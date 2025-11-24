Εκρηξη στους πλειστηριασμούς πραγματοποιήθηκε το 2024 όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η ΕΛΣΤΑΤ ως προς τις εργασίες 2.986 συμβολαιογράφων.

Οι υπολογιστές στα συμβολαιογραφικά γραφεία έβγαλαν «φωτιές» το περασμένο έτος, καθώς οι πλειστηριασμοί που διενεργήθηκαν έφθασαν σε 9.633 από 7.291 το 2023 καταγράφοντας αύξηση 32,1% σε σχέση με το 2024, ενώ εάν η σύγκριση γίνει με το 2015 τότε η αύξηση φτάνει το 700%.

Το περασμένο έτος οι συμβολαιογραφικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν ανέρχονται σε 961.967 έναντι 837.726 το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 15%. Τα στοιχεία δείχνουν ακόμη αύξηση 31,3% στις δωρεές και 23,4% στις γονικές παροχές.