Ανθεκτική ανάπτυξη με υψηλά πλεονάσματα και περαιτέρω μείωση του χρέους βλέπει ο ΟΟΣΑ για την ελληνική οικονομία μέχρι το 2027. Στην εξαμηνιαία έκθεσή του, προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ με ρυθμό 2,1% φέτος και 2,2% το 2026 για να επιβραδυνθεί στο 1,8% το 2027 καθώς θα έχουν σβήσει οι μηχανές του Ταμείου Ανάπτυξης. Η συμβολή του ΤΑΑ στις δημόσιες δαπάνες θα κορυφωθεί το 2026, που είναι η καταληκτική χρονιά λειτουργίας του, με ποσά που εκτιμώνται στο 4% του ΑΕΠ έναντι 2,1% φέτος, δηλαδή με διπλάσια χρηματοδότηση, ενώ στη συνέχεια η συμβολή του θα φθίνει, με αποτέλεσμα να επιβραδυνθεί η αύξηση των επενδύσεων από 8,8% το 2026 στο 1,5% το 2027.

Η κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει ισχυρή με ρυθμό 2% το 2026 και 1,9% το 2027, στηριζόμενη από την αύξηση της απασχόλησης και των πραγματικών μισθών ενώ οι εξαγωγές αναμένεται να «τρέξουν» περισσότερο καθώς θα ανακάμπτει η παγκόσμια ζήτηση. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί στο 2,2% το 2026 και στο 2,1% το 2027, εν μέσω σφιχτών συνθηκών στην αγορά εργασίας, με την ανεργία να έχει μειωθεί στο 8,2% τον Σεπτέμβριο και να αναμένεται να κινηθεί σε αντίστοιχα επίπεδα την επόμενη διετία.

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει πρωτογενή πλεονάσματα από 2,3% έως 2,9% του ΑΕΠ την περίοδο 2025-2027. Για το χρέος προβλέπει ότι θα μειωθεί από 145,8% του ΑΕΠ φέτος στο 139,4% το 2026 και περαιτέρω στο 134,5% το 2027.

Μεταρρυθμίσεις

Ο ΟΟΣΑ επιμένει στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων για να διατηρηθούν ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης και να μειωθεί περαιτέρω το δημόσιο χρέος ως ποσοστό στο ΑΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό συνιστά: