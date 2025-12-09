Σύμφωνα με την εκτίμηση του Παναγιώτη Λαφαζάνη, όλη τη βιβλιοπαρουσίαση της «Ιθάκης» «ο Τσίπρας την έκανε για να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ο επικήδειος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν σαν να τους είπε “κύριοι, άλλαξαν τα πράγματα”». Μετά, βέβαια, αναρωτήθηκε «είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτό; Δεν έχουν ποσοστά, δεν έχουν απήχηση στην κοινωνία». Και τέλος, αποφάνθηκε πως ο ίδιος είναι «ο αληθινός ΣΥΡΙΖΑ». Τελικά, η Αριστερά είναι σαν την Ελλάδα. Και εκεί είσαι ό,τι δηλώσεις.

Βηματισμός

Ποιους καλεί το ΠΑΣΟΚ σε διάλογο; Τις δυνάμεις της Αριστεράς που έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Τι τις καλεί να κάνουν μέσα από αυτό; Να βρουν κοινό βηματισμό, ψηφίζοντας προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη. Σε ποιον δεν στέλνει προσκλητήριο; Οπως το έθεσε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, «εμείς δεν καλούμε κανέναν Αλέξη Τσίπρα. Δεν αφορά τη συζήτηση του ΠΑΣΟΚ τι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός». Λοιπόν, επειδή karma is a bitch (ή beast, κατά την Τζάκρη), ο Τσίπρας έχει ελπίδες να ανασυγκροτήσει τον χώρο ενώνοντάς τους όλους εναντίον του.

Κλούβες

Ο Κώστας Τσιάρας ζήτησε, λέει, να φύγουν οι κλούβες από το πολιτικό του γραφείο στην Καρδίτσα. Πήρε τηλέφωνο τον αστυνομικό διευθυντή και έθεσε το αίτημα και στον τηλεοπτικό αέρα, γιατί «θα ήταν απολύτως αντιφατικό να δηλώνω πως οι πόρτες του διαλόγου είναι ανοιχτές και να υπάρχει τέτοιο ζήτημα». Μεταξύ μας, πάντως, αν είσαι βουλευτής Κάμπου σε αυτόν τον υπουργικό θώκο και φτάνουν οι αγρότες με τα τρακτέρ μέχρι το κατώφλι σου, κάτι δεν έχεις κάνει σωστά όλο το προηγούμενο διάστημα.

Αγρότες

«Δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές, να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία δεν μπορούσαμε στη συνέχεια να τα δικαιολογήσουμε και να μας ζητάει η Ευρώπη να τα επιστρέψουμε και με τόκο», είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Το λες και μπηχτή για εκείνον τον γαλάζιο πρωθυπουργό που άφησε αιχμές για την κυβερνητική ευαισθησία απέναντι στους αγρότες και επί διακυβερνήσεώς του καθιερώθηκε το «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά»: τον Κώστα Καραμανλή.