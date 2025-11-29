Είναι κομβικό το αυριανό ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ; Αναμφίβολα. Αλλωστε, κάθε κλασική αναμέτρηση κρύβει πολλά, πάει να πει μπορεί να προκύψουν απόνερα σημαντικά.

Ισως πρόκειται για μάχη ανάμεσα σε δύο σχολές, μολονότι η σερβική τα τελευταία χρόνια έχει υποχωρήσει. Ο Νίκολιτς, εξάλλου, επιδιώκει να παίζει με δύο κυνηγούς και το κάνει οσάκις του δίδεται η ευκαιρία ή έχει διαθέσιμους κεντρικούς φορ. Τα πολλά 1-0 που φέρνει με την ΑΕΚ, ναι μεν είναι νίκες καχεκτικές, ωστόσο κρύβουν ένα κομμάτι της αλήθειας. Και η ΑΕΚ του Νίκολιτς δεν είναι μια ομάδα που οχυρώνεται πίσω. Προσπαθεί να ανοιχτεί στο χορτάρι, να δημιουργήσει φάσεις, να αναδείξει πρωταγωνιστές. Σε αντίθεση όμως με όσα βλέπαμε την εποχή του Αλμέιδα, οι Κιτρινόμαυροι είναι λιγότερο αφελείς στην προσέγγιση που κάνουν στα παιχνίδια, δεν αφήνουν χώρους χωρίς επιτήρηση και γενικά βρίσκονται σε διαδικασία μετάλλαξης. Αυτονόητο είναι πως ο σέρβος προπονητής κοιτά την άμυνά του και εκτιμά πως «ένα γκολ θα το βρει», κατά το κοινώς λεγόμενο. Ισχύει. Και φαίνεται αυτό στην πράξη, στους αγώνες. Χωρίς, βέβαια, κάποιος να φτάσει στο συμπέρασμα πως η ΑΕΚ ενθουσιάζει με την απόδοσή της και ας μη λησμονούμε πως τα ντέρμπι ισοδυναμούν με ανάβαση σε βουνό.

Και ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ; Εδώ κι αν έχουμε αλλαγές σε σύγκριση με το παρελθόν. Ο ισπανός προπονητής το πρώτο που έκανε ήταν να κερδίσει τα αποδυτήρια. Για τον κόσμο δεν τέθηκε θέμα, γιατί αναζητούσε από κάποιον κόουτς να πιαστεί και να αναπτερωθούν οι ελπίδες του πως θα γεννηθεί κάτι καλό στο Κορωπί. Ο Μπενίτεθ ποντάροντας σε όλο και περισσότερους ποδοσφαιριστές, έφτασε στο να έχει παραπάνω διαθέσιμους κάθε αγωνιστική, πολύ απλά επειδή όλοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, έχοντας τη φιλοδοξία πως θα κερδίσουν θέση στην ενδεκάδα. Φυσικά, βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της όλης διαδρομής του προπονητή και εδώ δεν μετρούν τόσο τα ματς με τις ομάδες δεύτερης ή τρίτης ταχύτητας, αλλά τα ραντεβού με τους ισχυρούς. Αυτά τα τετ-α-τετ δίνουν τους τίτλους και ένα ακόμη σοβαρό τεστ ήρθε. Η διαφορά που χωρίζει τους Πράσινους από την κορυφή είναι 10 βαθμοί και αμέσως αμέσως όλοι αντιλαμβάνονται πως με γκέλα απέναντι στην ΑΕΚ, τα πάντα μπορεί να γίνουν ακόμη δυσκολότερα. Οσο κι αν υπάρχουν ματς play offs, τέτοιες αποστάσεις πώς θα καλυφθούν, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα; Βέβαια, το Τριφύλλι έχει ένα ματς λιγότερο, οπότε ας περιμένουμε.

Κυρίως όμως, πρέπει να δούμε τι τρικ επιφυλάσσει ο Μπενίτεθ στον Νίκολιτς. Στη δεύτερη ελληνική πρόκληση για τον ισπανό προπονητή, μετά το νικηφόρο ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ.