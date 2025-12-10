«Λευκή επιταγή» στον Ράφα Μπενίτεθ να αλλάξει ό,τι κρίνει εκείνος έχει δοθεί από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Ο ισπανός προπονητής έχει στηλιτεύσει αρκετές φορές τα ατομικά λάθη που έχουν γίνει από τους παίκτες του στα τελευταία παιχνίδια και ιδιαίτερα στο ματς με τη Λάρισα τον είδαμε πολλές φορές πολύ εκνευρισμένο με τη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών του και με το γεγονός ότι δεν μπορούσαν κυρίως να αναπτυχθούν σωστά και να δημιουργήσουν. Είναι δεδομένο ότι η απουσία του Τσιριβέγια, δηλαδή του ποδοσφαιριστή που έχει πάρει ηγετικό ρόλο από τον προπονητή, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της ομάδας, με τον Μπενίτεθ να αναζητεί τις λύσεις όταν απουσιάζει ο συμπατριώτης του. Λύσεις που δεν έχει καταφέρει να βρει, γι’ αυτό και αναμένεται τον Ιανουάριο να προχωρήσει στην εισήγηση για την απόκτηση τουλάχιστον ενός μέσου που θα έχει και οργανωτικές ικανότητες και θα είναι καλός στο κάθετο παιχνίδι.

Εκτός του κεντρικού μέσου, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κινηθεί για τουλάχιστον δύο μεταγραφές ακόμα. Ενός εξτρέμ και πιθανότατα ενός αμυντικού, που να μπορεί να παίζει τόσο στα άκρα, όσο και στο κέντρο των μετόπισθεν. Χωρίς να υπολογίζεται φυσικά μέσα σε αυτές η έλευση του Ανδρέα Τεττέη. Γενικά ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τις αλλαγές από τον ερχόμενο Ιανουάριο, με στόχο την αρχική ανανέωση του ρόστερ, η οποία θα έχει τη μορφή… extreme makeover το ερχόμενο καλοκαίρι.

Από τις 21 Δεκεμβρίου ως και τις 18 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί στο Μαρόκο το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Παρόντας στη διοργάνωση θα είναι και ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Αλμπάν Λαφόν. Οπως αναμενόταν, ο υψηλόσωμος γκολκίπερ βρίσκεται στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού της Ακτής Ελεφαντοστού, Εμερς Φαέ, πράγμα που σημαίνει ότι το Τριφύλλι θα στερηθεί των υπηρεσιών του τερματοφύλακά του για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και ενδεχομένως και παραπάνω.

Γεννημένος στην Μπουρκίνα Φάσο και μεγαλωμένος στη Γαλλία, ο Αλμπάν Λαφόν επέλεξε εν τέλει να εκπροσωπήσει την Ακτή Ελεφαντοστού, η οποία είναι η χώρα του παππού του. Ετσι θα είναι εκτός από το παιχνίδι Κυπέλλου με την Καβάλα (17/12) και από το ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ (21/12) για το πρωτάθλημα. Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Βόλο για τη Super League στις 14/12 στη Λεωφόρο. Σε περίπτωση που η χώρα του φτάσει μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, τότε ο Παναθηναϊκός δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό στις 10 ή 11/1, στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, στις 17 ή 18/1, ενώ θα είναι οριακό το αν θα μπορεί να δώσει το παρών, κόντρα στη Φερεντσβάρος, στις 22/1 για το Europa League.