Η τέταρτη επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στο Πεκίνο, σε μια περίοδο που το διεθνές εμπόριο δοκιμάζεται και η συνεργασία Κίνας – ΕΕ βρίσκεται σε κομβικό σημείο, αποκτά βαρύνουσα σημασία όχι μόνο για το Παρίσι, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Ο γάλλος πρόεδρος καλείται να μεταφέρει ένα δύσκολο, διττό μήνυμα: ότι η Ευρώπη δεν θα μείνει αδρανής απέναντι στις οικονομικές και τεχνολογικές προκλήσεις που θέτει το Πεκίνο, αλλά και ότι επιθυμεί να αποφύγει μια επικίνδυνη κλιμάκωση που θα οδηγούσε σε εμπορικό πόλεμο και διπλωματική κρίση. Ταυτόχρονα, η Κίνα αντιμετωπίζει τη γαλλική επίσκεψη ως ευκαιρία να ενισχύσει την ιδιαίτερη σχέση που ιστορικά διατηρεί με το Παρίσι, να καλλιεργήσει συνεργασίες σε νέους τομείς υψηλής τεχνολογίας και να προβάλει τη δέσμευσή της στον πολυμερισμό σε μια εποχή εντεινόμενου προστατευτισμού.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ξεκινά σήμερα το ταξίδι του με επίσκεψη στην Απαγορευμένη Πόλη του Πεκίνου, θα συναντήσει τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αύριο στην πρωτεύουσα και ξανά την Παρασκευή στο Τσενγκντού, στη νοτιοδυτική επαρχία Σιτσουάν. Η επίσκεψή του έπεται ενός τεταμένου ταξιδιού της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον Ιούλιο, όταν είχε δηλώσει ότι οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Κίνας βρίσκονται σε «σημείο καμπής».

Εμπορικές εντάσεις

Ο Μακρόν στο παρελθόν προσπάθησε να προβάλει ένα στιβαρό ευρωπαϊκό μέτωπο στη διαχείριση των σχέσεων με την Κίνα, ενώ ταυτόχρονα ήταν προσεκτικός ώστε να μην εξοργίσει το Πεκίνο, του οποίου η αυξανόμενη επιθετικότητα δοκιμάζει τις εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις αλλά και τις σχέσεις ασφαλείας, όπως υπογραμμίζουν αναλυτές. Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ Κίνας και Ευρώπης έχουν αυξηθεί καθώς οι φθηνές κινεζικές εξαγωγές – ιδίως στον τομέα του χάλυβα, αφού αποκλείστηκαν από την αγορά των ΗΠΑ – πλήττουν μεγάλα τμήματα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Υπάρχουν επίσης ανησυχίες στην Ευρώπη για την αυξανόμενη τεχνολογική υπεροχή της Κίνας στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων (EV) και την κυριαρχία της στην επεξεργασία σπάνιων γαιών, κάτι που θα μπορούσε να απειλήσει την τροφοδοσία κρίσιμων ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Για να αντιμετωπίσει την εντεινόμενη ανησυχία, η ΕΕ αναμένεται να παρουσιάσει μια νέα οικονομική στρατηγική ασφάλειας, που θα της επιτρέπει να χρησιμοποιεί το οπλοστάσιο των εμπορικών της εργαλείων πιο επιθετικά απέναντι στην Κίνα.

Η Γαλλία, της οποίας οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ελάχιστες πωλήσεις στην Κίνα αλλά υφίστανται πίεση να επιτύχουν τη μετάβασή τους στα ηλεκτρικά οχήματα εντός της χώρας, στήριξε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση των δασμών στις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ο Μακρόν θα προσπαθήσει επίσης να μην επαναλάβει τα λάθη του τελευταίου του ταξιδιού το 2023, όταν οι δηλώσεις του για την Ταϊβάν σε συνέντευξη κατά την πτήση της επιστροφής προκάλεσαν αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σι και Μακρόν αναμένεται να έχουν συνομιλίες για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων υπό τις νέες συνθήκες και να ανταλλάξουν απόψεις για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αιχμής. Αλλωστε πρόκειται για ανταποδοτική επίσκεψη μετά την ιστορική επίσκεψη του κινέζου προέδρου στη Γαλλία πέρυσι, όταν οι δύο χώρες γιόρτασαν την 60ή επέτειο των διπλωματικών τους σχέσεων.

Στενή συνεργασία

Η Γαλλία ήταν η πρώτη μεγάλη δυτική χώρα που εγκαθίδρυσε διπλωματικές σχέσεις σε επίπεδο πρεσβευτών με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Σήμερα η Κίνα είναι πλέον ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Γαλλίας στην Ασία, ενώ η Γαλλία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας εντός της ΕΕ.

Η Κίνα και η Γαλλία δεσμεύονται να διατηρήσουν στενή συνεργασία σε καθιερωμένους βασικούς τομείς, όπως πυρηνική ενέργεια, αεροπλοΐα και Διάστημα, ενώ επεκτείνονται σε αναδυόμενους τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η πράσινη ενέργεια και η βιοτεχνολογία. Αναλυτές έχουν επισημάνει την ευθυγράμμιση μεταξύ της υποστήριξης της Κίνας προς τον πολυμερισμό στη διεθνή διακυβέρνηση και της προώθησης από τη Γαλλία της ιδέας για «στρατηγική αυτονομία» της ΕΕ σε έναν πολυπολικό κόσμο. Πεκίνο και Παρίσι αναγνωρίζουν επίσης τη σημασία των πολυμερών πλαισίων για ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή.