Η Enterprise Greece υποστήριξε, για ακόμη μία φορά, την ελληνική συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση για τη σύνθετη ναυπηγική βιομηχανία και την καινοτόμο τεχνολογία, EUROPORT 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 7 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο «Ahoy» στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Η EUROPORT, που διοργανώνεται ανά διετία, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις του ναυτιλιακού τομέα. Για το 2025, προσέλκυσε περισσότερους από 23.000 επαγγελματίες του κλάδου από 87 χώρες, με τη συμμετοχή 1.100 εκθετών και 13 εθνικών περιπτέρων, καθιστώντας την κορυφαία πλατφόρμα B2B δικτύωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας. Το Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, αποτέλεσε για ακόμη μια φορά τον ιδανικό τόπο συνάντησης για την παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογιών και τη συζήτηση γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της σύγχρονης ναυτιλίας.

Η ελληνική συμμετοχή, με τη στήριξη της Enterprise Greece, απαρτιζόταν από 16 δυναμικές εταιρείες που ανέδειξαν με εντυπωσιακό τρόπο τη δυναμική, την καινοτομία και την εξωστρέφεια της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας. Τα εκθέματα των ελληνικών επιχειρήσεων συνδύασαν παραδοσιακά βιομηχανικά προϊόντα και εξοπλισμό με προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές και πράσινες λύσεις, αποτυπώνοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας. Τα ελληνικά περίπτερα, τοποθετημένα σε προβεβλημένα σημεία της έκθεσης, κέντρισαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών και επιβεβαίωσαν —για ακόμη μία φορά— την ηγέτιδα θέση της Ελλάδας στο παγκόσμιο ναυτιλιακό στερέωμα.

Η ισχυρή παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων, υπό την ομπρέλα της Enterprise Greece, αντικατοπτρίζει το σταθερό όραμα της χώρας για βιώσιμη ανάπτυξη, τεχνολογική πρωτοπορία και συνεχή ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής ναυτιλίας.

Στην ισχυρή αυτή παρουσία αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η ελληνική ναυτιλία δεν αποτελεί απλώς έναν κλάδο της οικονομίας∙ είναι ένας ζωντανός φορέας καινοτομίας, προσαρμοστικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Η συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών του ναυτιλιακού βιομηχανικού εξοπλισμού στη EUROPORT 2025 αποδεικνύει ότι η Ελλάδα πρωτοπορεί στη μετάβαση προς μια καθαρή και πράσινη ναυτιλία, επενδύοντας σε τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, καινοτόμα προϊόντα και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Η Enterprise Greece στηρίζει σταθερά αυτή τη στρατηγική πορεία, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή και το παγκόσμιο αποτύπωμα της ελληνικής ναυτιλίας. Η επιτυχημένη ελληνική παρουσία στην EUROPORT 2025 επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία των δράσεων εξωστρέφειας που υλοποιεί η Enterprise Greece, προωθώντας την Ελλάδα ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την καινοτομία, την τεχνολογία και την πράσινη ναυτιλία».

Η EUROPORT 2025 πλαισιώθηκε από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων που ανέδειξαν τις τάσεις και τις καινοτομίες της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ξεχώρισαν τα GREEN4SEA, SMART4SEA και CAREER4SEA EUROPORT Awards, όπου παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το ανθρώπινο δυναμικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι συζητήσεις του Smart Stage, με θέματα όπως η αυτοματοποίηση και τα καύσιμα χαμηλών εκπομπών, ενώ τα συνέδρια Mare Forum Ship Finance και Young Europort Programme εστίασαν στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση και τη νέα γενιά επαγγελματιών.

Την πρώτη ημέρα της έκθεσης, τις ελληνικές εταιρείες τίμησε με την παρουσία της η Πρέσβης της Ελλάδας στην Ολλανδία, κα Κατερίνα Γκίνη, συνοδευόμενη από τον Πλοίαρχο Λ.Σ. & Ναυτιλιακό Ακόλουθο, κ. Ευθύμιο Δουβή, και την Υποπλοίαρχο Λ.Σ. & Βοηθό Ναυτιλιακού Ακολούθου, κα Ευαγγελία Κανάκη.

Τη δεύτερη ημέρα, το ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκαν ο Προϊστάμενος του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Χάγη, κ. Απόστολος Μιχαλόπουλος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄, καθώς και η επιστημονική σύμβουλος του γραφείου, κα Αντιγόνη Μπάμπη, εκφράζοντας το ενδιαφέρον και τη στήριξή τους στην ελληνική επιχειρηματική παρουσία στην έκθεση.

Enterprise Greece

Η Εταιρεία Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και να προωθεί τα ανταγωνιστικά εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας.