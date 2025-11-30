Το σήμα για ενδεχόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη εβδομάδα. Στην ερώτηση που του απηύθυνε ο αρχισυντάκτης του Bloomberg Tζον Μικλεθγουέιτ, στο πλαίσιο του «Bloomberg New Economy Forum», για το ενδεχόμενο περαιτέρω πώλησης μεριδίου που κατέχει το ελληνικό Δημόσιο στον ΑΔΜΗΕ, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λέγοντας πως «πιθανώς ο ΑΔΜΗΕ θα χρειαστεί, κάποια στιγμή, αύξηση κεφαλαίου». Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να πιστεύει πως πρόκειται για περιουσιακό στοιχείο που πρέπει να ελέγχεται από το κράτος, προσθέτοντας όμως ότι όσον αφορά τους μετόχους μειοψηφίας η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στο να προσελκύσει περισσότερα κεφάλαια από ξένους επενδυτές.

Η απάντηση αυτή επί της ουσίας έδωσε το πράσινο φως για την πραγματοποίηση το επόμενο διάστημα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στον ΑΔΜΗΕ, μια αύξηση η οποία θα επιτρέψει τη ροή των αναγκαίων κεφαλαίων για τη συνέχιση του σημαντικού επενδυτικού προγράμματος που «τρέχει» ήδη ο Διαχειριστής. Με δεδομένο ότι η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος για τα Βαλκάνια, την Ουκρανία και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αλλά και κόμβος για το αμερικανικό φυσικό αέριο, η θέση της στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη αναβαθμίζεται. Η σχεδιαζόμενη, όπως όλα δείχνουν, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ έρχεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία ο Διαχειριστής υλοποιεί ένα από τα πλέον σημαντικά επενδυτικά προγράμματα στην Ευρώπη σε ηλεκτρικές διασυνδέσεις και έργα σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται η διεθνής διασύνδεση με την Ιταλία και οι εγχώριες νησιωτικές διασυνδέσεις με τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο, έργα που έχουν δρομολογηθεί, με στόχο την ολοκλήρωσή τους την προσεχή πενταετία. Η διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας αφορά ένα έργο που εκτιμάται ότι θα τριπλασιάσει την τρέχουσα μεταφορική ικανότητα μεταξύ των δύο χωρών και είναι απολύτως απαραίτητο για τις εξαγωγές του πράσινου ενεργειακού πλεονάσματος που παράγεται στην Ελλάδα. Αντίστοιχης αξίας είναι και η ενεργειακή ασφάλεια της νησιωτικής Ελλάδας με τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις στα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο που υλοποιούνται με γνώμονα την περιβαλλοντική και οικονομική ελάφρυνση των νησιωτών αλλά και όλων των καταναλωτών.

Από το 2017 έως σήμερα ο ΑΔΜΗΕ έχει υλοποιήσει έργα ύψους 3 δισ. ευρώ, με το επενδυτικό πρόγραμμα σε ορίζοντα δεκαετίας να προσεγγίζει τα 6 δισ. ευρώ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την είσοδο και άλλων νέων επενδυτών και την εισροή νέων κεφαλαίων θα επιτρέψει και θα διευκολύνει στην ομαλή και έγκαιρη την υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο έως το 2034 θα ξεπεράσει τα 7,5 δισ. ευρώ.

Οι νέες ισορροπίες

Το ερώτημα που προκύπτει ωστόσο είναι ποιες θα είναι οι νέες ισορροπίες στο νέο μετοχικό σχήμα που θα δημιουργηθεί μετά την αύξηση κεφαλαίου και την είσοδο νέων επενδυτών. Σήμερα το ελληνικό Δημόσιο, μέσω της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, κατέχει το 51% της εταιρείας. Επίσης 25% ανήκει στο ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, ενώ το 24% έχει η κινεζική State Grid.

Αν και δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο θα γίνει η αύξηση, σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα επίπεδα του 1 δισ. ευρώ και αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2026, με το ελληνικό Δημόσιο να μειώνει τη συμμετοχή του διατηρώντας ένα ποσοστό της τάξης του 34% και ταυτόχρονα την καταστατική μειοψηφία, κάτι που θα διασφαλίζει όμως στον ΑΔΜΗΕ «ελευθερία» σε βασικές στρατηγικές επιλογές της διοίκησης. Ερωτήματα υπάρχουν και για το πώς θα κινηθεί η κινεζική State Grid, με πληροφορίες ωστόσο να εκτιμούν πως θα διατηρήσει το ποσοστό της, αλλά χωρίς πρόθεση να το αυξήσει, κάτι που διευκολύνει την ελληνική πλευρά στην προσέλκυση και νέων επενδυτών στο σχήμα, τόσο από την Ευρώπη όσο και από την Αμερική, ακόμα και από την Αυστραλία, που φέρεται να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ηδη ακούγονται τα ονόματα της BlackRock, της Macquarie ως εν δυνάμει ενδιαφερομένων.

H προετοιμασία για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα και στο πλαίσιο αυτό το διάστημα 1-2 Δεκεμβρίου 2025 στελέχη του ΑΔΜΗΕ θα βρεθούν στο Λονδίνο όπου θα έχουν συναντήσεις με ξένους επενδυτές, κάτι που είχε γίνει και τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο ΑΔΜΗΕ «τρέχει» ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα για την περίοδο 2024-2033, με επίκεντρο τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Δωδεκανήσων, νησιών Βορειοανατολικού Αιγαίου, την τέταρτη φάση των Κυκλάδων και τη νέα γραμμή Ελλάδας – Ιταλίας. Και για τα τρία αυτά πιο ώριμα έργα διασύνδεσης η διοίκηση έχει ενημερώσει εδώ και μήνες την κυβέρνηση και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι απαιτούνται άμεσα κεφάλαια τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ, με την κυβέρνηση να έχει διαβεβαιώσει πως δεν θα υπάρξει πρόβλημα στη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων του Διαχειριστή και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται.

Τα ενεργειακά θέματα άλλωστε είναι πρώτα στην ατζέντα της κυβέρνησης που εμφανίζει σημαντική κινητικότητα. Μάλιστα ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου θα βρεθεί για μία ακόμα φορά στις αρχές Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ, όπου θα έχει επαφές με εκπροσώπους πετρελαϊκών εταιρειών και κυβερνητικούς παράγοντες αναφορικά και με την πορεία υλοποίησης των συμβάσεων που υπογράφηκαν στην Αθήνα στις αρχές του Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη στο διάστημα 4-8 Δεκεμβρίου 2025, όπου θα παραστεί και στις εργασίες ενός συνεδρίου που πραγματοποιείται για την ενέργεια.