Μια όμορφη λεπτομέρεια που μου μεταφέρθηκε, είναι πως την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Blavatnik School of Government της Οξφόρδης παρακολούθησε και ο άνθρωπος που έχει δώσει το όνομά του στη φημισμένη σχολή. Ο επιχειρηματίας και μέγας πάτρωνας της παιδείας και των τεχνών, σερ Λέοναρντ Μπλαβάτνικ. Η σχολή ιδρύθηκε το 2010 χάρη στη δωρεά ύψους 75 εκατ. στερλινών που έκανε ο μεγιστάνας, ο οποίος φιγουράρει στην 77η θέση της λίστας του «Forbes» με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, με περιουσία που ξεπερνά τα 29 δισ. δολάρια. Στο διδακτικό προσωπικό της σχολής συγκαταλέγεται και η δικηγόρος Αμάλ Κλούνι, γνωστή για το ενδιαφέρον της για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Επειδή, όμως, έχω μνήμη ελέφαντα, στην είδηση της ομιλίας αυτής του Μητσοτάκη, καθώς και της παρουσίας του επιχειρηματία στην ομώνυμη σχολή, θυμήθηκα ενδιαφέρουσα σύμπτωση: τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Μπλαβάτνικ, αλλά και ο 21χρονος γιος του, Αριέλ, απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με τη διαδικασία της τιμητικής πολιτογράφησης. Μια είδηση που σας είχα αποκαλύψει σ’ αυτήν εδώ τη στήλη μιας και τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες τιμητικές πολιτογραφήσεις δεν γίνονται γνωστές…

Μία υποτροφία

Ο Μπλαβάτνικ, αν και αντικειμενικά είναι από τους μεγάλους ευεργέτες πανεπιστημίων, μουσείων κ.λπ., είναι κάπως αμφιλεγόμενος. Μεγαλωμένος στη Μόσχα, με καταγωγή από τη σοβιετική Ουκρανία, ξεκίνησε να φτιάχνει την περιουσία του από τη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία TNK-BP και πλήθος δημοσιευμάτων τού αποδίδουν σχέσεις με αξιωματούχους του κύκλου του Πούτιν. Ο ίδιος το αρνείται κατηγορηματικά, αν και η Ουκρανία από το 2023 τού έχει επιβάλει κυρώσεις με διάταγμα του προέδρου Ζελένσκι. Από τον Σεπτέμβριο, πάντως, αναμένουμε να γίνει γνωστή η αφορμή της απόδοσης τιμητικής πολιτογράφησης κι αν θα αναπτύξει κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μας όπου δεν έχει, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, παρουσία. Αυτό που έγινε γνωστό, πάντως, με αφορμή την ομιλία του Πρωθυπουργού εν τη παρουσία του, είναι πως η ομώνυμη Blavatnik School of Government θα χορηγήσει, για πρώτη φορά, στο επόμενο διδακτικό έτος, μια υποτροφία για έναν φοιτητή ή μια φοιτήτρια από την Ελλάδα.

Η Γκίλφοϊλ στη Θεσσαλονίκη

Αποσκευές για την πρώτη της επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη ετοιμάζει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που αναμένεται στην πόλη αύριο, για μια σειρά συναντήσεων. Αφορμή του ταξιδιού στάθηκε η πρόσκληση από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) για να δώσει το «παρών» την Παρασκευή στο γενέθλιο δείπνο για τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Hyatt, σε ένα κλειστό event με περίπου 550 καλεσμένους. Ανάμεσά τους και γνώριμα πρόσωπα για την αεικίνητη πρεσβευτή, όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας.

Τι θα γίνει με το προξενείο

Η πρώτη προτεραιότητα για τη νέα πρεσβευτή όμως θα είναι μια σειρά συναντήσεων με τον υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα, την περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, ίσως και άλλους δημάρχους του νομού, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στις υποδομές και άλλα έργα που μπορούν να προσελκύσουν το γεωπολιτικό και επενδυτικό ενδιαφέρον των ΗΠΑ. Η Γκίλφοϊλ θα κάνει και ένα πέρασμα από το προξενείο των ΗΠΑ, το οποίο, από την περασμένη άνοιξη, έχει συμπεριληφθεί σε λίστα με προξενεία που ενδέχεται να κλείσουν, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των αμερικανικών διπλωματικών αποστολών. Ισως μάθουμε λοιπόν αν θα επιβεβαιωθεί το «λουκέτο» ή αν εισακούστηκαν οι φωνές από το ελληνοαμερικανικό λόμπι που πίεζαν να επανεξεταστεί η απόφαση, με γνώμονα το κρίσιμο γεωγραφικό σημείο του, ως «παρατηρητηρίου» στα Βαλκάνια.

Καλές και κακές… αγωγές

Βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη για τις καταχρηστικές αγωγές σε δημοσιογράφους και ΜΜΕ, σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο ετήσιο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Αναφέρθηκε, συγκεκριμένα, στις λεγόμενες «SLAPP», τις καταχρηστικές αγωγές που ασκούνται με στόχο να εκφοβίσουν, να εξαντλήσουν οικονομικά ή να φιμώσουν κάποιον που εκφράζει άποψη ή αποκαλύπτει πληροφορίες δημοσίου ενδιαφέροντος. Είπε, λοιπόν, ότι «δεν είναι όλες οι αγωγές κακές», αλλά η κυβέρνηση θα ενσωματώσει στη νομοθεσία «τις πλήρεις κατευθύνσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση των SLAPP». Πρόσθεσε, όμως, πως «μια άλλη ανάγκη είναι η προστασία των “θυμάτων”. Θεωρώ ότι αυτός ο οποίος λέει την αλήθεια και αυτά τα οποία λέει δεν είναι συκοφαντικά, δεν έχει να φοβάται». Προφανώς δεν λαμβάνει υπόψη τον χαμένο χρόνο και τα δικαστικά έξοδα. Το καταγράφω, πάντως, επειδή τα τελευταία χρόνια είδαμε αρκετές αγωγές στα ΜΜΕ (π.χ. για τις υποκλοπές)…