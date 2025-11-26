“Πράσινο φως” για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις σε δύο στάδια ώστε να ξεμπλοκάρουν οι αυξήσεις στις συντάξεις 671.000 δικαιούχων, δίνει διάταξη η οποία συμπεριελήφθη σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πρόκειται για μέτρο που είχε εξαγγελθεί από τη ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο και προβλέπει την σταδιακή μείωση της προσωπικής διαφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2026 με προοπτική την πλήρη κατάργηση της από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι σήμερα διατηρούν προσωπική διαφορά, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Ωστόσο, η ρύθμιση αφορά άμεσα δύο από αυτές, δεδομένου ότι συνταξιούχοι των οποίων η προσωπική διαφορά μηδενίζεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2027, θα λάβουν ούτως ή άλλως ολόκληρο το ποσοστό της χορηγούμενης αύξησης για το επόμενο έτος που υπολογίζεται στο 2,4%. Αναλυτικότερα: