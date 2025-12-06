Η αλήθεια είναι πως ένα βιβλίο μονοπώλησε την επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα. Ομως μία μέρα πριν από την παρουσίασή του, άκουσα διάφορα ενδιαφέροντα στο Γαλλικό Ινστιτούτο, κατά την παρουσίαση ενός άλλου βιβλίου. Του Σταύρου Θεοδωράκη. Ερωτώμενος από τη δημοσιογράφο Σοφία Γιαννακά για την περίφημη σκηνή της Ιθάκης κατά την οποία ο Λαφαζάνης είπε στον Θεοδωράκη τη βραδιά που σχηματίστηκε συγκυβέρνηση «μην κάνεις τον κόπο σε πρόλαβε άλλος, τα βρήκαμε με τον Καμμένο!» – ο Σταύρος τη χαρακτήρισε ως «μυθιστορηματική», διαψεύδοντας ότι συνέβη. Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως έχει η χειρονομία που έδειξε ο Θεοδωράκης ότι έκανε μπροστά του πολύ στενός συνεργάτης του Τσίπρα σε σχέση με την κατάσταση που διαμορφωνόταν. Είναι η γνωστή κίνηση που κάνει κάποιος με το χέρι πλάι στο κεφάλι όταν θέλει να πει… παράνοια.

Η ίδια κίνηση θα μπορούσε να περιγράψει και όσα συνέβησαν μία ημέρα μετά στο Παλλάς. Ενας πρώην πρωθυπουργός που έχει χάσει σε 6 εκλογικές αναμετρήσεις από τον νυν, εμφανίστηκε ως ο καταλληλότερος για να τον κερδίσει. Ενα hardcore κομματικό ακροατήριο προερχόμενο από το κόμμα από το οποίο παραιτήθηκε πριν από λίγους μήνες από βουλευτής.

Οι πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι θέλει να συστρατευτούν στο πλάι του εξορίστηκαν στον εξώστη, περιφρονημένοι χωροταξικά και απαξιωμένοι πολιτικά, αφού τους περιέγραψε ως ανεπαρκείς: «Σήμερα δεν υπάρχει πολιτική δύναμη που θα προσδώσει στην υπόκωφη κοινωνική αντίθεση προοπτική αλλαγής». Περίτεχνες λέξεις, γενικόλογες διακηρύξεις, στομφώδη κλισέ, σίγουρα δεν ειπώθηκε κάτι καινούργιο. Ειπώθηκε όμως κάτι πράγματι εντυπωσιακό.

Κάποια στιγμή ο πρώην πρωθυπουργός είπε με ένταση: «Η δική μας κυβέρνηση ήταν η εντιμότερη στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου». Είπε αυτό για να περιγράψει τη μοναδική κυβέρνηση στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου που έχει στο ιστορικό της τρεις καταδικασμένους υπουργούς από Ειδικό Δικαστήριο. Και που επιχείρησε να κλείσει στη φυλακή πολιτικούς της αντιπάλους με τη σκευωρία της Νοβάρτις, με καταδικασμένους πλέον κουκουλοφόρους ψευδομάρτυρες, στους οποίους μόλις πριν από λίγες μέρες δεσμεύτηκαν και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί ελεγχόμενοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η φράση με την οποία ζήτησε να δημιουργηθεί μια μεγάλη κινηματική παράταξη «από όλους τους αριστερούς δημοκρατικούς, ευαίσθητους πολίτες», κάτι που μάλλον θα δυσαρέστησε στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που ονειρεύονταν να εκπροσωπηθούν από τον Αλέξη Τσίπρα, εκτός αν από κεντρώοι κατατάξουν εφεξής τους εαυτούς στους «αριστερούς ευαίσθητους δημοκρατικούς». Ισως και γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ επιδεικνύοντας γρήγορα αντανακλαστικά εξέδωσε ανακοίνωση όπου μεταξύ άλλων ανέφερε: «Ο κ. Τσίπρας είναι ταυτισμένος με το χθες, με τις μεγάλες περικοπές στις συντάξεις, τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, την παράδοση δανείων σε ξένα funds, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τη φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη, τα παιχνίδια χειραγώγησης των θεσμών».

Σε γενικές γραμμές πάντως δεν επιχείρησε να εμφανιστεί ως κάτι διαφορετικό από αυτό που γνώρισαν οι ψηφοφόροι τα προηγούμενα χρόνια, υπερασπίστηκε την κυβερνητική του θητεία, λέγοντας μέσες άκρες «η Ιθάκη δεν σε γέλασε» και τώρα μένει στην κρίση των πολιτών αν θα τον εμπιστευτούν ξανά. Η παρουσίαση της Ιθάκης, τους έδωσε σίγουρα ένα πρώτο στίγμα. Από την άλλη αν το σκεφτεί κανείς καβαφικά

«ήδη θα το κατάλαβες Ιθάκες τι σημαίνουν».