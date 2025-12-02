Μετά από οκτώ δεκαετίες, το κληρονομικό δίκαιο στην Ελλάδα αλλάζει ριζικά, με στόχο την προσαρμογή του στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Οι νέες διατάξεις επιδιώκουν να περιορίσουν την απαξίωση περιουσιών που παραμένουν ανεκμετάλλευτες λόγω του τρόπου που κληρονομούνται, αλλά και να αποτρέψουν περιπτώσεις όπου οι κληρονόμοι δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να τις διαχειριστούν.

Οι ιδιόγραφες διαθήκες παραμένουν σε ισχύ, και ο καθένας μπορεί να γράψει τη διαθήκη του, είτε να την κρατήσει στο σπίτι είτε να την καταθέσει σε συμβολαιογράφο. Ωστόσο, πρόσφατες αλλαγές φέρνουν νέα δεδομένα, κυρίως για την προστασία από τις πλαστές διαθήκες.

Στο εξής, όταν μια διαθήκη εμφανίζεται μετά θάνατον — γιατί βρέθηκε στο σπίτι ή στο γραφείο του θανόντος — και αφορά κληρονόμους που δεν είναι παιδιά ή σύζυγοι, θα πρέπει οπωσδήποτε να κηρυχθεί γνήσια πριν ισχύσει.

Ο έλεγχος της γνησιότητας θα περιλαμβάνει μαρτυρίες, πραγματογνωμοσύνες και άλλες διαδικασίες, αλλά τη διενέργεια θα αναλάβει ο συμβολαιογράφος και όχι το δικαστήριο, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.

Στόχος των αλλαγών αυτών είναι η περιορισμένη εμφάνιση πλαστών διαθηκών, εξασφαλίζοντας ότι οι διαθήκες που παρουσιάζονται μετά τον θάνατο είναι πραγματικά έγκυρες.

Διαβάστε ακόμα: