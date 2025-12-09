Οι διαθήκες θα μπορούν πλέον να δημοσιεύονται από συμβολαιογράφους και όχι από τα Πρωτοδικεία, μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, ακόμη και για περιπτώσεις θανάτων που είχαν σημειωθεί πριν από την 1η Νοεμβρίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα.

Η ρύθμιση αυτή πρακτικά σημαίνει ότι περίπου 14.000 διαθήκες, οι οποίες έχουν ήδη κατατεθεί από κληρονόμους στα Πρωτοδικεία όλης της χώρας και παραμένουν σε εκκρεμότητα – πολλές φορές για διάστημα έως και ενός έτους – θα μπορούν πλέον να δημοσιεύονται άμεσα, μέσα σε διάστημα έως μίας εβδομάδας, από τους συμβολαιογράφους. Με αυτόν τον τρόπο αποδεσμεύονται χιλιάδες υποθέσεις που παραμένουν σε αναμονή, επιταχύνοντας τη διαδικασία τακτοποίησης των κληρονομικών ζητημάτων και ενισχύοντας τα δημόσια έσοδα μέσω της είσπραξης των σχετικών φόρων κληρονομιάς.

Η επέκταση της δυνατότητας δημοσίευσης όλων των τύπων διαθηκών από τους συμβολαιογράφους προβλέπεται σε άρθρο του νομοσχεδίου με τίτλο «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι την επέκταση αυτής της δυνατότητας είχε ήδη εξαγγείλει ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας δημοσίευσης διαθηκών. Η νέα ρύθμιση καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις δημοσίευσης διαθηκών στα Πρωτοδικεία, οι οποίες υπολογίζονται σε περίπου 14.000 σε ολόκληρη τη χώρα.