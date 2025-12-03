Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης παρουσίασε τη μεγαλύτερη νομοθετική μεταρρύθμιση των τελευταίων οκτώ δεκαετιών στον τομέα του κληρονομικού δικαίου, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για το ελληνικό δικαιικό σύστημα.

Στόχος της αναθεώρησης είναι να καταστήσει το κληρονομικό δίκαιο πιο λειτουργικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, προσφέροντας παράλληλα ουσιαστική προστασία σε πολίτες, συντρόφους και συζύγους. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νομικών επαγγελματιών και στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου.

Η μεταρρύθμιση είναι αποτέλεσμα της εργασίας επιτροπής υψηλού κύρους, υπό τον ομότιμο και επίτιμο καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Απόστολο Γεωργιάδη. Στην επιτροπή συμμετείχαν ανώτατοι δικαστές, εκπρόσωποι των συμβολαιογράφων, πανεπιστημιακοί και δικηγόροι, διασφαλίζοντας τη θεσμική πληρότητα του σχεδίου.

Διαθήκες που συντάσσονται σε γηροκομεία

Στο νέο κληρονομικό νομοσχέδιο περιλαμβάνονται επτά βασικά «κλειδιά» που καθορίζουν την εγκυρότητα των διαθηκών, με έμφαση στον τρόπο σύνταξης και στις προϋποθέσεις εκτέλεσης του περιεχομένου τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ρύθμιση που αφορά τι προβλέπεται για τις διαθήκες που συντάσσονται σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, ιδιόγραφη διαθήκη που συντάσσεται από άτομα νοσηλευόμενα σε νοσοκομεία, κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ή άλλα θεραπευτήρια, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους ή εντός τριών μηνών από τη διακοπή της, θεωρείται άκυρη ως προς το μέρος που καταλείπει περιουσία σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ανήκουν, διοικούν ή εργάζονται στα εν λόγω ιδρύματα.

Η εξαίρεση αυτή ισχύει μόνο όταν οι δικαιούχοι καλούνται στην εξ αδιαθέτου διαδοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των ευάλωτων πολιτών και να αποτραπούν πιθανά φαινόμενα καταχρήσεων.

