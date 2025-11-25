Η μισή αλήθεια είναι πως κάθε ποδοσφαιρική κουβέντα που ξεκινά με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο απέναντι μισό του γηπέδου, είναι κουβέντα που αργά ή γρήγορα θα συναντηθεί με το αυτονόητο. Τον αέρα, την αύρα και τη δυναμική της κορυφαίας δύναμης του football. Της ίδιας της Βασίλισσας με τα 15 ευρωπαϊκά και τη χρηματιστηριακή αξία ρόστερ που αγγίζει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Οσο μεγάλη και αν είναι η προσμονή και η επιθυμία λοιπόν για το αντάμωμα του Ολυμπιακού μαζί της αύριο βράδυ στο καυτό «Γ. Καραϊσκάκης» περνά υποχρεωτικά από όλα τα παραπάνω. Η συνάντηση ενός ξεκάθαρου αουτσάιντερ με ένα αδιαφιλονίκητο φαβορί.

Η άλλη μισή αλήθεια όμως είναι ότι αν οι Πειραιώτες έπρεπε να επιλέξουν το timing για αυτό το ραντεβού μάλλον θα πετύχαιναν διάνα επιλέγοντας την 26η του Νοέμβρη. Γιατί η Ρέαλ είναι εδώ και εβδομάδες, πριν από τη διακοπή σε μια συγκυρία που μοιάζει «γήινη». Με τα δικά της αγωνιστικά προβλήματα. Με μια σειρά από άσχημα αποτελέσματα εντός και εκτός συνόρων. Με έναν κορυφαίο προπονητή, όπως ο Τσάμπι Αλόνσο να δέχεται σκληρή κριτική. Και μια σειρά από ρεπορτάζ για τα «οικογενειακά» των Μαδριλένων, για όσα συμβαίνουν στα αποδυτήριά της να βάζουν το αλάτι και το πιπέρι.

Και για τον Αλόνσο είναι και η κόντρα του με τον Βινίσιους που έχει πάρει διαστάσεις – την Κυριακή τον άφησε στον πάγκο – καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ γράφτηκε πως «υπάρχουν παίκτες που θέλουν να διώξουν τον προπονητή». Θα τον πολιορκήσουν οι 50 ισπανοί δημοσιογράφοι που έρχονται σήμερα στην Αθήνα και θα είναι το απόγευμα (18:30) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη συνέντευξη Τύπου του τεχνικού της Ρεάλ.

Πρόβλημα με αποδείξεις

Μπορεί λοιπόν ο Ολυμπιακός να εκμεταλλευτεί όλα τα παραπάνω; Μπορεί το momentum που στέλνει τη Ρεάλ στο Φάληρο να δημιουργεί ένα πεδίο που αυτομάτως βελτιώνει τις πιθανότητες των Ερυθρόλευκων; Κάποιοι θα πουν πως «το πληγωμένο θηρίο είναι πιο επικίνδυνο». Στην πραγματικότητα όμως είναι ποδόσφαιρο. Και η Ρεάλ αυτόν τον καιρό δεν παριστάνει την αγωνιστική της κρίση. Τη ζει. Με την Ελτσε ισοφάρισε δυο φορές και τελικά έσωσε τον βαθμό στο 87΄. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα (51,5% κατοχή). Δεν μπόρεσε να αποφύγει και 15 τελικές σε κατάσταση που δεν τη λες συνηθισμένη. Με τη Λίβερπουλ οι τελικές ήταν 8-17 σε βάρος της. Ακόμη και με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο 0-0 της Μαδρίτης δέχτηκε 13 και είδε την κατοχή του αντιπάλου να μένει ψηλά στο 45%. Υπάρχει λοιπόν ένας μέσος όρος 15 τελικών του αντιπάλου σε αυτή την τριλογία. Και αυτό μάλλον δικαιώνει προκαταβολικά τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. «Να παίξουμε το παιχνίδι μας. Δεν θα αλλάξουμε τίποτα» είπε ο Βάσκος.

Ο Ολυμπιακός έχοντας παίξει με Αρσεναλ και Μπαρτσελόνα στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της league phase έχει 49 τελικές και 45,25% κατοχή μπάλας. Εκτελεί δηλαδή κάτι παραπάνω από 12 τελικές ανά παιχνίδι. Μπορεί να παίξει αυτό το παιχνίδι. Να μην αφήσει εξ ολοκλήρου την μπάλα στον αντίπαλο να τη διεκδικήσει. Οπως μπορεί και να εκτελέσει. Συνολικά με βάση την επίσημη στατιστική της UEFA σε αυτά τα 4 ματς ο νταμπλούχος έχει 185 επιθέσεις, κάτι σε 47 ανά ματς. Η προσαρμογή των ως τώρα συνηθειών του στο Champions League έχοντας στο απέναντι μισό του γηπέδου τη Ρεάλ των τριών τελευταίων αναμετρήσεων και όσα της συμβαίνουν από τις αρχές Νοέμβρη, μοιάζει με μια ιδιαίτερη πρόκληση. Εναν πειρασμό. Δεν έχουν να χάσουν κάτι οι Πειραιώτες αύριο στο Φάληρο. Δεν υπολογίζει κανείς σε αποτέλεσμα με τη Ρέαλ. Για την προσπάθεια και την «κόντρα» που μπορούν να βάλουν υπάρχει κουβέντα. Αν ηττηθούν δεν αλλάζει κάτι στους βαθμούς που θα ψάξουν με Καϊράτ (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός) και Αγιαξ (εκτός) για να διεκδικήσουν μια θέση στους «24» της πρόκρισης. Αν όμως κερδίσουν κάτι κόντρα στη Βασίλισσα τότε δημιουργούν μια απίθανη δεύτερη αφετηρία μέσα στη διοργάνωση. Και το κάνουν με τον απόλυτο Champions League αντίπαλο.

Πριβέ η προπόνηση

Είναι χαρακτηριστικό του κλίματος ότι η Βασίλισσα φτάνει απόγευμα και αυτό γιατί ο Αλόνσο θέλησε η προπόνησή της να γίνει πρωί στη Μαδρίτη (11.00). Μακριά από τα media. Και μιας και ο λόγος για τη σημερινή διαδικασία των συνεντεύξεων Τύπου; Θα έχει μπόλικο κόσμο σίγουρα και αυτή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ (17.30) καθώς λογικά θα θέλουν να τον συναντήσουν και οι συμπατριώτες του. Τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού θα εκπροσωπήσει ο αρχηγός, Παναγιώτης Ρέτσος.

Στη λίστα της UEFA ο Μπότης

Οριστικοποιήθηκε η αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού με τον Νικόλα Μπότη να παίρνει τη θέση του τραυματία Αλέξανδρου Πασχαλάκη, στο rotation του Νο 1. Θα είναι στον πάγκο αύριο ο πορτιέρο της Εθνικής Ελπίδων. Και θα είναι ο βασικός με τα κόκκινα γάντια (Κωσταντής Τζολάκης) ετών 23 και ο αναπληρωματικός θα είναι 21. Θυμίζουμε ότι στην UEFA οι Ερυθρόλευκοι έχουν δηλώσει ακόμη και τον 19χρονο Γιώργο Κουρακλή που υπερασπίζεται τα δίχτυα της ομάδας Νέων στο Youth League και τον 20χρονο Αλέξανδρο Εξαρχο που έρχεται επίσης από τα τμήματα υποδομής και λειτουργεί σαν «τρίτος» τερματοφύλακας της πρώτης ομάδας. Ουσιαστικά λοιπόν ένα 24ωρο πριν από την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης ο νταμπλούχος έχει τέσσερις έλληνες τερματοφύλακες από 19 ως και 23 ετών. Απίθανο.