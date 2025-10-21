Την 23η θέση ανάμεσα στις 38 χώρες του ΟΟΣΑ καταλαμβάνει η Ελλάδα στον φετινό Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) σε συνεργασία με το Tax Foundation. Η κατάταξη της Ελλάδας κατέγραψε βελτίωση 3 θέσεων σε σχέση με τον περσινό Δείκτη. Συγκεκριμένα, η χώρα μας συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 67/100 στον Δείκτη (έναντι 62,9 πέρυσι) κατατάσσεται φέτος μεταξύ της Ιαπωνίας (22η) και της Φινλανδίας (24η θέση). Για δωδέκατη συνεχόμενη χρονιά, η Εσθονία αναδείχθηκε ως η χώρα με τον πλέον ανταγωνιστικό φορολογικό κώδικα, ενώ την τελευταία θέση (38η) κατέλαβε η Γαλλία.

Ως προς τις επιμέρους κατηγορίες του Δείκτη, η Ελλάδα κατατάσσεται:

στη 16η θέση στην εταιρική φορολόγηση,

στην 4η θέση στη φορολόγηση φυσικών προσώπων,

στην 30η θέση στη φορολόγηση της κατανάλωσης,

στην 29η θέση στους φόρους επί της ιδιοκτησίας

και στην 23η θέση ως προς τη φορολόγηση των κερδών στο εξωτερικό.

Οι αδυναμίες του ελληνικού φορολογικού συστήματος εντοπίζονται στους συντελεστές ΦΠΑ με την χώρα μας να έχει έναν από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στον ΟΟΣΑ (24%) με μία από τις πιο περιορισμένες φορολογικές βάσεις, καθώς καλύπτει περίπου το 43% της τελικής κατανάλωσης. Επίσης οι εταιρείες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν αυστηρούς περιορισμούς ως προς τα ποσά των καθαρών ζημιών χρήσης με τα οποία μπορούν να αντισταθμίσουν μελλοντικά κέρδη και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ζημιές για να μειώσουν προηγούμενο φορολογητέο εισόδημα. Στα ισχυρά χαρτιά του φορολογικού συστήματος είναι ο καθαρός φορολογικός συντελεστής φυσικών προσώπων επί μερισμάτων, στο 5% ο οποίος είναι σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (24,7%), αλλά και συντελεστής φορολόγησης εταιρικού εισοδήματος στο 22% που είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (24,2%).

Ο Πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας δήλωσε σχετικά: «Η σημαντική άνοδος της χώρας μας κατά 3 θέσεις καταδεικνύει ότι στοχευμένες, εφικτές αλλαγές του φορολογικού συστήματος μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Εκτός από την περαιτέρω αποκλιμάκωση της φορολογικής επιβάρυνσης, παρεμβάσεις σε πεδία όπως οι διεθνείς φορολογικές συμβάσεις και το σύστημα αποσβέσεων μπορούν να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο το φορολογικό προφίλ της Ελλάδας χωρίς να επηρεάσουν αρνητικά τα φορολογικά έσοδα».

O συντάκτης του Δείκτη και βασικός αναλυτής διεθνούς πολιτικής του Tax Foundation, Alex Mengden, επεσήμανε: «Τα κακώς δομημένα φορολογικά συστήματα είναι δαπανηρά, στρεβλώνουν τις οικονομικές αποφάσεις και βλάπτουν την οικονομία. Πολλές χώρες έχουν εντοπίσει αυτό το πρόβλημα και έχουν προχωρήσει στη μεταρρύθμιση των φορολογικών τους κωδίκων. Όμως, οι πρόσφατες αλλαγές στη φορολογική πολιτική μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ δεν έχουν όλες οδηγήσει στη βελτίωση της δομής των φορολογικών συστημάτων· ορισμένες έχουν αρνητικές επιπτώσεις».