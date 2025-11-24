Τέσσερις δημοσκοπήσεις (Metron Analysis, Pulse, MRB, GPO) μέσα σε δύο μέρες (20-22/11) κατέγραψαν την ίδια εικόνα.

Μια ΝΔ στο 29%-30% κι από εκεί και πέρα το χάος.

Για να έχουμε μια αίσθηση, θυμίζω πως έναν χρόνο πριν από τις εκλογές του 2023 η ΝΔ κατέγραφε δημοσκοπικές επιδόσεις γύρω στο 33%, συνεπώς παρουσιάζει μια απώλεια περίπου τριών μονάδων. Για να είμαι ειλικρινής, έχω δει και πιο βαριά τραυματίες.

Δεν μπορώ λοιπόν να πω πολλά για την κολλημένη βελόνα. Η οποία μάλλον παραμένει κολλημένη πριν αναλάβει να την ξεκολλήσει ο Γερουλάνος.

Και μάλιστα δεν δείχνει να ξεκολλάει ούτε από τον «Φραπέ», ούτε από τις θρηνωδίες για τον Άγνωστο Στρατιώτη ή τη Γάζα, ούτε από κάτι απίθανους δημοσιογράφους που υποδύονται τους μάρτυρες για τις υποκλοπές.

Υποθέτω ότι η κοινή γνώμη τα έχει ήδη αξιολογήσει όλα αυτά στα μέτρα τους. Και όπως είναι λογικό, ο θόρυβος κι η φασαρία δεν συνιστούν πολιτική.

Από την άλλη ούτε τα πολυτραγουδισμένα «κυοφορούμενα κόμματα» δείχνουν να ξεσηκώνουν κάποιον ιδιαίτερο ενθουσιασμό.

Δεν θέλω να στενοχωρήσω τους πρόθυμους χειροκροτητές τους αλλά οι δημοσκοπικές επιδόσεις τους κινούνται κάπου ανάμεσα στο αδιάφορο και το άνευ σημασίας.

Παρ’ όλο που ούτως ή άλλως είναι εξαιρετικά επισφαλές επιστημονικά να καταλήγει κανείς σε εκτιμήσεις από υποθετικές ερωτήσεις δημοσκοπήσεων επί υποτιθέμενων θεμάτων.

Ολα αυτά έχουν κάποιο συμπέρασμα; Νομίζω ναι. Πως δεκαπέντε, δεκαέξι μήνες πριν από τις επόμενες εκλογές δεν έχει προκύψει κάτι που να αλλάζει σοβαρά τα εκλογικά δεδομένα.

Την ίδια στιγμή που τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Η κυβέρνηση μπορεί να αιφνιδιάστηκε προ έτους με τις διαδηλώσεις και την παραληρηματική παραφιλολογία για τα Τέμπη αλλά δείχνει να έχει επιστρέψει σε έναν βηματισμό.

Και δεν νομίζω ότι ο Τσίπρας ή ο Σαμαράς ή το δίδυμο Καμμένου – Καρυστιανού θα αλλάξουν με κάποιον τρόπο τη μεγάλη εικόνα.

Θα πάει λοιπόν έτσι η κατάσταση έως τις εκλογές;

Προφανώς κανείς δεν ξέρει κι ούτε μπορεί να προδικάσει τις εξελίξεις. Σε δεκαπέντε, δεκάξι μήνες έως την κάλπη μπορεί να συμβούν πολλά. Αλλά έως τώρα δεν έχουν αναδειχθεί αντίπαλοι που να ανησυχούν την κυβέρνηση.

Ισως εκτός του εαυτού της.

Μην τρέφετε όμως αυταπάτες. Χρειάζονται σοβαρές ικανότητες για να καταστρέψει μια κυβέρνηση τον ίδιο της τον εαυτό.

Και η ΝΔ ουδέποτε δημιούργησε την αίσθηση ότι διαθέτει τέτοιες ικανότητες.

Ακόμη περισσότερο μάλιστα που κανένας ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κατάφερε ποτέ να ξεκολλήσει καμία βελόνα. Το πολύ πολύ να μοιράσει καμία επιδότηση σε σύντεκνους.