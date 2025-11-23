Τάξη στο χάος με τα πατίνια επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Αθηναίων. Ειδικότερα προχωρά στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου κανονισμού κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (ΕΠΗΟ), δηλαδή στα πατίνια. Στόχος είναι η βελτίωση της αστικής κινητικότητας, η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η προστασία του δημόσιου χώρου. Ο νέος κανονισμός ψηφίστηκε την Παρασκεύη στην 33η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οπως ανακοινώθηκε, σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των πατινιών, αποφασίστηκε πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης σε όλη την περιοχή γύρω από την Ακρόπολη στο ιστορικό κέντρο, σε άλση, καθώς και στους πεζοδρόμους Ερμού και Αιόλου. Επίσης, θεσπίζεται όριο ταχύτητας 6 χλμ./ώρα στην περιοχή του Ψυρή, και στον πεζόδρομο Κεραμεικού.