Είναι εκπληκτικό, αλλά φαίνεται να υπάρχει μια επίσημη συσκότιση γεγονότων που συμβαίνουν στη Δύση και που εμπλέκουν πολίτες μουσουλμάνων το θρήσκευμα. Τελευταίο παράδειγμα, ο τραυματισμός με μαχαίρι πολιτών που ταξίδευαν ανύποπτοι με το τρένο από το Ντονκάστερ στο Λονδίνο της Αγγλίας. Ο συλληφθείς υπεύθυνος, ύστερα από πολλές εβδομάδες, δεν έχει αποκαλυφθεί ούτε το θρήσκευμα ούτε οι όποιες πολιτικές του διασυνδέσεις.

Οι Αρχές σκόπιμα, αν και γνωρίζουν, αρνούνται να αποκαλύψουν τις σχετικές λεπτομέρειες – πέραν της ηλικίας του και πως είναι βρετανός υπήκοος. Γιατί; Αγνωστο. Επίσης, εκτιμούν οι Αρχές πως η πράξη του δεν έχει σχέση με τρομοκρατία (πολιτική ή θρησκευτική). Πώς το γνωρίζουν αυτό; Και αυτό παραμένει εντελώς άγνωστο.

Είναι περίεργο πως στη Δύση η κακώς εννοούμενη προστασία των ατομικών δικαιωμάτων επικεντρώνεται κυρίως σε επιλεγμένες μειονότητες και αφήνει ουσιαστικά απροστάτευτη την πλειοψηφία του νομοταγούς πληθυσμού απέναντι στις ακρότητες μαχητικών μειοψηφιών που στοχεύουν στην ανατροπή ή υπονόμευση του παραδοσιακού τρόπου ζωής. Ενα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι λεγόμενες «απρόσιτες ζώνες» μεγάλων δυτικών πόλεων, όπου εφαρμόζεται ανεμπόδιστα ο ισλαμικός νόμος (Σαρία), χωρίς τη δυνατότητα παρέμβασης της τοπικής αστυνομίας.

Αν και έχει συχνά αμφισβητηθεί από πολλούς σχολιαστές και κυβερνητικούς παράγοντες κάθε χώρας η ύπαρξη τέτοιων ζωνών, η πράξη έχει αποδείξει το αντίθετο. Ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου έχει δηλώσει πως «οι Αρχές της χώρας δεν ελέγχουν την κατάσταση στο προάστιο Μόλενμπικ των Βρυξελλών».

Επίσης δημοσιογράφοι που προσπάθησαν να κάνουν ρεπορτάζ για το θέμα αυτό, εδάρησαν σχεδόν μέχρι θανάτου στη Σουηδία, «μουσουλμανικές περίπολοι» λειτουργούν από χρόνια στο Βούπερταλ της Γερμανίας, ενώ η βρετανική κυβέρνηση επιβάλλει αυξημένη αστυνόμευση στην περιοχή Tower Hamlets του Ανατολικού Λονδίνου για την καταπολέμηση διεφθαρμένων εκλογικών πρακτικών από ομάδες με προέλευση από το Πακιστάν και το Μπανγκλαντές.

Ο Raheem Kassam στο βιβλίο του «Νο Go Zones: How Sharia is Coming to a Neighbourhood Near You» (Απρόσιτες Ζώνες: πώς η Σαρία έρχεται σε μια γειτονιά κοντά σου), 2017, περιγράφει με λεπτομέρειες την κατάσταση που επικρατεί στις γειτονιές σημαντικών μεγαλουπόλεων της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Και προειδοποιεί για τους κινδύνους που προκαλούνται από την τάση των δυτικών ελίτ να κλείνουν τα μάτια στο πρόβλημα και να μην κάνουν τίποτα για την εξάρθρωσή του. Η ανοχή, η τάση εθελοτυφλίας και η προσπάθεια επιβολής μιας αντίληψης πολιτικής ορθότητας – όπως στην περίπτωση των θανατηφόρων μαχαιρωμάτων στο τρένο στο Λονδίνο – δεν αναχαιτίζουν το πρόβλημα. Το μεγεθύνουν αντίθετα, προκαλώντας μια μελλοντικά θανατηφόρα πληγή στον κορμό της κοινωνίας.