Τη διαχρονική ναυτική παράδοση, την πρωτοπορία και την ισχύ της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα επιβεβαιώνει η επανεκλογή της χώρας μας στην Κατηγορία Α του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

Αυτό αναφέρει σε μήνυμά της η πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, με αφορμή τις εκλογές στον ΙΜΟ και το επιτυχημένο αποτέλεσμα για τη χώρα μας.

Υπενθυμίζεται ότι η ψηφοφορία για το νέο συμβούλιο του ΙΜΟ ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Τα μέλη της Κατηγορίας Α του Συμβουλίου που εξελέγησαν ήταν η Κίνα, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Λιβερία, η Νορβηγία, ο Παναμάς, η Νότια Κορέα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο μήνυμά της η Μελίνα Τραυλού αναφέρει: «Συγχαίρουμε τη χώρα μας για την πανηγυρική επανεκλογή της στην Κατηγορία Α του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική ναυτική παράδοση, την πρωτοπορία και την ισχύ της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Σε μια εποχή σύνθετων γεωπολιτικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, ο ΙΜΟ καλείται να διαμορφώσει ένα ευέλικτο, ρεαλιστικό και αποτελεσματικό διεθνές κανονιστικό πλαίσιο, που θα διασφαλίζει τη σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμβάλλει με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, εργαζόμενη με όραμα για μια ναυτιλία ενωμένη, ασφαλή και βιώσιμη στη διαδρομή της προς το μέλλον».