην αναγκαστική θανάτωση εκατομμυρίων ζώων.

Η πιο θανατηφόρα νόσος

Δεν πρόκειται, βεβαίως, για υπερβολή, καθώς οι ειδικοί χαρακτηρίζουν την αφρικανική πανώλη ως τη χειρότερη και πιο θανατηφόρα νόσο που μπορεί να πλήξει το ζωικό κεφάλαιο μιας χώρας. Οσα έχουν συμβεί στο παρελθόν σε μια σειρά από άλλες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές και δικαιολογούν την επιφυλακή. Πολύ περισσότερο καθώς, παρά τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής, οι επιστήμονες δεν έχουν καταφέρει να παρασκευάσουν ένα εμβόλιο που θα είναι σε θέση να προλάβει τη νόσο και να εμποδίσει τη διάδοσή της.

Ενδεικτικό είναι και το γεγονός ότι τόσο η Κίνα όσο και το Βιετνάμ, που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πανώλης στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, φέρονταν να προσβλήθηκαν από το «στέλεχος της Γεωργίας», το οποίο είχε απομονωθεί αρκετά νωρίτερα, το 2007. Κάτι που σημαίνει, πρακτικά, πως ο ιός είναι εξαιρετικά ανθεκτικός και προσαρμοστικός και έχει τη δυνατότητα να επιβιώνει και να μεταδίδεται «υπογείως» για πολλά χρόνια, προτού βρει τις κατάλληλες συνθήκες που θα προκαλέσουν την επόμενη «έκρηξη».

«Ομάδα κρούσης» στην ΕΕ

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι η Ισπανία δεν είναι το πρώτο κράτος – μέλος της Ευρώπης με κρούσματα τα τελευταία χρόνια, καθώς έχουν προηγηθεί η Κροατία, η Γερμανία, η Ιταλία και, φυσικά, η γειτονική μας Βουλγαρία. Δεν είναι τυχαίο, ακόμα, ότι στην ΕΕ έχει ήδη συγκροτηθεί «ομάδα κρούσης» με σκοπό την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης, η οποία τον περασμένο Σεπτέμβριο επισκέφθηκε την Εσθονία, μετά την καταγραφή αρκετών περιστατικών.

Σε αυτό το φόντο, οι ΗΠΑ – όπου μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν κρούσματα – διαπιστώνουν πως έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο σε μία ακόμη αγορά. «Καθώς ολοένα περισσότερες χώρες της ΕΕ εντοπίζουν τον ASF εντός των συνόρων τους, οι αμερικανοί παραγωγοί θα αδράξουν την ευκαιρία να καλύψουν την παγκόσμια ζήτηση», σημείωσε χαρακτηριστικά στέλεχος της εταιρείας συμβούλων Steiner Consulting Group.

Κάνοντας, έτσι, ορισμένους να θυμηθούν ιστορίες από το 1971, όταν οι ΗΠΑ είχαν κατηγορηθεί πως «έσπειραν» τον ιό της αφρικανικής πανώλης στην Κούβα, προκειμένου να «γονατίσουν» την οικονομία της και να διαταράξουν τη διατροφική αλυσίδα…