Ισως δεν έχουν αντιληφθεί όλοι τη σημασία του λεγόμενου «αθλητικού τουρισμού». Δηλαδή, το πόσο κινητοποιείται μια τοπική κοινωνία όταν εμφανίζονται εκεί αστέρες του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, οποιαδήποτε ηχηρά πρόσωπα των σπορ. Φυσικά και ομάδες, ανεξάρτητα με ποια εποχή του χρόνου συμβαίνει αυτό.

Πολλές φορές τα τελευταία καλοκαίρια και δη στην αρχή τους, η Σύρος έγινε το επίκεντρο της μπασκετικής οικογένειας, ένεκα του τουρνουά που διοργανώνει ο Γιώργος Πρίντεζης και μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο όλο και περισσότερο. Το τελευταίο 48ωρο η Σύρος απέδειξε και πάλι πως χτυπά την πόρτα της επικαιρότητας αναφορικά με το αθλητικό κομμάτι και αυτό είχε να κάνει με την παρουσία του Ολυμπιακού στο νησί.

Είναι ευτύχημα πως η Ελλάς Σύρου επέλεξε να δίνει στο νησί τα παιχνίδια της τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο. Οχι να πάει κάπου αλλού, να μετακομίσει με απώτερο στόχο να εμφανιστεί σε ένα μεγαλύτερο γήπεδο και να κυνηγήσει εισιτήρια πολλά όπως και τις ανάλογες εισπράξεις. Αυτό σημαίνει πως σέβεται το κοινό που την παρακολουθεί χρόνια και χρόνια, την ντόπια κοινωνία. Και κάπως έτσι δόθηκε η ευκαιρία στους αναρίθμητους φίλους του Ολυμπιακού όχι μόνο στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, αλλά και σε όσους ζουν σε κοντινά νησιά, να δουν άσους από κοντά, τους πρωταγωνιστές των ωραιότερων αθλητικών στιγμών τους. Με δεδομένο μάλιστα πως το χθεσινό παιχνίδι διεξήχθη «μέρα μεσημέρι», επέτρεψε σε ακόμη περισσότερο κόσμο να δώσει το «παρών» στις εξέδρες και να αποθεώσει τα ινδάλματά του. Ετσι χτίζονται σχέσεις. Με τέτοιον τρόπο απολαμβάνεις τον αθλητισμό και δη τους πρωταγωνιστές, όταν τους παρακολουθείς από τόσο κοντινή απόσταση.

Προ ετών, η Καλλονή, ομάδα της Λέσβου, ανέβηκε στη Σούπερ Λίγκα και την πρώτη σεζόν έδωσε τα παιχνίδια της (και) στο Ολυμπιακό Στάδιο. Συνολικά σε τρία γήπεδα. Ξένη σε έναν κόσμο αχανή. Οταν επέστρεψε ύστερα από έναν χρόνο στο νησί, όλοι είχαν την ευκαιρία να δουν παιχνίδια στο… σπίτι της και εν τέλει στη δική τους έδρα.

Είναι και θέμα υποδομών. Πολλές ομάδες τις στερούνται. Εχουν να γίνουν βήματα μεγάλα προς αυτή την κατεύθυνση. Οσοι όμως βρέθηκαν χθες στη Σύρο και αγκάλιασαν με τη ζεστασιά τους ασφαλώς και τα ηχηρότερα ονόματα του Ολυμπιακού που ήταν στην αποστολή, αναντίρρητα θα αντιλήφθηκαν το πόσο σημαντικό είναι μια ομάδα δεύτερης ή τρίτης ταχύτητας να μπορεί να φιλοξενεί μια που μετέχει στο Τσάμπιονς Λιγκ. Για την Ερμούπολη και τη Σύρο, ήταν ένα μεγάλο δώρο η παρουσία εκεί των Ερυθρόλευκων.