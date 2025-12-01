Περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται ότι θα εξασφαλίσει η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με το δίκτυο μεταφοράς της ηπειρωτικής χώρας έως το 2035, καθώς θα φέρει μείωση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με στοιχεία του ΑΔΜΗΕ από την περίοδο λειτουργίας της διασύνδεσης Κρήτης – Πελοποννήσου και με βάση εκτιμήσεις βάσει εύλογων παραδοχών, για την προσεχή δεκαετία, το όφελος για όλους τους καταναλωτές από την εξοικονόμηση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας υπολογίζεται σε 400-600 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.

Το όφελος αυτό προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό κόστος ηλεκτροδότησης της Κρήτης, που κυμαίνεται μεταξύ 480-660 εκατ. ευρώ ετησίως και αυξάνεται κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με στοιχεία και υπολογισμούς του Διαχειριστή, στους παραπάνω υπολογισμούς έχει αφαιρεθεί το εκτιμώμενο κόστος διατήρησης της αναγκαίας εφεδρείας δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής για έκτακτες ανάγκες, της λεγόμενης «ψυχρής εφεδρείας», το οποίο εκτιμάται μεταξύ 40-60 εκατ. ευρώ ετησίως μέχρι και το 2035. Αυτό σημαίνει ότι σε βάθος δεκαετίας η εξοικονόμηση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας θα είναι μεσοσταθμικά 4,5 φορές μεγαλύτερη από τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος.

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από το οικονομικό όφελος, η υλοποίηση της ενεργειακής υποδομής από τον ΑΔΜΗΕ και τη θυγατρική του Ariadne Interconnection, μέσω της διασύνδεσης, θα έχει σημαντικό θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία της Κρήτης λόγω της παύσης λειτουργίας των πετρελαϊκών και ρυπογόνων μονάδων στις οποίες έως τώρα βασιζόταν η ηλεκτροδότηση του νησιού. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου μειώνει κατά 500.000 τόνους ετησίως τις εκπομπές CO2 και μηδενίζει τους αέριους ρύπους που σχετίζονται με την τοπική ηλεκτροπαραγωγή.

Η εξοικονόμηση

Μέχρι σήμερα η εξοικονόμηση που προέκυψε στις χρεώσεις ΥΚΩ λόγω των διασυνδέσεων Κρήτης – Πελοποννήσου και των Βορείων Κυκλάδων επέτρεψε την ελάφρυνση των λογαριασμών ρεύματος για όλους τους καταναλωτές της χώρας, υπό τη μορφή επιδοτήσεων, κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης.

Τους επόμενους μήνες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διασυνδέσεις των Δυτικών Κυκλάδων (Σαντορίνη, Φολέγανδρος, Μήλος, Σέριφος) και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων που θα τερματίσουν οριστικά τη λειτουργία των παλιών και ρυπογόνων τοπικών μονάδων στα Δωδεκάνησα (Κως, Ρόδος, Κάρπαθος) και στο Βόρειο Αιγαίο (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Σκύρος).