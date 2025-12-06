Κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, η επικεφαλής της Ευρωβουλής Ρομπέρτα Μέτσολα εκμυστηρεύτηκε πως το ένα από τα τέσσερα παιδιά που έχει αποκτήσει με τον φινλανδό σύζυγό της υπηρετεί αυτή τη στιγμή τη στρατιωτική του θητεία στη Φινλανδία. Σε ένα σημείο, δηλαδή, που οι ευρωπαίοι και νατοϊκοί επιτελάρχες θεωρούν πως είναι πολύ πιθανό να βρεθεί στην πρώτη γραμμή ενός πολέμου της Ευρώπης με τη Ρωσία. Καθώς η Ευρώπη στρέφει το τιμόνι της προς την «οικονομία του πολέμου», δεν μπορεί να θεωρείται παράδοξο ότι το ένα μετά το άλλο τα κράτη – μέλη της ΕΕ παρουσιάζουν σχέδια επαναφοράς της στρατιωτικής θητείας.

Παρά δε το γεγονός ότι αυτή αρχικά θα στηρίζεται σε εθελοντική βάση και στα κίνητρα που θα δοθούν (ανάμεσά τους και οικονομικά), ελάχιστοι αμφιβάλλουν πως οι κινήσεις που γίνονται απλώς ανοίγουν τον δρόμο ώστε αυτή να καταστεί υποχρεωτική – όπως συμβαίνει ήδη στην Ελλάδα και την Τουρκία, τις σκανδιναβικές και σε άλλες χώρες της Ενωσης, και φυσικά στις εμπόλεμες Ουκρανία και Ρωσία – όταν και εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες.

Η αρχή έχει γίνει

«Χρειαζόμαστε κινητοποίηση. Κινητοποίηση του έθνους προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό του», δήλωσε πρόσφατα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Το έκανε δε παρουσιάζοντας το σχέδιό του για επαναφορά της «εθελοντικής» στρατιωτικής θητείας – την οποία είχε καταργήσει ο Ζακ Σιράκ το 1997 –, το οποίο αφορά τόσο άνδρες όσο και γυναίκες και χρονικό διάστημα 10 μηνών. Είχαν προηγηθεί ο καγκελάριος και ο υπουργός Αμυνας της Γερμανίας, όπου επίσης ο συγκεκριμένος θεσμός έχει καταργηθεί πριν από περίπου 15 χρόνια, το σχέδιο των οποίων απαιτεί από όλους τους άρρενες της χώρας που έχουν γεννηθεί μετά το 2008 να εγγραφούν σε μητρώα και να αξιολογηθούν ιατρικά για πιθανή στρατιωτική θητεία, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2026.

«Μια νέα στρατιωτική θητεία στη χώρα μας, όπως στη Γαλλία και στη Γερμανία; Αν το αποφασίσει η Bουλή, ναι», δήλωσε από την πλευρά του στη δημόσια τηλεόραση της RAI o ιταλός υπουργός Αμυνας Γκουίντο Κροζέτο – προφανώς σε συνεννόηση με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Προαναγγέλλοντας, έτσι, ανάλογη ρύθμιση στην τρίτη μεγαλύτερη χώρα της ΕΕ, στην οποία η θητεία έχει καταργηθεί από το 2005.

Τα παραπάνω δεν σημαίνουν, βεβαίως, ότι ο δρόμος είναι χωρίς εμπόδια. Αυτά προέρχονται, μάλιστα, τόσο από τη διαφορετική άποψη που (για την ώρα) έχουν αρκετές χώρες της Ευρώπης, όπως η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και από τη δυσπιστία της πλειοψηφίας των πολιτών απέναντι στα πολεμικά σενάρια. Πολύ περισσότερο όταν συνδυάζονται και με αφηγήσεις για «φέρετρα»…