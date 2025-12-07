Οι παριστάμενοι στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό, την περασμένη Τρίτη, παρακολούθησαν έκπληκτοι μια αναπάντεχη εικόνα: ο Νίκος Ανδρουλάκης καθόταν δίπλα στον Χάρη Δούκα και ψιθύριζαν ο ένας στο αφτί του άλλου, για αρκετή ώρα, σε καλό κλίμα. Ηταν η πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό που οι δυο τους είχαν μια (κατά το δυνατόν) κανονική συζήτηση – και, μία ημέρα πριν από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο «Παλλάς», η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ έδειξε μια εικόνα ενότητας μπροστά σε μια επικείμενη νέα απειλή. Η εικόνα αυτή, βέβαια, από μόνη της είναι στρεβλή: στην πραγματικότητα, με φόντο το συνέδριο του Μαρτίου, όλες οι πλευρές προετοιμάζονται, γνωρίζοντας πως οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές και στη σχέση της Χαριλάου Τρικούπη με την εσωκομματική αντιπολίτευση, αλλά και στη σχέση των διάφορων τάσεων μεταξύ τους.

Η διορία της βελόνας που τέθηκε δημόσια από τον Παύλο Γερουλάνο εκπνέει στο τέλος του χρόνου – παρότι ο ίδιος ο πρώην υπουργός έχει έκτοτε πει ότι αυτή θα «ξεκολλήσει» για τα καλά στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Παρότι δεν το έχει πει ανοιχτά, ο Γερουλάνος εμφανώς έθεσε το θέμα έχοντας στο μυαλό του τον αντίκτυπο της επικείμενης επανεμφάνισης Τσίπρα. Ανεξαρτήτως των εξελίξεων, ο Γερουλάνος έχει αρχίσει να ενισχύει τις παρεμβάσεις του και να συσπειρώνει στελέχη που θεωρούν πως η Χαριλάου Τρικούπη δεν μπορεί να μεταδώσει το μήνυμα του κόμματος, εκπέμποντας ενίοτε θολή γραμμή. Για πρώτη φορά, δε, ο Γερουλάνος έθεσε επί τάπητος και οργανωτικά θέματα, εκθέτοντας τους άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να κινηθεί το συνέδριο και ο προσυνεδριακός διάλογος. Αυτή η επιλογή φαίνεται πως έχει χαλαρώσει και την κόντρα με την πλευρά του Χάρη Δούκα, καθώς οι τόνοι έχουν πέσει μεταξύ τους και μερικά από τα αιτήματα των δύο πλευρών είναι κοινά. Από το στρατόπεδο Δούκα, που έχει ξεκινήσει τα προσυνεδριακά «μαζέματα», τίθεται επιτακτικά και το ζήτημα των συνεργασιών, ώστε το συνέδριο να πάρει δεσμευτική απόφαση ότι δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ.

Ευθύνες

Η σκληρή πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, βέβαια, ρίχνει έμμεσα ευθύνες και προσωπικά στον Ανδρουλάκη για τη σημερινή δημοσκοπική κατάσταση: «Η εμφάνιση Τσίπρα έχει στοιχεία και της δικής μας αδυναμίας. Αν εμείς ήμασταν στο 22%, δεν θα μπορούσε να επιστρέψει ο κ. Τσίπρας – το πολύ πολύ θα έγραφε το βιβλίο του», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος (iefimerida). «Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη», επισήμανε, εκτός «αν θέλει ο ίδιος να αναλάβει πρωτοβουλίες», είτε πριν είτε μετά τις εκλογές. Ο Ανδρουλάκης στο Mega έκλεισε αυτή τη συζήτηση, με αιχμές απέναντι στον βουλευτή Αρκαδίας: «Την πρωτοβουλία που είχα να πάρω την πήρα και την πήρα με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Το πώς το κάθε στέλεχος αγωνίζεται και προσφέρει στη μάχη θα κριθεί».

Ο Κωνσταντινόπουλος, πάντως, αποτελεί μέρος της ομάδας βουλευτών που στήριξαν τον Χάρη Δούκα στις τελευταίες εσωκομματικές και αρνήθηκε, όταν ρωτήθηκε, να τοποθετηθεί για το ρήγμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων και του βουλευτή Ανατολικής Αττικής, Μανώλη Χριστοδουλάκη – η δήλωση του Χριστοδουλάκη εναντίον της σύγκλισης με τον Αλέξη Τσίπρα αποτέλεσε την αφορμή για έμμεσες αιχμές της μιας πλευράς στην άλλη και επιβεβαίωσε την εκτίμηση ότι ο Χριστοδουλάκης θα καταγραφεί αυτόνομα στο επόμενο συνέδριο, ενδεχομένως με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα. Από τη δική της πλευρά, η Αννα Διαμαντοπούλου λειτουργεί επίσης σε ένα καθεστώς αυτονομίας σε σχέση με τον έκτο όροφο, παρότι ενίοτε συμμετέχει και εκ θέσεως σε «κλειστές» συσκέψεις για τη χάραξη της κομματικής στρατηγικής. Παράλληλα, η Διαμαντοπούλου έχει βρει διαύλους επικοινωνίας σχεδόν με όλες τις εσωκομματικές τάσεις, ακόμα και με αυτές που θεωρούνται «άλλες ψυχές» του κόμματος.