Μια ολοκληρωμένη αναδρομή στο πρόσφατο έργο του ζωγράφου Δημήτρη Σεβαστάκη, παρουσιάζει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος με την έκθεση «Ο λόγος και ο τόπος», η οποία εγκαινιάζεται αύριο και θα διαρκέσει έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026. Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερα από 200 έργα του που φιλοτεχνήθηκαν την τελευταία δεκαετία και εκτίθενται για πρώτη φορά.

Η έκθεση οργανώνεται σε δύο μεγάλες ενότητες. Η πρώτη, με τίτλο «Ο λόγος», επικεντρώνεται σε τρεις ομάδες προσώπων: φανταστικούς λογοτεχνικούς ήρωες, συγγραφείς και αναγνώστες. Η δεύτερη, με τίτλο «Ο τόπος», περιλαμβάνει τοπία από τη γενέθλια Σάμο και τον Υμηττό, περιοχές που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα και τις αναμνήσεις του καλλιτέχνη.