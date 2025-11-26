Εκείνο το βράδυ Κυριακής στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» είχε στην 11άδα του Πάμπλο Ορμπάιθ και Φραν Γέστε και έφερε από τον πάγκο (του), δεξί μπακ τον νυν προπονητή της Μπόρνμουθ, Αντονι Ιραόλα. Οσο για απέναντι; Το ποδοσφαιρικό… Χόλιγουντ της Μαδρίτης. Οι αυθεντικοί «Γκαλάκτικος» Ντέιβιντ Μπέκαμ, Ρονάλντο Ναζάριο, Ραούλ Γκονζάλες, Ρομπέρτο Κάρλος, Ικέρ Κασίγιας. Με Ρομπίνιο νέο αστέρι της πόλης και με τους Πάμπλο Γκαρσία (ναι, του ΠΑΟΚ) και Ραούλ Μπράβο στις υπηρεσίες της Βασίλισσας. Και δεν είχε ούτε μια άσπρη τρίχα στο κεφάλι του.

Δεν υπήρχε σκαλισμένη ούτε ρυτίδα στο πρόσωπό του. Γιατί; Διότι ήταν 22 Σεπτέμβρη 2005 και σήμερα 26 Νοέμβρη 2025. Γιατί ήταν τότε η πρώτη φορά του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και απόψε στο «καυτό» Καραϊσκάκη θα είναι η 26η (22:00, Mega).

Ναι, βιβλίο γράφει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για όλες τις φορές που ήταν απέναντί του η διαχρονική βασίλισσα του ποδοσφαίρου. Εκείνη πάντα με τα λευκά (της). Και εκείνος με τα μαύρα του αουτσάιντερ. Από την πρώτη φορά με την Αθλέτικ Μπιλμπάο ως και καλή ώρα απόψε με τον Ολυμπιακό στην 5η στροφή της league phase του Champions League. Και πώς το είπε να δεις με το γνωστό αφοπλιστικό χιούμορ του: «Θυμάμαι ότι έχω νικήσει δύο φορές. Σίγουρα όμως δεν θυμάμαι πόσες έχω χάσει»: 90ο παιχνίδι στον πάγκο της κορυφαίας ελληνικής ομάδας συμπληρώνει ο σοφός Βάσκος που «στέκεται πάντα στον Ολυμπο» όπως τον στόλισε η «Marca» στο χθεσινό της ρεπορτάζ.

Δεν ήταν μόνη της σε αυτό όμως. Καμιά 50αριά ισπανοί δημοσιογράφοι βρέθηκαν χθες για χάρη του στο Φάληρο ώρα πριν από τη συνέντευξη Τύπου του Τσάβι Αλόνσο. Για να δουν τον Μέντι. Να τον τιμήσουν. Και να τον ρωτήσουν για ποδόσφαιρο. Ακόμη και ο ίδιος ο προπονητής της Ρεάλ που παρότι αυτόν τον καιρό έχει τα βάσανά του δεν έκρυψε τον σεβασμό του. «Χαίρομαι πολύ γιατί ο κόουτς Μεντιλίμπαρ απολαμβάνει στην Ελλάδα την αναγνώριση που του αξίζει» ήταν η δική του ατάκα.

Κάποτε ο Τσάβι

Με την ευκαιρία, και το μπρος πίσω του χρόνου; Σαν χθες, 25 Νοέμβρη του 2003 ο Τσάβι Αλόνσο ήταν ξανά στα μέρη μας για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό του Κριστιάν Καρεμπέ! Με συμπαίκτη τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς – έπαιξαν 81 ματς παρέα – και τα χρώματα άλλης Ρεάλ, της Σοσιεδάδ σε νύχτα Champions League στη Ριζούπολη (2-2) λίγο πριν φτιαχτεί το νέο «Γ. Καραϊσκάκης». Και έπαιξε εδώ κόντρα στον Ολυμπιακό και με τη Λίβερπουλ χάνοντας από την οβίδα του Στολτίδη (0-1) Σεπτέμβρη 2004. Και χρόνια μετά, Σεπτέμβρη του 2015 με την Μπάγερν Μονάχου (0-3).

Ποιος ξέρει πόσα από αυτά θα θυμόνταν χθες αν ήταν η διάθεσή του διαφορετική. Αν δεν τον είχαν οι ρεπόρτερ της Ρεάλ στο… απόσπασμα. «Αν χάσει από τον Ολυμπιακό απολύεται» του έγραψαν το πρωί στη Μαδρίτη. «Πώς νιώθεις που παίκτες σου σε… υπονομεύουν» τον ρώτησαν στη συνέντευξη Τύπου. Αυτά όμως για αργότερα. Πριν από όλα ο «Μέντι» και όσα ξέρει από το πάρε – δώσε του με τη Βασίλισσα.

«Αυτοί που πρέπει»

«Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα παίξει ο αντίπαλος. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πιστεύουμε πως πρέπει για να νικήσουμε. Να είμαστε αυτοί που θα κάνουμε πιο σωστά τη δουλειά μας. Αν γίνεται να σκοράρουμε πρώτοι γιατί θα μας δώσει αυτοπεποίθηση. Κυρίως να είμαστε συγκεντρωμένοι και τελικά να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό». Τίποτα λιγότερο και… αν καθώς η Ρεάλ «όταν παίζει καλά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είναι η καλύτερη ομάδα. Εχει τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Δεν πρέπει λοιπόν να τους δώσουμε την ευκαιρία να μας βλάψουν. Και την ίδια στιγμή ελπίζουμε να μην κάνουν εκείνοι τη δουλειά τους τέλεια». Μπερδεμένο; Οχι. Ρεαλιστικό.

Ο Ολυμπιακός για να πιστέψει σε αποτέλεσμα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης θα πρέπει να επιστρατεύσει τον καλύτερό του εαυτό. Να καβαλήσει το κύμα και τον ρυθμό και να κοντραριστεί με μια υπερομάδα. Και την ίδια στιγμή θα ελπίζει ότι η Ρεάλ θα συνεχίσει να περνά αυτόν τον παράξενο Νοέμβρη της: Ηττα στην Αγγλία από τη Λίβερπουλ στο Champions League, ισοπαλίες στο πρωτάθλημα με Ράγιο Βαγιεκάνο και Ελτσε. Κρίση το περιγράφουν στα media.

Δεν την επηρεάζει

Πώς το είπε ο 64χρονος; «Στη Ρεάλ συμβαίνει κάτι ανάλογο με αυτό που συμβαίνει σε εμάς. Αν δεν πάει καλά σε 2-3 παιχνίδια, αρχίζει η γκρίνια. Στον Ολυμπιακό νιώθουμε την ίδια πίεση. Ομως, όπως και εμείς, έτσι και αυτοί ξέρουν να διαχειριστούν την πίεση. Είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν. Μέσα στην ομάδα δεν θα νιώθουν την πίεση που λέμε εμείς. Δεν το βλέπουν τόσο μεγάλο. Είναι μέσα στους στόχους τους. Εχουν τους καλύτερους παίκτες. Και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ολο αυτό δεν μπορεί να επηρεάσει τη Ρεάλ. Εμείς πρέπει να είμαστε καλύτεροι και να ελπίζουμε ότι η Ρεάλ δεν θα είναι η καλύτερη εκδοχή της. Εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε».

Και κατέληξε: «Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ζωή ή θάνατος. Αν κερδίσουμε θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να βρεθούμε στους 24, αλλιώς αν χάσουμε θα έχουμε λιγότερες. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να είμαστε αυτοί που θα κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Το να παίζουμε στο Τσάμπιονς Λιγκ είναι μια επιβράβευση που πρέπει να απολαύσουμε. Δεν αλλάζει η προτεραιότητά μας, που είναι το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Θέλουμε να το απολαύσουμε και να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται».

Οι έντεκα

Τα χαρτιά είναι όλα ανοιχτά στο τραπέζι. Ο Βάσκος έχει διαθέσιμους τους πάντες καθώς πλέον ο Νικόλας Μπότης πήρε τη θέση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας. Και η 11άδα του μοιάζει δεδομένη: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Εσε, Ντάνι Γκαρθία, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ζέλσον Μαρτίνς και Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Την ίδια στιγμή η Ρεάλ ήρθε χωρίς επτά. Καρβαχάλ, Μιλιτάο, Αλάμπα, Ρούντιγκερ και Μανσταντουόνο που είναι τραυματίες καιρό τώρα. Ο Ντιν Χάουσεν που την πάτησε στην τελευταία προπόνηση και ο Τιμπό Κουρτουά, ο για πολλούς καλύτερος τερματοφύλακας του κόσμου, που έπεσε θύμα γαστρεντερίτιδας. Αντίθετα ταξίδεψαν κανονικά οι Τσουαμενί και Καμαβινγκά που ήταν αμφίβολοι. «Χρειαζόμαστε ένα καλό ματς για να ξαναβρούμε τη “γεύση” της νίκης. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να γνωρίζουμε ότι είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για τη θέση μας στη league phase. Μετά το παιχνίδι με τη Λίβερπουλ και τα επόμενα δύο στο πρωτάθλημα, αύριο θέλουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα» υποστήριξε ο Τσάβι Αλόνσο για τη Βασίλισσα.

Λίγοι είχαν διάθεση να τον ακούσουν όμως. Μυρίζει… αίμα πια. Και ποιος ξέρει, τι θα συμβεί αν ο Ολυμπιακός…

Κάτι…

Χρωστάει κάτι στους Πειραιώτες η ως τώρα διαδρομή. Η άδοξη ισοπαλία με την PSV στις καθυστερήσεις έπειτα από ματσάρα, αλλά και η χαρακτηριστική αστοχία στην πρεμιέρα με την Πάφο. Η απίθανη προσπάθεια στο Λονδίνο με την Αρσεναλ και το «χειρουργείο» στη Βαρκελώνη.

Δεν είναι η Ρεάλ η κατάλληλη αντίπαλος βεβαίως για να σου… το ξεπληρώσει το παιχνίδι. Στα μισά της league phase όμως είναι πρόκληση. Εστω ο βαθμός της ισοπαλίας. Η διατήρηση εκείνης της παράδοσης που θέλει τον Ολυμπιακό να μην της επιτρέπει να φύγει νικήτρια από την Αθήνα σε όλες εκείνες τις Champions League παρτίδες του παρελθόντος… Οι Ερυθρόλευκοι έχουν 2 βαθμούς. Μετά τη Ρεάλ υπάρχει η Καϊράτ (εκτός), η Λεβερκούζεν (εντός) και ο Αγιαξ (εκτός): Τα μαθηματικά μοντέλα που έχουν κάνει το ποδόσφαιρο… επιστήμη θεωρούν ότι μπορεί φέτος και οι 10 βαθμοί να δώσουν πρόκριση…

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Εσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.