Λίγα 24ωρα πριν από την ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου επικεφαλής του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή περιοδεία βρέθηκε χθες στο Παρίσι όπου συναντήθηκε με το γάλλο υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Roland Lescure. Η συζήτηση που είχαν επικεντρώθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και στην ουσιαστική εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισαν τη σημασία της απλοποίησης του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου, με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και τη διευκόλυνση των επενδύσεων, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Ενωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ως βασικού εργαλείου για την αποτελεσματική κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, την ενίσχυση των κεφαλαιαγορών και τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Ο έλληνας υπουργός παρουσίασε τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες περαιτέρω ελληνογαλλικής συνεργασίας, ιδίως σε τομείς που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Δύο συμφωνίες 2,2 δισ. ευρώ

Χαρτοφυλάκιο 100 ακινήτων συνολικής αξίας 510 εκατ. ευρώ απέκτησε από την Prodea η Εθνική Τράπεζα. Πρόκειται για ακίνητα που μισθώνονται ήδη από την τράπεζα, τα οποία περνούν πλέον στην πλήρη κατοχή της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέρος του τιμήματος θα καταβληθεί στην Prodea όταν εκπληρωθούν συγκεκριμένες αιρέσεις και ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις, καθώς τα εν λόγω ακίνητα ξεπερνούν το 51% της συνολικής αξίας της Prodea. Η υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αναμένεται έως τις 22 Μαΐου 2026. Μάλιστα, η εταιρεία έκλεισε νωρίτερα χθες και άλλο «ντιλ» με την Group Ltd μέλος του ομίλου Yoda Plc του Γιάννη Παπαλέκα για ακίνητα αξίας 676 εκατ. ευρώ. Οι δύο κινήσεις επιστεγάζουν τον στρατηγικό μετασχηματισμό της Prodea, που έχει στρέψει την προσοχή της στους τομείς των logistics και των τουριστικών ακινήτων.

Σήμα κινδύνου για ΕΕ από Μυτιληναίο

Νέο σήμα κινδύνου για την Ευρώπη εξέπεμψε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, CEO της Metlen Energy & Metals, σε ανάρτησή του στο LinkedIn, επικαλούμενος και την πρόσφατη ομιλία του επικεφαλής της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον. «Κάθε φορά που αναφέρομαι στις σοβαρές ελλείψεις στη δομή και τη λειτουργία των οργάνων της ΕΕ, ιδίως της Κομισιόν, δέχομαι έντονη κριτική για “αντιευρωπαϊσμό”. Αυτό απέχει παρασάγγας από την αλήθεια! Πιστεύω ακράδαντα σε μια συνεκτική, με ομαλή λειτουργία, ομοσπονδιακή Ευρώπη, όπου όλοι οι Ευρωπαίοι αισθάνονται ότι το “ευρωπαϊκό εγχείρημα” υπάρχει για να εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και όχι αυτά της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, η οποία πια έχει εξελιχθεί και δεν λογοδοτεί σε κανέναν», τόνισε ο Μυτιληναίος.

ΕΤΑΔ: Αναβάθμιση δημαρχείου

«Τρέχουν» τα σχέδια για την αναβάθμιση του κτιρίου του Δημαρχείου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, μετά την υπογραφή νέας σύμβασης μίσθωσης μεταξύ της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και του δήμου. Η νέα σύμβαση στοχεύει τόσο στην κάλυψη βασικών δημοτικών αναγκών όσο και στη συνολική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα πρώτα έργα έχουν ήδη ξεκινήσει. Η σύμβαση αφορά την εκμίσθωση έκτασης 14.758,03 τ.μ., η οποία περιλαμβάνει το Δημαρχείο, το Πολιτιστικό Κέντρο «Ιωνία» και το παρακείμενο αναψυκτήριο – εστιατόριο. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα 25 έτη, με τον δήμο να καταβάλλει ετήσιο μίσθωμα, το οποίο ωστόσο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την επιχείρηση που βρίσκεται εντός του χώρου. Μέρος του μισθώματος επιστρέφει στον δήμο, ενισχύοντας τα έσοδά του.

Προσέλκυση επενδύσεων από ΗΠΑ

Επίσκεψη πραγματοποιεί στις ΗΠΑ μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκης Θεοδωρικάκος. Βασικός στόχος του ταξιδιού είναι η περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, η προσέλκυση νέων αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, η συνεργασία στη ναυπηγική βιομηχανία, το εμπόριο, τις μεταφορές, τα logistics, την έρευνα και την καινοτομία. Χθες πρώτη ημέρα παρουσίας στις ΗΠΑ o υπουργός είχε συνάντηση με τον Τζον Κατσιματίδη, έναν από τους πλέον διακεκριμένους εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ με τον οποίο συζήτησαν για ζητήματα επενδύσεων στην Ελλάδα.

Σημασία στη διατύπωση

Μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Τετάρτης φαίνεται ότι έχει προεξοφληθεί ήδη από τις αγορές. Ωστόσο η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στο ανακοινωθέν που θα συνοδεύσει την απόφαση χάραξης νομισματικής πολιτικής είναι σημαντική. Αναμένεται ότι θα δείξει εάν ο επόμενος πρόεδρος της Fed θα αναλάβει ένα σώμα που θα είναι προετοιμασμένο για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων ή πιο ανοιχτό σε διαφωνίες και με μια πιο ήπια βραχυπρόθεσμη προοπτική. Ο Τραμπ επιδιώκει χαμηλότερο κόστος δανεισμού ιδίως για να ενισχύσει τον στεγαστικό τομέα, ως τρόπο αντιμετώπισης των ευρύτερων ανησυχιών σχετικά με το πόσο χαμηλό είναι το κόστος διαβίωσης. Αυτό θα μπορούσε να είναι κεντρικής σημασίας για τις ενδιάμεσες εκλογές στη χώρα.

Η Fed σε σταυροδρόμι

Η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ που ολοκληρώνεται την Τετάρτη το βράδυ ώρα Ελλάδος αναμένεται ότι θα αρχίσει να διαμορφώνει προσδοκίες για το νέο πρόσωπο που θα προτείνει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την ηγεσία της κεντρικής τράπεζας, αλλά και για τη νομισματική πολιτική του 2026. Το μεγάλο δίλημμα της Fed αυτή την περίοδο υπό τον Τζερόμ Πάουελ είναι εάν θα πρέπει να επιμένουν στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού ή να τονώσουν την απασχόληση και την οικονομία γενικότερα προχωρώντας σε νέες μειώσεις επιτοκίων – όπως ζητεί και ο Τραμπ.