Περισσότεροι από 14.000 κληρονόμοι που περιμένουν εδώ και μήνες να δημοσιευθούν οι διαθήκες κληρονομουμένων που έχουν αποβιώσει πριν από την 1η Νοεμβρίου 2025, οπότε άρχισε να λειτουργεί η ψηφιακή πλατφόρμα diathikes.gr, θα μπορούν άμεσα να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες απευθυνόμενοι σε συμβολαιογράφους της επιλογής τους.

Οπως έγινε γνωστό, επεκτείνεται η δυνατότητα να δημοσιεύονται διαθήκες και να κηρύσσονται κυρίες από τους συμβολαιογράφους μέσω της νέας πλατφόρμας ακόμα και αν ο θάνατος του κληρονομουμένου επήλθε πριν από την 1η Νοεμβρίου 2025, οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία του συγκεκριμένου ψηφιακού εργαλείου προς όφελος των κληρονόμων.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η δημοσίευση για περίπου 14.000 διαθήκες που έχουν κατατεθεί από τους κληρονόμους στα Πρωτοδικεία όλης της χώρας, οι οποίοι περιμένουν πολλές φορές μέχρι και έναν χρόνο για να δημοσιευθούν οι διαθήκες και να ξεκινήσουν την τακτοποίηση των κληρονομικών τους ζητημάτων, θα γίνεται από τους συμβολαιογράφους άμεσα, το πολύ μέσα σε μία εβδομάδα.

Ετσι, θα ξεμπλοκάρουν και όσες διαθήκες παραμένουν προς δημοσίευση φέρνοντας έσοδα και για το Δημόσιο.

Η επέκταση της δυνατότητας της δημοσίευσης όλων των τύπων των διαθηκών από τους συμβολαιογράφους προβλέπεται σε άρθρο του νομοσχεδίου με τίτλο «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή. «Η ψηφιακή πύλη diathikes.gr διευκολύνει άμεσα και γρήγορα τον πολίτη, διότι καθίσταται ευχερής η αναζήτηση διαθήκης», όπως έχει εξηγήσει στα «ΝΕΑ» η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, Λένα Κοντογεώργου, η οποία, δίνοντας και την ευρωπαϊκή διάσταση στην πρόσφατη νομοθετική αλλαγή, έχει επισημάνει ότι «η αναζήτηση δεν γίνεται μόνο πανελλαδικά αλλά και στο εξωτερικό, μέσω της σύνδεσης του νέου Μητρώου Διαθηκών με το Ευρωπαϊκό Μητρώο Διαθηκών και τις ελληνικές προξενικές αρχές».