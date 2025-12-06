Η ίδια ιστορία κάθε δύο χρόνια με το Κύπελλο Εθνών Αφρικής – και ουχί Copa Africa που αποτελεί ελληνική πατέντα επηρεασμένη από το Copa America. Από τις 15 Δεκεμβρίου μια πλειάδα αστέρων που πρωταγωνιστεί στα γήπεδα της Γηραιάς Ηπείρου και πληρώνεται από τις ευρωπαϊκές ομάδες θα αφήσουν στα κρύα του λουτρού τους εργοδότες τους για να ενισχύσουν τα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα.

Οι χρόνιες διαμαρτυρίες των Ευρωπαίων να αλλάξει το καλαντάρι του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και η διοργάνωση να διεξάγεται τους καλοκαιρινούς μήνες πέφτουν συνεχώς στο κενό. Ενώ οι διοργανώσεις του 2021 στο Καμερούν και του 2023 στην Ακτή του Ελεφαντοστού είχαν προγραμματιστεί για το καλοκαίρι, η αφρικανική συνομοσπονδία (CAF) άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή και τα μετέφερε χρονικά τον χειμώνα. Το επιχείρημά της ωστόσο είναι ισχυρό. Τους συγκεκριμένους μήνες επικρατεί ξηρασία και τα γήπεδα βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το καλοκαίρι, ενώ μειώνονται και οι κίνδυνοι για τους φιλάθλους.

Η διοργάνωση που θα φιλοξενήσει το Μαρόκο από τις 21 Δεκεμβρίου μέχρι τις 18 Ιανουαρίου είχε επίσης προγραμματιστεί για το καλοκαίρι. Επέστρεψε όμως τον χειμώνα για να μη συμπέσει με το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA, ενώ η CAF απέφυγε να το τοποθετήσει κοντά στην άνοιξη λόγω των νοκάουτ του Τσάμπιονς Λιγκ. Για τους Αγγλους η αποχώρηση των αφρικανών διεθνών τη συγκεκριμένη περίοδο αποτελεί τεράστιο πλήγμα γιατί πλήττει άμεσα την ανταγωνιστικότητα των ομάδων τους. Από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Σάντερλαντ. Οι Μαύρες Γάτες θα αναγκαστούν να πορευτούν χωρίς επτά ποδοσφαιριστές κι ενώ πιέζουν για να κάνουν τη μεγάλη έκπληξη εξασφαλίζοντας έξοδο στην Ευρώπη.

Η τελευταία στη βαθμολογία Γουλβς θα χάσει πέντε παίκτες κι ενώ δίνει μάχη για να κρατηθεί στην κατηγορία, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τους Εμπαπό, Ντιαλό και Μαζράουι, η Εβερτον τους Εντιαγέ, Γκέιγ και ίσως τον νεαρό Αζνού. Συνολικά 17 κλαμπ θα επηρεαστούν στην Πρέμιερ Λιγκ, πλην των Αρσεναλ, Τσέλσι και Λιντς. Μελετώντας το ρόστερ των Κανονιέρηδων διαπιστώνουμε πως έχουν φροντίσει να μην περιλαμβάνει παίκτες που είναι αφρικανοί διεθνείς. Πρόκειται για μία τακτική που ακολουθούν πλέον πολλές ομάδες στην Ευρώπη οι οποίες ωστόσο κατηγορούνται για ποδοσφαιρικό ρατσισμό. Είναι ένα ζήτημα που χωρά πολλή κουβέντα και πρέπει κάθε πλευρά να κάνει την αυτοκριτική της και να αναλάβει τις ευθύνες της, με πρώτη απ’ όλους την CAF και στη συνέχεια τη FIFA.