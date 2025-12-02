Απειλώντας ότι θα μιλήσει για όλους και όλα, ετοιμάζεται για την εξεταστική επιτροπή όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης, ο γνωστός και ως «Φραπές», που έχει κληθεί ξανά για να καταθέσει μετά την προηγούμενη άρνησή του. «Στις 11 Δεκεμβρίου, 9 το πρωί, θα είμαι στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Δεν θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή. Θα πάω και θα μιλήσω. Θα πάω με φορτωτή γεμάτο ντοσιέ, αρχεία και φακέλους. Θα μιλήσω για όλους. Για όλους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Πολλοί θα τρέχουν. Θα έχουμε… μαραθώνιο!», απείλησε (σύμφωνα με ρεπορτάζ του Open). Δεν προσδιορίζει, βεβαίως, προς τα πού απευθύνονται οι απειλές του. Το επισημαίνω διότι έχει ανοίξει τεράστια κόντρα για τον Ξυλούρη και το σόι του, και την κουμπαριά με την οικογένεια Μητσοτάκη. Ο γαλάζιος εισηγητής Μακάριος Λαζαρίδης, πάντως, προεξόφλησε ότι θα επικεντρωθεί σε σχέσεις του με στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Προβλέπω ότι η κατάθεση θα γίνει ροντέο.

Αγωγές για τα… λαχεία

Εν τω μεταξύ, επανεμφανίστηκε κι ο Ανδρέας Στρατάκης (ή «Χασάπης») για τα… λαχεία που κατέθεσε στην Εξεταστική πως είχε κερδίσει η κόρη του. Δηλώνει ότι «επειδή διατυπώνονται υπόνοιες για περίεργες συμπτώσεις και μαύρο χρήμα ξεκαθαρίζω ότι πρόσωπο της οικογένειάς μου κέρδισε το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο το 2017, ήταν περίπου 1 εκατ. ευρώ. Εισπράξαμε τα χρήματα από τα κεντρικά του ΟΠΑΠ τον Φεβρουάριο του 2017. Ολα νόμιμα. Οποιος λέει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δείχνει εμένα και την οικογένειά μου θα με βρει απέναντί του στη Δικαιοσύνη. Θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη».

Ζητεί κατάθεση «πριβέ»

Οι συγκινήσεις που προκαλεί η Εξεταστική δεν σταματούν, πάντως, εδώ. Η ορκωτή λογίστρια που υπέγραφε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Δέσποινα Μαρκοπούλου, με επιστολή της στο προεδρείο της Εξεταστικής ενόψει της σημερινής κατάθεσής της δήλωσε πως δεν συναινεί στη δημόσια μετάδοσή της, ούτε στην καταγραφή της φωνής ή της εικόνας της. Επικαλείται μάλιστα τον GDPR, το Σύνταγμα αλλά και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Μένει να δούμε, άρα, αν και πώς θα καταθέσει…

Δήμαρχοι για το Κυκλοφοριακό

Με τη συμμετοχή δημάρχων από κομβικούς δήμους της Αττικής, πραγματοποιείται το απόγευμα στο ξενοδοχείο Κάραβελ εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μηχανικών για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στο Λεκανοπέδιο, με «οικοδεσπότες» τον επικεφαλής της παράταξης Νίκο Μήλη και τον υπεύθυνο του κοινοβουλευτικού τομέα Υποδομών και Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ Τάσο Νικολαΐδη. Ξεχωρίζω το πάνελ των δημάρχων, στο οποίο θα συμμετέχουν ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, ο Λυκόβρυσης – Πεύκης Μάριος Ψυχάλης, ο Νέου Ηρακλείου Νίκος Μπάμπαλος και, τέλος, ο δήμαρχος Ηλιούπολης Στάθης Ψυρρόπουλος. Η συζήτηση θα κλείσει με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Παγώνουν» τις αυξήσεις στα ΕΛΤΑ

«Φρένο» στα σχέδια της διοίκησης των ΕΛΤΑ για προκλητικές αυξήσεις στις αποδοχές επτά γενικών διευθυντών της εταιρείας έβαλε χθες η κυβέρνηση μέσω του Υπερταμείου, επιβεβαιώνοντας, εμμέσως πλην σαφώς, το αποκαλυπτικό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ».

Το ρεπορτάζ αποκάλυψε εισήγηση της διοίκησης των ΕΛΤΑ «προς τη Γενική Συνέλευση μετόχων», με την οποία προτεινόταν ο υπερδιπλασιασμός των ετήσιων αποδοχών επτά ανώτατων στελεχών, παρά τη δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οργανισμός. Μεταξύ άλλων, προτεινόταν οι ετήσιες απολαβές των στελεχών να αυξηθούν από τα 55.812 ευρώ σήμερα, στα 125.000 ευρώ, δηλαδή να ενισχυθούν 69.188 ευρώ. Με βάση την εισήγηση, το συνολικό ετήσιο κόστος μισθοδοσίας του ανώτατου team management (χωρίς τις αμοιβές του διευθύνοντος συμβούλου) προβλεπόταν να εκτοξευθεί από τα 390.684 ευρώ στα 750.000 ευρώ (αύξηση 359.316 ευρώ).

Ο Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στο δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ», σημείωσε ότι «θέση της κυβέρνησης είναι πως αυτό δεν πρέπει να γίνει», προσθέτοντας ότι «το Υπερταμείο πρέπει να λάβει τα μέτρα του». Επειτα και από το «άδειασμα» της κυβέρνησης, το Υπερταμείο, μέσω των ΕΛΤΑ, ανακοίνωσε: «Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται κανένα ζήτημα αυξήσεων στα στελέχη των ΕΛΤΑ. Η συζήτηση για την πολιτική αμοιβών θα επανεξεταστεί, αφού ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός και σταθεροποιηθούν τα οικονομικά της εταιρείας. Οι προτάσεις, που είχαν κατατεθεί, αφορούν αποκλειστικά τη δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από την αγορά, όπου ο ανταγωνισμός προσφέρει πολλαπλάσιες αμοιβές. Ωστόσο, τα ΕΛΤΑ οφείλουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες για ικανή διοικητική στελέχωση και στη βιώσιμη διαχείριση των πόρων τους. Γι’ αυτό, οποιαδήποτε μελλοντική συζήτηση θα γίνει μόνο με πλήρη σεβασμό στις οικονομικές δυνατότητες και στην πορεία του επιχειρησιακού σχεδίου».