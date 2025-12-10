Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε να επεκτείνει τη δυνατότητα δημοσίευσης διαθηκών μέσα από την πλατφόρμα diathikes.gr, ακόμα κι αν ο θάνατος του διαθέτη συνέβη πριν από την 1η Νοεμβρίου 2025. Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στο νομοσχέδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στο άρθρο 114 του νομοσχεδίου με τίτλο «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή, εισάγεται η ρύθμιση που είχε προαναγγείλει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, και αφορά τις υποθέσεις δημοσίευσης περίπου 14.000 διαθηκών που εκκρεμούν στα Πρωτοδικεία.

Με τη ρύθμιση αυτή τροποποιείται το άρθρο 126 του νόμου 5221/2025 και συμπληρώνεται το μεταβατικό πλαίσιο εφαρμογής των αλλαγών στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο σχετικό άρθρο, ότι «με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 126 του ν. 5221/2025, περί μεταβατικών διατάξεων, και συμπληρώνεται το μεταβατικό πλαίσιο εφαρμογής των αλλαγών στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αρχικά, προστίθεται στην παρ. 2 η δυνατότητα δημοσίευσης διαθηκών από συμβολαιογράφο και στις περιπτώσεις που ο διαθέτης αποβίωσε πριν την 1η.11.2025, με πρόβλεψη και για διαθήκες για τις οποίες έχει κατατεθεί αίτηση δημοσίευσης, εφόσον η κατατεθειμένη αίτηση δημοσίευσης αποσυρθεί από το πρωτοδικείο, με ευθύνη του αιτούντος και βεβαίωση από τη γραμματεία του δικαστηρίου, χωρίς να απολείπεται η δυνατότητα συνέχισης της διαδικασίας στο πρωτοδικείο».

Η πλατφόρμα diathikes.gr έχει ήδη μειώσει σημαντικά την ταλαιπωρία των πολιτών. Όσο πριν χρειάζονταν έως και 400 ημέρες για να δημοσιευτεί μια διαθήκη, τώρα η διαδικασία ολοκληρώνεται σε μόλις 3 έως 7 ημέρες. Στην αρχή είχε ανακοινωθεί ότι η πλατφόρμα θα ισχύει μόνο για διαθήκες από θανάτους που συνέβησαν μετά την 1η Νοεμβρίου. Ωστόσο, για όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις προβλέφθηκε ειδική ρύθμιση, η οποία πλέον περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο.

