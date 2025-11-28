Ακόμα μια σπουδαία νίκη για τον Παναθηναϊκό που τον φέρνει αγκαλιά με την πρόκριση και τον βάζει στο κόλπο της οκτάδας. Οι Πράσινοι επικράτησαν με 2-1 της Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ και έφτασαν τους εννιά βαθμούς, κάτι που σημαίνει πως επί της ουσίας θέλουν ακόμα 2-3 βαθμούς για να εξασφαλίσουν παρουσία τουλάχιστον στις «24».

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε την ομάδα του με τριάδα στην άμυνα (Ινγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά), βάζοντας τους Καλάμπρια δεξιά και Ζαρουρί αριστερά στο 3-5-2 που επέλεξε και έχοντας τον Τετέ ως στήριγμα στον Σφιντέρσκι.

Σχήμα το οποίο δεν επέτρεπε στη Στουρμ Γκρατς να βρει χώρους και να απειλήσει, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τον έλεγχο από το ξεκίνημα, να είναι δημιουργικός και να σκοράρει νωρίς. Στο 18′ έπειτα από πολύ ωραία σέντρα του Ζαρουρί και κεφαλιά του Σφιντέρσκι που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Οι Πράσινοι συνέχισαν να έχουν απόλυτα στον έλεγχό τους το ματς, όμως κόντρα στη ροή του αγώνα η Στουρμ ισοφάρισε. Με ένα εκπληκτικό σουτ από τα 25 μέτρα του Κιτεϊσβίλι που έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα στο 34′ για το 1-1.

Αδικο το σκορ με το οποίο πήγαν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες, ο Παναθηναϊκός μπήκε και στο δεύτερο μέρος για να κάνει κατοχή μπάλας και με υπομονή να ψάξει το δεύτερο γκολ. Η ομάδα του Μπενίτεθ είχε μια μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά του Σφιντέρσκι στο 60′, με τον προπονητή του Παναθηναϊκού να αλλάζει πράγματα προκειμένου να βρει δεύτερο γκολ. Στο 64′ έβαλε τον Πάντοβιτς και τοποθέτησε τον Τζούρισιτς δίπλα του, ενώ πέρασε και τον Τσιριβέγια προκειμένου να κλείσει τους χώρους στις κόντρα επιθέσεις της Στουρμ.

Οι Πράσινοι δεν επέτρεπαν ευκαιρίες στους αντιπάλους τους, αλλά δεν δημιουργούσαν κι αυτοί, ωστόσο μια υπέροχη ατομική ενέργεια του Καλάμπρια στο 74′ τους έδωσε και πάλι το προβάδισμα. Ο Ιταλός μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά, πέρασε την μπάλα πάνω από τον αντίπαλό του και με σουτ με το εξωτερικό έκανε το 2-1 και χάρισε μια πολύτιμη νίκη στον Παναθηναϊκό.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι, Ινγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια (80′ Κώτσιρας), Τσέριν, Μπακασέτας (85′ Μλαντένοβιτς), Ζαρουρί, Τετέ (65′ Τσιριβέγια), Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι (66′ Πάντοβιτς).

ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ (Γιούργκεν Σάουμελ): Κρίστενσεν, Μίτσελ (46′ Μάλιτς), Αϊβού, Γκεϊρχόφερ, Κάριτς, Στάνκοβιτς, Ρόζγκα (61′ Χόρβατ), Τσουκουανί, Κιτεϊσβίλι (73′ Χοντλ), Τζάτα (78′ Γκργκιτς), Μαλόουν (61′ Καγιόμπο).

Τρομερό γκολ ο Καρέτσας

Σε άλλα ματς της βραδιάς, η Νότιγχαμ Φόρεστ διέλυσε με 3-0 τη Μάλμε στην Αγγλία, ενώ ο Καρέτσας σημείωσε ένα καταπληκτικό γκολ στο 2-1 της Γκενκ απέναντι στη Βασιλεία. Μεγάλη νίκη με 3-0 της Σέλτικ στην Ολλανδία επί της Φέγενορντ, ενώ η Πόρτο επικράτησε με 3-0 της Νις.