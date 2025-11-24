Το ζήτημα της πληρότητας των φυλακών και οι πολλαπλές συνέπειές της απασχολούν εντόνως αυτές τις ημέρες το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, στις φυλακές των αστικών κέντρων η πληρότητα έχει φτάσει το 246%. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις συνθήκες κράτησης. Ενώ ενδεικτικό είναι ότι η κατάσταση είναι καλύτερη στις πιο «χαλαρές» αγροτικές φυλακές. Οπως μου τόνιζε αρμόδιος με γνώση του θέματος, σε κατάσταση συνωστισμού βρίσκεται και το «σκληρό» έγκλημα, κάνοντας τα πράγματα εντός των φυλακών πιο δύσκολα και δυνητικά επικίνδυνα. Δημοσίως το υπουργείο δηλώνει ικανοποιημένο που οι επιτυχίες της ΕΛ.ΑΣ. γεμίζουν τις φυλακές. Αλλά στις επιχειρησιακές συσκέψεις διατυπώνονται ανησυχίες και προβληματισμοί. Εξού και έχει ζητηθεί η επίσπευση της κατασκευής των φυλακών στον Ασπρόπυργο, αλλά και του διαγωνισμού για τα «βραχιολάκια» ηλεκτρονικής επιτήρησης. Αρμόδιος μου έλεγε ότι ελπίζουν να έχουν καλά νέα και για τα δύο στις αρχές του 2026.

Σιωπή για τον διαχειριστή

Μέσα στο Σαββατοκύριακο η αντιπολίτευση εξαπέλυσε σφοδρά πυρά για την υπόθεση των υποκλοπών, με αφορμή την κατάθεση του διαχειριστή της εταιρείας Krikel, Σταμάτη Τρίμπαλη, στο δικαστήριο. Ο οποίος κατέθεσε σημεία και τέρατα, μεταξύ άλλων ότι στην Εξεταστική για τις υποκλοπές του 2022 του είχαν δώσει έτοιμες ερωτήσεις που του έγιναν από τους βουλευτές της ΝΔ μαζί με τις απαντήσεις τους, αλλά κι ότι τον ειδοποίησαν πότε θα του κάνει έλεγχο η ΕΛ.ΑΣ. Με βάση αυτά, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε απαντήσεις από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας ευθέως για επιχείρηση συγκάλυψης, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι «μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο παρακράτους» και η Νέα Αριστερά ότι «είναι υπόλογος για τον ευτελισμό του ελληνικού Κοινοβουλίου». Είναι εντυπωσιακό πως δεν έχει υπάρξει ούτε ένα σχόλιο – απάντηση από τη ΝΔ για την κατάθεση, ούτε από τους βουλευτές που συμμετείχαν στην Εξεταστική και τους είπαν, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι την «έστησαν».

Διαρροές στην Πελοπόννησο

Επεσε στα χέρια μου μια ενδιαφέρουσα έρευνα για την εκλογική συμπεριφορά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που πραγματοποιήθηκε από την Data Consultants (για λογαριασμό της εφημερίδας «Πελοπόννησος» και το περιφερειακό κανάλι Best tv). Πρόκειται για μέτρηση σε μια περίοδο με πολλά ζητήματα που αγγίζουν την Περιφέρεια. Στην εκτίμηση ψήφου, αν γίνονταν τώρα εκλογές η ΝΔ θα έβγαινε μεν πρώτη αλλά με ποσοστό 7% μικρότερο των εθνικών εκλογών, ενώ η Ελληνική Λύση, το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας θα αύξαναν τα ποσοστά τους. Το αληθινά ενδιαφέρον στοιχείο όμως είναι ότι η «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων, λευκών και αποχής, συγκεντρώνει το 28,7% της εκλογικής πίτας. Ποσοστό εξαιρετικά υψηλό. Ομως ένα κρίσιμο ποσοστό αυτών δηλώνει ότι θα ψήφιζε κάποιο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, του Αντώνη Σαμαρά ή της Μαρίας Καρυστιανού. Μάλιστα, σε όλα τα σενάρια που εξετάζει η μέτρηση, η επίδοση των δυνητικών κομμάτων είναι σημαντική. Τροφή για σκέψη…

Γεωπολιτικές εξελίξεις και επιπτώσεις

Ανοιχτή μεν, αλλά με περιορισμένες θέσεις, θα είναι η εκδήλωση με θέμα «Γεωπολιτικές εξελίξεις και οι επιπτώσεις τους στις οικονομίες και το εμπόριο της ευρύτερης περιοχής» που διοργανώνεται αύριο το απόγευμα στην Αθηναϊκή Λέσχη από την ελληνική επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Hellas). Το θέμα της εκδήλωσης είναι και επίκαιρο και ενδιαφέρον. Στο κεντρικό πολιτικό πάνελ θα βρεθούν οι Ευάγγελος Βενιζέλος, Δημήτρης Αβραμόπουλος και Γιάννης Βαληνάκης, οι οποίοι εκτός από τη μεγάλη εμπειρία στην εξωτερική πολιτική, δεν αποφεύγουν ενίοτε και τις αρκετά επικριτικές προς την ασκούμενη από την κυβέρνηση πολιτική…

Στο ντιμπέιτ για τη… μονογαμία

Εκπλήσσομαι από την γκάμα των θεμάτων για τα οποία πραγματοποιούνται δημόσιες εκδηλώσεις στην Αθήνα και με τις συμμετοχές σε αυτές. Διαβάζω ότι η Δόμνα Μιχαηλίδου, με την ιδιότητα της υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, θα συμμετάσχει επίσης αύριο σε ντιμπέιτ με θέμα τη μονογαμία (!) και, συγκεκριμένα, το ερώτημα «αν πρέπει να θρηνούμε για το μαραζωμένο ξόρκι της μονογαμίας ή να γιορτάζουμε επιτέλους το ξετύλιγμά της». Οπως διαβάζω στην πρόσκληση, υπέρ της άποψης ότι η μονογαμία έχει καταστεί αναχρονιστική θα τοποθετηθούν η υπουργός και ο ηθοποιός Γιάννης Σαρακατσάνης, ενώ την αντίθετη άποψη θα υποστηρίξουν ο ιερέας και ψυχίατρος Βασίλειος Θερμός και η δικηγόρος Νανά Παπαδογεωργάκη. Φοβάμαι, όμως, πως θα το χάσουμε το ντιμπέιτ γιατί δεν θα είναι ανοιχτό. Θα πραγματοποιηθεί σε μια πριβέ λέσχη μελών εντός του παλαιού Χίλτον.