Κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι συνθήκες για την πραγματοποίηση του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα είναι ώριμες. Μάλιστα, κατά την παρέμβασή του στο συνέδριο της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ», την προσδιόρισε χρονικά μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, έστω κι αν δεν υπάρχουν υψηλές προσδοκίες για γεμάτη ατζέντα. Δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση – εξήγησε – το να έχουν οι δύο πλευρές στη «φαρέτρα» τους κάποια θεαματική εξαγγελία προκειμένου να κλειδώσει η συνάντηση κορυφής των δύο ηγετών.

Αντιθέτως, στη λογική της λειτουργικής σχέσης Ελλάδας – Τουρκίας και των ανοιχτών διαύλων μεταξύ των δύο ΥΠΕΞ οι οποίες αποφέρουν καρπούς, οι δύο αντιπροσωπείες θα μπορούσαν κάλλιστα να προγραμματίσουν τη συνάντηση στην Άγκυρα (η οποία έχει, για διάφορους λόγους, μπει στον πάγο από το 2024) στη βάση της επισκόπησης πεπραγμένων σε μια σειρά από τομείς συνεργασίας και επί θεμάτων χαμηλής ατζέντας που φέρνουν εκ των πραγμάτων τις δύο πλευρές κοντά μέσω της αντιμετώπισης κοινών προκλήσεων. Για την ελληνική πλευρά, εξάλλου, είναι απόλυτα χρήσιμο να συνεχίζεται ο ελληνοτουρκικός (δομημένος) διάλογος, την ώρα που η Ελλάδα όπου χρειάζεται – όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επεσήμανε, παραπέμποντας στο «μπλόκο» της τουρκικής συμμετοχής στον SAFE – ορθώνει τη δική της πολιτική. Στο ίδιος μήκος κύματος ήταν και η εκτίμησή του για την ελληνική πρωτοβουλία «5×5» στην Ανατολική Μεσόγειο, για την οποία διασαφηνίστηκε πως θα μπορούσε να εκκινήσει επί ατζέντας που δεν περιέχει ακανθώδη ζητήματα (Πολιτική Προστασία, Μεταναστευτικό) και να περάσει σε δεύτερο χρόνο – και αφού θα έχει ιδανικά εμπεδωθεί μια μαγιά εμπιστοσύνης – σε θέματα πιο δύσκολα όπως η συνδεσιμότητα και η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Οι παρασκηνιακές διεργασίες

Η προαναγγελία από πλευράς Μητσοτάκη για τον πιθανό χρόνο διεξαγωγής του ΑΣΣ Ελλάδας – Τουρκίας δεν προέκυψε το μεσημέρι της Παρασκευής εν κενώ. Ο ίδιος είχε δηλώσει πως «σίγουρα» κάποια στιγμή θα γίνει συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στοιχείο που αποκαλύπτει παρασκηνιακές διεργασίες των διπλωματικών επιτελείων Αθήνας και Αγκυρας προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα οποία ούτως ή άλλως εργάζονται όλο αυτό το διάστημα για την προετοιμασία των επόμενων δύο πυλώνων διμερών διαβουλεύσεων, του Πολιτικού Διαλόγου και της Θετικής Ατζέντας, από όπου και θα προκύψουν τα αναγκαία παραδοτέα για το ΑΣΣ. Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό του χρονοδιαγράμματος για το ΑΣΣ έπαιξε, αναμφίβολα, η ολιγόλεπτη επαφή που είχε, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Βιέννη ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Χακάν Φιντάν στο περιθώριο της υπουργικής συνόδου του ΟΑΣΕ η οποία ολοκληρώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Οι δύο ΥΠΕΞ, που προφανώς αντάλλαξαν πληροφορίες επί των προγραμμάτων των δύο ηγετών, είχαν κοινή παρουσία και το Σάββατο στο Doha Forum 2025 όπου παραχώρησαν συνεντεύξεις από τις οποίες προέκυψαν νέα δεδομένα.

Ο μεν τούρκος ΥΠΕΞ, μιλώντας στο Reuters, δήλωσε πως πιστεύει ότι Τουρκία και ΗΠΑ θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να άρουν τις κυρώσεις CAATSA προκειμένου η Αγκυρα να καταστεί εφικτό να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35.

Ενεργειακά πρότζεκτ και «ινδικός διάδρομος»

Παράλληλα, σε συζήτηση με τον αμερικανό δημοσιογράφο του τραμπικού Breitbart News, Μάθιου Μπόιλ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης από την Ντόχα αναφέρθηκε – σε σχέση με τα ενεργειακά πρότζεκτ της περιοχής – και στην «επερχόμενη διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ», ενώ υπεραμύνθηκε και του λεγόμενου «ινδικού διαδρόμου» προς την Ευρώπη, ως ανταγωνιστικής οδού απέναντι στον κινεζικό διάδρομο, επισημαίνοντας πως «κάθε μορφή υπερεξάρτησης είναι επιζήμια». Με φόντο και την προσπάθεια της Τουρκίας να έχει παρουσία στην επόμενη ημέρα σε Συρία και Γάζα, ο έλληνας ΥΠΕΞ σημείωσε επιπλέον πως η Ελλάδα θα είναι παρούσα στο μέλλον της Γάζας σε ανθρωπιστικά ζητήματα, στην ανοικοδόμηση και «ενδεχομένως στις δυνάμεις σταθερότητας». Οσο για τη Συρία, ο ίδιος ανέφερε πως θα αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών για την προστασία των θρησκευτικών κοινοτήτων, ιδίως των χριστιανικών, σε συνεργασία με ΗΠΑ και Πατριαρχείο.