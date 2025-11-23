Φυλακίσεις μέχρι και δέκα χρόνια (για υπότροπους) και χρηματικές ποινές που μπορεί να αγγίξουν τα 500.000 ευρώ(!) προβλέπουν τα νέα μέτρα για την παράνομη οπλοκατοχή, τη χρήση όπλων κ.λπ., σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά και την ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών στην Κρήτη, που εξήγγειλε από το Ρέθυμνο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται και στους υπευθύνους κοινωνικών εκδηλώσεων που υποχρεούνται να ενημερώνουν την Αστυνομία σε περίπτωση που ριχθούν κατά τη διάρκειά τους πυροβολισμοί (μπαλοθιές). Σε αντίθετη περίπτωση προβλέπεται και για αυτούς τιμωρία με φυλάκιση έως δύο ετών και χρηματική ποινή από 1.000 έως 30.000 ευρώ, ενώ απειλούνται με σφράγιση καταστήματος (αρχικά ανάκληση άδειας λειτουργίας και σε περίπτωση υποτροπής οριστική ανάκληση, αφαίρεση).

Επίσης προβλέπεται ότι όποιος κατέχει ή φέρει πυροβόλο όπλο ή μαχαίρι σε ιδιωτικές κοινωνικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις, σε εμποροπανηγύρεις και δικαστικά καταστήματα τιμωρείται με κάθειρξη έως οκτώ ετών και χρηματική ποινή από 20.000 έως 100.000 ευρώ.

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε στη δημιουργία νέων ενισχυμένων αστυνομικών υπηρεσιών σε Μεσσαρά και Μυλοπόταμο, όπως και στη χαρτογράφηση 20 εγκληματικών οργανώσεων από τις οποίες περίπου πέντε είναι σε Χανιά και Λασίθι και οι υπόλοιπες σε ορεινές περιοχές, αλλά και σε αστικά κέντρα στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο.